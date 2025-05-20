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東京都廳202公尺免費展望台　45樓高空眺望晴空塔、東京鐵塔

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

位於新宿的「東京都廳展望台」，一直是人氣極高、很多人推薦的東京夜景景點。進入東京都廳展望台不用購買門票，是免費的景點，只要記得早點來排隊過安檢。45樓大片落地窗的美麗景觀，天氣好的時候可以眺望東京鐵塔、晴空塔，甚至連富士山都看得到！

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東京都廳展望台
位在「東京都廳第一本廳舍」，也就是政府的辦公大樓。總計設有南展望室、北展望室兩個觀景平台，根據網友的消息指出，以前北展望台只開白天，現在兩個展望台都已經開放，且都開放到晚上。但其實無論哪個展望台，景觀視野都蠻好的，大家抵達現場後，跟隨地圖指標前進即可，不用擔心找不到或是迷路的問題。

交通
自由行最建議的交通方式是搭乘都營地下鐵大江戶線到「都廳前站」下車，地鐵出口即可直通東京都廳展望台。如果要在新宿逛街購物的話，從JR新宿站西口步行約10分鐘左右也可抵達。

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

門票
我來的時候開放的是「東京都廳第一本廳舍 南展望室」，如果要去北展望室也是從同個入口進來，差別只在於搭不同側的電梯上樓而已。進入東京都廳展望台不需要購買門票，是一個免費開放參觀的東京夜景觀景台。

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

因為是政府機關所以入內參觀必須過安檢
但僅是很簡單的檢查而已，確保沒有攜帶危險物品或三腳架、打光板等攝影設備。建議大家來的時間要抓寬裕一點，因為還要過安檢，在人氣最高的夜景時分，排隊安檢可能會需要花上半小時的時間。

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

夜景
位在202公尺高空的45樓，專用電梯僅需55秒就能到達。我最推薦選在每天日落前的半小時抵達，這樣就能同時欣賞到夕陽與夜景，是一天之中天色最美的時刻。玻璃反光其實有點嚴重，加上室內光線干擾也不少，肉眼看是沒什麼問題，但如果要拍照的話，就得自己多找找合適的角度了。但畢竟不花錢能欣賞到東京夜景，就不要要求太多了。

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

從官方資料表示，天氣好的時候可以看到晴空塔、東京鐵塔，甚至是富士山。但因為東京都廳展望台位置比較西邊，看到的東京地標都是小小的，以同樣免費的東京夜景景點來說，如果想要看到比較清楚的東京鐵塔，推薦可以去「惠比壽花園廣場塔」。

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲東京都廳展望台最著名的夜景，應該就屬新宿第二高的「新宿公園塔 」，由三座不同高度的摩天大樓所組成，建築師和東京都廳一樣是丹下健三。

商店
東京都廳展望台有附設商店、咖啡廳，能買到許多有特色的日本伴手禮。咖啡廳則供應簡單的輕食、飲料，想喝點酒的話，也有不少日本熱銷品牌可供選擇。

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

鋼琴
南展望室中央有放置一架草間彌生操刀設計的黃黑色調的鋼琴，名為「都廳回憶鋼琴」。在特定的時間內，所有人都可以自由彈奏，讓音樂和美麗景色做了完美結合，更增添空間中的浪漫氛圍。

▲▼【東京都廳展望台】免費東京夜景觀景台推薦！45樓高空景觀可眺望晴空塔東京鐵塔富士山。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

總結
雖然東京都廳展望台能看到的景色、地標有限，但畢竟是個不用門票的免費景點，如果喜歡很美、很好拍照的東京夜景的話，推薦可以花錢去「SHIBUYA SKY」，景觀真的很漂亮。若是對東京鐵塔有狂熱的人，推薦去六本木的「森JP塔」，這是能拍攝到東京鐵塔位置最佳的觀景台！

東京都廳第一本廳舍（東京都庁第一本庁舎）

地址：東京都新宿區西新宿2－8－1東京都廳第一本廳舍45F
開放時間：09：30－22：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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