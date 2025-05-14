清晨就開排！台中40年爌肉飯老攤　膠質滷汁拌入豆豉辣醬更濃郁

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台中中區的「山河魯肉飯」在地經營39年，鄰近第二市場、中華路夜市、台中火車站、一中商圈，菜單提供爌肉飯、肉燥飯、豬腳飯便當等餐點，口味道地，早上五點營業就開始排隊，是不少人的台中美食好選擇。

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位置

▲山河魯肉飯距離台中市公車站－仁愛醫院走路4分鐘，鄰近第二市場、台中火車站、仁愛醫院、中華路夜市。

環境

山河魯肉飯環境算是經典的市場小吃攤，簡單的內用區以沒有靠背的塑膠椅與鐵桌為主，內用提供紙巾與洗手間，要自助收拾吃完的餐具，分別回收餐碗和垃圾。

菜單

▲提供便當、飯食、湯品、小菜等種類，便當提供豬腳便當、魯肉便當、肉燥便當，可以任選三樣菜。

菜色

▲魯肉由秘方滷汁慢火燉煮，肉塊滷得相當入味，多樣便當菜一字排開，會不定期出爐新菜。

▲調味料提供辣油、辣椒醬、醋、豆豉辣椒醬。

餐點

魯肉飯

有別於北部人口中的魯肉飯，這裡的魯肉飯就是中部特產「大塊爌豬肉」的爌肉飯，三層五花肉為基底，醬汁燉魯得相當入味。肥瘦交織帶豬皮的Q感，肉感扎實略微柴口，或許這次沒遇到好的部位，有滷透的肥肉香Q帶油脂香氣，瘦肉能夠多汁一些能更好。豬皮則是彈牙帶肥肉的滑潤感，醬汁則是鹹甜帶濃郁膠質感，搭配在地霧峰香米下肚黏嘴過癮。

荷包蛋

▲再來顆半熟蛋更滿足，可惜少了現煎的鍋氣，但金黃色澤的蛋液讓爌肉更有滑潤感。

攪鹹白飯

些許滷汁與碎肉增色不少，搭配上特製豆豉辣椒的辣感相當開胃，再搭配半塊爌肉很就飽了，也不會過於膩口。如果兩個人吃，可以點一碗魯肉飯搭配攪鹹白飯，畢竟這裡的肉燥飯一碗要價50元，比起台南15、20元一碗，或是台中類似商家30、35元一碗，這家稍微貴了一些。

山河魯肉飯

地址：台中市中區三民路二段87號公有第二零售市場（103號攤）

電話：04－22206995

營業時間：05：30－15：00（周三公休）

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