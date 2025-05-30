5處福隆必吃必玩！邊嗑九孔鮑魚邊看海、漫遊僅30多戶居民小漁村

首圖／@網路、IG@zouli_fulong

文／ReadyGo

每到夏日，福隆就變成了絕佳的一日遊勝地，不僅擁有美麗的沙灘和豐富的自然景觀，還有讓人口水直流的各式美食等你來品嚐！從踏上金色沙灘開始，你可以在海浪聲中放鬆身心，接著探索蜿蜒的登山步道，享受與大自然親密接觸的樂趣。今天的新北福隆一日遊攻略，就要帶你走訪這個充滿魅力的地方，看看有哪些不容錯過的景點與美食！

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必吃必玩的5大新北景點

福隆必吃九孔鮑魚：吃飯看海

福隆私房美食「吃飯看海」就位在海邊。這裡不僅停車方便，讓你輕鬆抵達，旁邊還有一條危險但風景絕佳的石坡路，可以直接通往岸邊，一旁還有店家自有的九孔養殖池，很適合拍照打卡。

來到這裡，一定要記得在手機登記訂位時備註「內用靠窗」，這樣你就可以一邊享用新鮮的東北角海鮮美味，一邊欣賞美麗的海景，真正做到「吃飯看海」。此外，店內還有新鮮的海鮮零售，讓你可以買回家自己動手煮，延續這份美味與回憶。

圖／IG@meal.withocean

吃飯看海

地址：新北市貢寮區香蘭街3－2號

電話：0936－597663

營業時間：11：00－19：00（周二三公休）

福隆必吃消暑冰品：走裏冰室

絕對是你在貢寮福隆東興宮附近散步時的最佳解暑之選。這間位於二樓的冰店，以其獨特的刨冰吸引了眾多冰品愛好者，「走裏冰室」有著多款季節限定口味，夏天的芒果優格冰和冬天的莓果優格冰。

每一碗刨冰都被精心修整成圓潤的外型，底下藏著闆娘手工搓出的白玉和充滿在地特色的石花凍，最後淋上自製的海鹽奶蓋，為刨冰增添了一層濃郁的風味。每一口都讓你在炎熱的夏天好好的消暑享受。

圖／IG@zouli_fulong

走裏冰室

地址：新北市貢寮區東興街17－3號2樓

營業時間：假日12：00－18：00

福隆必吃經典：宜隆福隆便當

福隆的經典美食非「宜隆福隆便當」莫屬，這家號稱福隆第一家的便當店，位於福隆車站左手邊，一直是旅客們的最愛。店裡提供三種便當選擇：福隆便當、瘦肉便當和素食便當，滿足不同口味的需求。

其中，經典的福隆便當更是人氣之選，主菜包含兩片滷肉，滷得恰到好處，肥肉Q彈而不油膩，瘦肉軟嫩而不乾柴。此外，便當還搭配香腸、滷蛋、青菜、豆干、酸菜、雞捲和蘿蔔乾等豐富配料，每一口都讓人回味無窮。

圖／IG@zouli_fulong

宜隆福隆便當

地址：新北市貢寮區福隆街5號

電話：02－24991627

營業時間：平日09：00－18：00／假日08：00－18：30

福隆必玩打卡點：草嶺古道

福隆的草嶺古道是一條充滿歷史與自然美景的步道，堪稱東北角的經典之地。作為台灣目前僅存的前清古道之一，草嶺古道全長8.5公里，是許多健行愛好者的最愛，步行約需4小時，沿途風光如畫，尤其在秋季，滿山的芒草花盛開，宛如雪白色的浪漫步道，更是吸引眾多遊客前來拍照打卡。

此外，還能夠眺望360度零死角的無敵海景，來到福隆，一定不能錯過這條融合歷史與自然的美麗古道，為你的旅程增添難忘的回憶。

圖／IG@yun.wander

草嶺古道

地址：新北市貢寮區草嶺古道登山口（望遠坑梯田）

福隆必玩私房點：馬崗漁村

位於台灣最東邊的小漁村——馬崗漁港，是福隆的一顆隱藏珍珠。這個僅有30多戶居民的小漁村，世代以漁業和養殖業為生，漁港裡還住著一群以大海為生的海女，讓這裡充滿了濃厚的漁村風情。

馬崗漁村保留了昔日的軍事管制區遺跡和傳統石頭屋文化，讓人彷彿穿越時光，感受那份純樸與歷史的厚重感。除此之外，漁港還有豐富的潮間帶生態，沿著海邊探索潮間帶，隨處可見小魚苗、海葵、珠螺和石花等各種海洋生物。

圖／IG@yun.wander

馬崗漁村

地址：新北市貢寮區馬崗漁港

台灣東北角．新北一日遊｜福隆火車一日遊懶人包，盤點12個順遊必訪景點，讓男友也能零失手的出遊照示範！

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