南投隱身市場巷道40年老麵攤　石頭鍋版榨菜肉絲湯麵風味濃郁

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

南投草屯鎮的「小元寶牛肉麵」在地經營40多年，菜單提供陽春麵、炒麵、滷味、蒸餃等餐點，口味傳統、採用本土牛。鄰近草鞋墩夜市、大觀市場、南開科技大學，是不少人的南投美食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

▲小元寶牛肉麵距離南投縣公車站－大觀站走路1分鐘。

店家介紹

小元寶牛肉麵由老闆祖孫三代一同經營，老師傅負責切滷味，二代老闆則在炒台大火炒麵，特別的是這裡的肉絲麵也是由炒鍋炒出來的。雖然叫做牛肉麵，但是如今少有本土的水牛，所以只剩下牛肉炒麵，沒有傳統的紅燒牛肉麵了。

環境

小元寶牛肉麵環境蠻特別的，有點像是市場巷道的老麵攤，但是位在可以通行的道路，吃飯時要小心呼嘯而來的摩托車，環境復古而懷舊，外帶回家或打包到車上吃也不錯。

▲提供胡椒、辣油、香油、醬油、烏醋。

菜單



▲提供麵食、炒類、滷味等餐點。



餐點

榨菜肉絲湯麵

小元寶牛肉麵的牛肉麵已成了絕響，所以我們點了榨菜肉絲麵來試試。店內的榨菜肉絲麵不像是常見作法，將麵煮開再分別倒入高湯與榨菜肉絲，這裡是將榨菜肉絲炒開，接著再把湯與麵條煮熟，現點現炒，有點像是石頭火鍋的作法。整體的肉絲給得不少，油感重了一些，附有蔬菜增添清爽感。

蒸餃

藏在市場巷弄角落，而且店名是牛肉麵，沒想到竟然有這麼厲害的蒸餃！外皮彈牙帶點Q感，但卻不會過厚與濕軟，肉感鮮鹹帶些許汁水，不用沾醬香氣就很足夠。

滷味

▲搭配的是大豆干、小豆干與海帶，整體滷得挺入味。



小元寶牛肉麵

地址：南投縣草屯鎮中正路大觀巷2號

電話：04－92326663

營業時間：17：00－23：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►曾獲選全台十大好吃炒飯！炒得粒粒分明鍋香氣撲鼻 高雄20年老店

►開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！高雄米其林推薦老字號鴨肉飯

►兩米彩虹牽絲！西門町浮誇系爆漿吐司 還有紫米飯糰填滿肉鬆芋泥