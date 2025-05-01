曾獲選全台十大好吃炒飯！炒得粒粒分明鍋香氣撲鼻　高雄20年老店

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

高雄苓雅區的「喬品賣炒飯」在地經營近20年，菜單提供炒飯、炒泡麵等餐點，鄰近高雄圖書總館、洲際酒店、85大樓、苓雅自強夜市，價格親民、份量實在，是不少人的高雄美食好選擇。

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位置

喬品賣炒飯距離高雄市公車站－圖書總館站走路3分鐘，距離高雄捷運三多商圈走路11分鐘。鄰近高雄圖書總館、洲際酒店、85大樓、苓雅自強夜市。

菜單

▲提供炒飯、炒泡麵、湯品等餐點。



環境

▲喬品賣炒飯環境就是簡單的小吃攤，除了半開放的室外座席，也有提供簡單的內用空間。

料理過程

▲由喬媽媽的兒子所主理，由現今的老闆娘夫婦所掌廚，餐點現點現炒，餐期建議先預訂。

餐點

▲我們點了韓國泡菜蛋炒飯、咖哩牛肉蛋炒飯。

韓國泡菜蛋炒飯

夏天開胃的好選擇，酸甜辣感的韓式風味炒飯相當對味，簡單的米粒、豬肉絲、雞蛋下鍋拌炒，點綴泡菜與辣椒畫龍點睛，酸、辣、甜的感覺在舌尖交疊。

咖哩牛肉蛋炒飯

走薑黃咖哩的流派，蔥花、雞蛋、咖哩調料的組合來得穠纖合度，牛肉絲也給的不少，不是常見的里肌肉絲，而是滷過的牛腩切絲，米飯粒粒分明，帶咖哩香料芬芳，鹹甜滋味帶鍋香氣相當涮嘴。

喬品賣炒飯

營業時間：10：00－15：00；16：00－19：00（周六下午、周日公休）

電話：07－3336720

地址：高雄市苓雅區新光路132號

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