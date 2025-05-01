ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

曾獲選全台十大好吃炒飯！炒得粒粒分明鍋香氣撲鼻　高雄20年老店

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

高雄苓雅區的「喬品賣炒飯」在地經營近20年，菜單提供炒飯、炒泡麵等餐點，鄰近高雄圖書總館、洲際酒店、85大樓、苓雅自強夜市，價格親民、份量實在，是不少人的高雄美食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
喬品賣炒飯距離高雄市公車站－圖書總館站走路3分鐘，距離高雄捷運三多商圈走路11分鐘。鄰近高雄圖書總館、洲際酒店、85大樓、苓雅自強夜市。

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

菜單

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲提供炒飯、炒泡麵、湯品等餐點。

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

環境

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲喬品賣炒飯環境就是簡單的小吃攤，除了半開放的室外座席，也有提供簡單的內用空間。

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

料理過程

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲由喬媽媽的兒子所主理，由現今的老闆娘夫婦所掌廚，餐點現點現炒，餐期建議先預訂。

餐點

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲我們點了韓國泡菜蛋炒飯、咖哩牛肉蛋炒飯。

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

韓國泡菜蛋炒飯
夏天開胃的好選擇，酸甜辣感的韓式風味炒飯相當對味，簡單的米粒、豬肉絲、雞蛋下鍋拌炒，點綴泡菜與辣椒畫龍點睛，酸、辣、甜的感覺在舌尖交疊。

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

咖哩牛肉蛋炒飯
走薑黃咖哩的流派，蔥花、雞蛋、咖哩調料的組合來得穠纖合度，牛肉絲也給的不少，不是常見的里肌肉絲，而是滷過的牛腩切絲，米飯粒粒分明，帶咖哩香料芬芳，鹹甜滋味帶鍋香氣相當涮嘴。

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼高雄炒飯【喬品賣炒飯】苓雅美食|網友直呼全台十大炒飯|傳承兩代的好味道|牛腩絲尬咖哩炒飯有夠香。（圖／部落客美熊授權提供）

喬品賣炒飯

營業時間：10：00－15：00；16：00－19：00（周六下午、周日公休）
電話：07－3336720
地址：高雄市苓雅區新光路132號

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

►澎湃炒麵40元超大一碗！台中老饕激推骨仔肉湯　帶筋肉塊Q嫩入味
►空姐空少口袋美食！鄰近桃園機場黏嘴流滷肉飯　滿滿帶皮五花丁
►台南「無名紅豆餅」五顆20元！餅皮微酥灌入滑潤內餡、蛋香超濃郁

關鍵字： 喬品賣炒飯 高雄美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【泰格與雪兒】洗澡花絮

推薦閱讀

首爾廣藏市場必排！外酥內Q糯米麻花捲　綜合雙胞胎＋肉桂捲口感

首爾廣藏市場必排！外酥內Q糯米麻花捲　綜合雙胞胎＋肉桂捲口感

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

堅持古法炭爐燒咖啡！巨無霸豬扒包一口無法掌握　澳門60年老字號

堅持古法炭爐燒咖啡！巨無霸豬扒包一口無法掌握　澳門60年老字號

彰化「蘿蔔糕發財車」深夜出沒！煎到極脆卻飽滿濕潤

彰化「蘿蔔糕發財車」深夜出沒！煎到極脆卻飽滿濕潤

壽司郎聯名排球少年小圓包全售完

壽司郎聯名排球少年小圓包全售完

手搖飲勞動節優惠一次看

手搖飲勞動節優惠一次看

全台速食店勞動節優惠懶人包

全台速食店勞動節優惠懶人包

曾獲選全台十大好吃炒飯！高雄20年老店

曾獲選全台十大好吃炒飯！高雄20年老店

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

5/3台南城垣節開跑！帶你深度感受古城風華

5/3台南城垣節開跑！帶你深度感受古城風華

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

台北就有「粉紅花瀑」3處石斛蘭秘境

北市15米高「加羅林魚木」超壯觀

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

身分證對中2碼　升級天使紅蝦吃到飽

到礁溪溫泉飯店用餐第2人半價

低調鐵皮屋總是排滿人！高雄隱藏麻辣麵

開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

有2個「2」送A5和牛！王品向辣推身分證優惠

熱門行程

最新新聞更多

壽司郎聯名排球少年小圓包全售完

手搖飲勞動節優惠一次看

全台速食店勞動節優惠懶人包

曾獲選全台十大好吃炒飯！高雄20年老店

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

5/3台南城垣節開跑！帶你深度感受古城風華

阿里山賓館推親子共遊鐵道賞螢活動

北市15米高「加羅林魚木」超壯觀

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366