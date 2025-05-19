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隱身澀谷巷弄滿足深夜拉麵癮！惠比壽必吃柚子拉麵果香迷人

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

日本東京的「AFURI惠比壽」是傳承20多年的好味道，菜單提供柚子拉麵、鹽味拉麵、燒肉飯等餐點，口味特殊、用料實在，鄰近山種美術館、惠比壽啤酒紀念館，是不少人的東京美食好選擇。

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交通
AFURI惠比壽距離東京公車站－恵比寿駅前走路1分鐘、東京地鐵－JR惠比壽站西口走路4分鐘。鄰近艾妥列惠比壽、JR惠比壽、山種美術館、惠比壽啤酒紀念館等等。

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境
AFURI惠比壽環境就是經典的日本拉麵餐廳，整間店以吧檯前的用餐區為主，雖然較為擁擠但也相當有質感，時尚且奢華的裝潢陳設，營造出時髦而溫馨的用餐氛圍。內用提供紙巾、空調與洗手間，牆上附有衣架可以吊外套、大衣，椅子旁則有置物籃可以放置包包、行李。

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供七味粉、胡椒粉與醋。

菜單
提供柚子鹽味拉麵、柚子醬油拉麵、鹽味拉麵、醬油拉麵、柚子辣湯麵、雲吞拉麵、野菜拉麵、梅子拉麵、柚子沾麵與米飯與燒肉飯。拉麵可以選擇濃與淡，麵條可以選擇超細全麥麵條、中粗真空揉麵或魔芋麵條，肉品能夠搭配叉燒與雞肉。也提供各種單點小菜、飲品、啤酒等等。

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

支付方式
提供電子票證、信用卡與電子支付，沒有提供現金收款。

料理過程
在台面前的廚房現點現做，拉麵在鍋中燙熟後在一旁甩乾多餘水分，接著倒入秘方湯頭與柚子汁，最後擺上配料即可上桌。店內麵條、湯頭等食材產自神奈川的中央廚房，據傳湯頭採以神奈川縣阿夫利山的天然水，雞肉則以日本國產雞為底。

餐點

柚子醤油らーめん（まろ味／全粒粉入極細麺／炙り）
比鹽味厚重一些，搭配同是濃味的細麵條，對比上二郎系拉麵的濃厚豚骨相當清爽。醬油感更襯托出清湯的甘味，柚子略帶酸苦的果香帶出輕盈感，多層次香氣在齒頰間迴盪。一樣附有水菜、溏心蛋、海苔和筍乾，叉燒炙燒後逼出香氣也減去了油膩感，略帶焦感的肉香氣軟嫩地在口齒在綻開。

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

柚子塩らーめん（まろ味／全粒粉入極細麺／鶏）
店內招牌品項，我們選擇的是濃味的細麵，搭配的肉品是雞肉。湯頭以蔬果、海鮮、國產雞與昆布精心熬煮，金黃澄澈的湯頭圓潤鮮甜，湯勺入口前還能嗅到柚子果香，前段的鮮鹹和尾段的清甜柚香令人驚艷，細麵條吸附醬汁清爽而開胃，扎實不軟爛。配菜有水菜、溏心蛋、海苔與筍絲，雞肉有點像是雞柳無骨而不柴澀，伴隨湯頭的清香好涮嘴。

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼東京拉麵【AFURI惠比壽】澀谷美食|巷弄裡的柚子拉麵排隊半小時才知道|雞湯尬柚子清爽開胃|絕美用餐空間不說還以為是咖啡廳。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

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AFURI惠比壽

地址：日本〒150-0013 Tokyo, Shibuya, Ebisu, 1 Chome−1−7 117ビル 1F
營業時間：11：00－05：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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