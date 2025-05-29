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嘉義親子遊必訪7間觀光工廠！廢墟水泥廠冒險、乾冰泡泡樹透心涼

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@melonie_linnn、IG@tt_twins228

文／ReadyGo

位於南台灣的嘉義是一個迷人的城市，除了著名的旅遊勝地阿里山以外，大小鄉鎮都有自己的特色，嘉義豐富多樣的親子旅遊景點，非常適合全家大小一同探索。家長們是否常常對孩子的100個為什麼給弄得招架不住？

這時候寓教於樂的觀光工廠便是爸媽的最好選擇，在參觀的過程中，讓孩子們知道日常看見的東西是如何生產製造，還能自己動手做做看，有吃有玩有學習，真是太棒的親子行程。嘉義的觀光工廠多到玩不完，帶著孩子走訪一趟，創造難忘的親子回憶！

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嘉義親子景點TOP7

欣欣水泥森活園
不再是生硬無趣的水泥，這裡可以用水泥DIY製作多肉盆栽，還有室內體驗秀、文創廣場、親子育樂室等，欣欣水泥森活園把水泥變有趣了。有如廢墟般的水泥廠區，藏著一個工業樂園，戶外有遊戲區、大跳棋、大扭蛋機，用七彩的造景和有趣塗鴉增添童趣。

園區內可以透過導覽認識水泥的製程，體驗一日水泥工人，還有小朋友最愛的彩球池和數位互動小遊戲，結合趣味、休閒、餐食和教學的欣欣水泥森活園，真是好拍又好玩。

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jubby.f.f

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@qflytree

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@qo42u4

欣欣水泥森活園

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕12號
電話：05－2591588
營業時間：09：30－16：00（周一二公休）

冷研碳索館
由二氧化碳乾冰製造供應商所創立冷研碳索館，是全台首座氣體觀光工廠，也是通過審核的環境教育設施場所。館內以「碳」為主題，設計豐富的實驗，以有趣的方式讓大家了解碳與生活的關聯，例如使用二氧化碳製造的夢幻泡泡樹及吸睛乾冰瀑布體驗。

每天有4場的專業導覽，過程中能發現許多氣體的小知識，有時間的話可以參加館內的DIY手作教室，把親手製作的二氧化碳氣泡飲帶回家，是個適合親子共遊的嘉義景點。

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／冷研碳索館

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／冷研碳索館

冷研碳索館
地址：嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路38號
電話：05－3620966
營業時間：09：30－16：30 （周一二公休）

板陶窯交趾剪黏工藝園區
以台灣傳統工藝板陶窯和交趾陶為主題，板陶窯交趾剪黏工藝園區保存了傳統的工藝，並極力推廣傳統藝術及文化之美。用有趣的農村主題來呈現交趾剪黏的藝術，加入了陶燒公仔、可愛的動物等穿插其中，還有兩層樓高的微笑大貓咪超級可愛。

園區綠意盎然，漫步其中會發現不少用甕瓦堆疊出的七彩卡通造景，巧妙融入自然環境，處處都是小驚喜，還有小朋友最愛的小火車、羊駝、鯉魚池等設施增添不少豐富性，喜愛窯陶的朋友還能體驗DIY，親手製作馬賽克磁磚或做交趾剪貼作品留作收藏。

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fish_yu0521

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yi_ling_01

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yi_ling_01

板陶窯交趾剪黏工藝園區

地址：嘉義縣新港鄉板頭村45－1號
電話：05－7810832
營業時間：09：30－17：30

丸聚星球
嘉楠食品推出的貢丸主題觀光工廠丸聚星球，建築布景相當可愛，以吉祥物跳伯的丸聚星球為故事展開，以宇宙及各大星球來設計，給人探索外太空的感覺。

館內可以參觀生產線並認識嘉楠企業的歷史，還能免費試吃貢丸，體驗手作和互動遊戲，還有免費的親子沙坑能讓小孩玩耍，加上參觀免費，低調試營運期間，就造成轟動，想要用餐、下午茶和買伴手禮都一次滿足。

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuanjenivy

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tt_twins228

丸聚星球

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區二路29號
電話：05－2627777
營業時間：09：30～17：30

老楊方城市觀光工廠
台灣人氣伴手禮老楊方塊酥在大林鎮創建了城市觀光工廠，不但免門票還可以享用方塊酥吃到飽。從工廠大門就可看見超大的彩繪裝置及噴水池點綴門面，走進工廠內部。

除了可親眼目睹方塊酥的製作輸送帶以外，還有3D立體彩繪呈現方塊酥的製作過程，創新的動漫解說不僅不無聊，彷彿美術館的燈光及藝術感，更讓這裡成為館內最多人打卡的地方。還有小朋友超愛的DIY方塊酥手作、集章闖關、星球樂園，絕對能讓孩子嗨玩一整天！

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@evatravel1983

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jungle0109

老楊方城市觀光工廠

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區五路3號
電話：05－2950520
營業時間：08：30－17：00

愛木村
休閒觀光工廠是由在嘉義已經營40多年的順益木業所成立，卡通造型的彩繪大門充滿童趣，廠內以大量原木進行裝飾，在充滿檜木香的展示空間裡，帶領大家瞭解木頭相關知識。

利用原木設計的遊戲區最最吸引小朋友，有體感遊區、平衡木、推車、大積木等，還有一區專屬小小孩的幼童遊戲區，有廚房組、繪畫板、小積木與一些益智玩具。另外假日會開辦木作DIY課程，有小板凳、收納盒、木筷、吊牌、風鈴等，依年齡層而設計不同難易度，是個寓教於樂的親子景點。

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@beckhamhong66

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ahhtofu2

愛木村

地址：嘉義市東區文化路909－3號
電話：05－2322441
營業時間：09：00－17：00

果然茶香觀光園區
這是座以水果乾、茶品為主題的園區，色彩繽紛可愛的造景藝術，讓人眼前一亮。園區有許多兒童設施，像槌球、沙池、跳格子、戲水池、小火車、草皮迷宮，還能體驗撿蛋樂、餵小雞或是採果樂趣，玩累了有室內用餐區，點個飲料與小吃休息一下。

要是有時間可以參加DIY教室，試試自己做果醬、水晶印章、彩繪斗笠等有趣體驗。所有商品都經過食品安全認證，可以安心地選購伴手禮與親朋好友分享。

▲▼嘉義親子觀光工廠TOP7推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@melonie_linnn

果然茶香觀光園區

地址：嘉義縣中埔鄉樹頭埔4－18號
電話：05－2535529
營業時間：09：00－17：00

嘉義美食｜精選阿里山特色餐廳推薦，最難抵達的咖啡館、可眺望無敵美景的景觀餐廳！

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