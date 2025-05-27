獨門麵茶流沙蛋糕、玻璃媽祖廟！鹿港一日遊盤點3個療癒秘境

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文／ReadyGo

說到「鹿港」，大家第一個想到的可能就是老街、天后宮，但其實這個充滿歷史的小鎮，還有很多隱藏版景點與特色美食等你發掘。這次RG特派員特地安排了一天的鹿港輕旅行，除了漫步老街，還造訪了台灣玻璃館、超好買的小三美日批發倉庫，最後再用一塊麵茶流沙蛋糕完美收尾，如果你正計畫鹿港一日遊，這篇請務必收藏！

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鹿港景點 #1台灣玻璃館

第一站來到超熱門的「台灣玻璃館」，這裡不僅免門票、免停車費，還是親子旅遊與夏日避暑的好選擇。館內有多樣的玻璃藝術展區，從大型裝置到迷你工藝品，每一件作品都令人讚嘆。尤其是鏡子迷宮與透明地板設計，不小心還會「撞玻璃」，超有趣又好拍！最驚喜的是，旁邊還有一座用玻璃打造的媽祖廟，晶瑩剔透中透著莊嚴，真的很難得一見。推薦平日來比較不擁擠，可以慢慢欣賞與拍照，拍出你的專屬鹿港大片。

圖／ReadyGo

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台灣玻璃館

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路30號

電話：04－7811299

營業時間：周一、二、五：08：00－18：00／周三、四：08：00－17：00／周六：08：00－18：30／周日：08：00－18：30

鹿港景點 #2小三美日批發倉庫

逛完文化景點後，來點「現實」的快樂！這間「小三美日批發倉庫」簡直就是鹿港版好市多，從保養品、化妝品、零食、生活雜貨到保健食品，通通應有盡有。裡面像迷宮一樣，每一區都讓人狂掃貨，一不小心零食就買了一大袋，根本不能帶女友來，會大爆買（小編親眼看到有女孩掃貨超過千元）。場地超大，外頭還有不少攤販擺攤，也算是另類的鹿港購物景點。不過提醒一下，停車場地鋪設較粗糙，開車族請小心輪胎！

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小三美日批發倉庫

地址：彰化縣鹿港鎮埔崙里海浴路392號

營業時間：10：00－18：00

電話： 04－7771168

鹿港景點 #3稻香緣

最後一站來點甜的收尾，這家是鹿港在地超人氣的烘焙品牌，主打結合地方特色與創意甜點。其中小編最愛的就是「麵茶流沙蛋糕」，蛋糕一打開就有濃郁奶香，柔軟的蛋糕體裡夾著滑順流沙，尾韻還帶著淡淡麵茶香氣，真的很特別也很好吃！

店內還有黃金芋泥捲、比利時巧克力櫻桃捲等熱銷口味，包裝精美也很適合當伴手禮送人。喜歡甜食或想帶點鹿港味回家的話，這裡真的不能錯過！

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稻香緣

地址：彰化縣鹿港鎮復興路487號

電話：04－7766801

營業時間：09：30－18：30（周一公休）

整體心得

來鹿港，不一定只走老街這一條路。從透明藝術的「台灣玻璃館」，到超好買的「小三美日倉庫」，再到香氣撲鼻的「稻香緣」，這趟鹿港輕旅行讓小編大開眼界、荷包小失守卻超值得！下次你再來鹿港旅行，不妨試著「拋開老街」，走訪這些在地人的私藏景點與美食，重新認識這座歷史小鎮的另一面。

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