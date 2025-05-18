ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南投隱身市場巷道40年老麵攤　石頭鍋版榨菜肉絲湯麵風味濃郁

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

南投草屯鎮的「小元寶牛肉麵」在地經營40多年，菜單提供陽春麵、炒麵、滷味、蒸餃等餐點，口味傳統、採用本土牛。鄰近草鞋墩夜市、大觀市場、南開科技大學，是不少人的南投美食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲小元寶牛肉麵距離南投縣公車站－大觀站走路1分鐘。

店家介紹
小元寶牛肉麵由老闆祖孫三代一同經營，老師傅負責切滷味，二代老闆則在炒台大火炒麵，特別的是這裡的肉絲麵也是由炒鍋炒出來的。雖然叫做牛肉麵，但是如今少有本土的水牛，所以只剩下牛肉炒麵，沒有傳統的紅燒牛肉麵了。

環境
小元寶牛肉麵環境蠻特別的，有點像是市場巷道的老麵攤，但是位在可以通行的道路，吃飯時要小心呼嘯而來的摩托車，環境復古而懷舊，外帶回家或打包到車上吃也不錯。

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供胡椒、辣油、香油、醬油、烏醋。

菜單

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供麵食、炒類、滷味等餐點。

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

餐點

榨菜肉絲湯麵
小元寶牛肉麵的牛肉麵已成了絕響，所以我們點了榨菜肉絲麵來試試。店內的榨菜肉絲麵不像是常見作法，將麵煮開再分別倒入高湯與榨菜肉絲，這裡是將榨菜肉絲炒開，接著再把湯與麵條煮熟，現點現炒，有點像是石頭火鍋的作法。整體的肉絲給得不少，油感重了一些，附有蔬菜增添清爽感。

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

蒸餃
藏在市場巷弄角落，而且店名是牛肉麵，沒想到竟然有這麼厲害的蒸餃！外皮彈牙帶點Q感，但卻不會過厚與濕軟，肉感鮮鹹帶些許汁水，不用沾醬香氣就很足夠。

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

滷味

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲搭配的是大豆干、小豆干與海帶，整體滷得挺入味。

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼南投蒸餃【小元寶牛肉麵】草屯美食|被牛肉麵耽誤超強蒸餃|在小弄巷擺攤的四十年老字號|連湯麵也是現點現炒有夠香|沒當地人帶路絕對會迷航。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

小元寶牛肉麵

地址：南投縣草屯鎮中正路大觀巷2號
電話：04－92326663
營業時間：17：00－23：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

►曾獲選全台十大好吃炒飯！炒得粒粒分明鍋香氣撲鼻　高雄20年老店
►開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！高雄米其林推薦老字號鴨肉飯
►兩米彩虹牽絲！西門町浮誇系爆漿吐司　還有紫米飯糰填滿肉鬆芋泥

關鍵字： 小元寶牛肉麵 南投美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

推薦閱讀

曼谷在地料理店開箱！泰式醃生蝦Q彈　炸空心菜搭洋蔥辣醬超驚豔

曼谷在地料理店開箱！泰式醃生蝦Q彈　炸空心菜搭洋蔥辣醬超驚豔

越南河粉一賣超過百年！牛骨熬製濃郁湯頭　油條吃法在地人最愛

越南河粉一賣超過百年！牛骨熬製濃郁湯頭　油條吃法在地人最愛

85元爌肉飯誇張肉量快蓋不住！霧峰30年隱藏老店　燉滷入味超下飯

85元爌肉飯誇張肉量快蓋不住！霧峰30年隱藏老店　燉滷入味超下飯

馬來西亞沙巴潛水客私藏美食！牛雜「蘇多」米粉湯肉量毫不手軟

馬來西亞沙巴潛水客私藏美食！牛雜「蘇多」米粉湯肉量毫不手軟

雙溪河禁止游泳「被抗議」風管處回應

雙溪河禁止游泳「被抗議」風管處回應

鶴茶樓全飲品免費加料活動5／21開跑

鶴茶樓全飲品免費加料活動5／21開跑

鶯歌老字號壽司24小時不打烊！

鶯歌老字號壽司24小時不打烊！

獨／越南「共咖啡」台灣二店要開了

獨／越南「共咖啡」台灣二店要開了

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

竹子湖繡球開近5成！最美花期曝

竹子湖繡球開近5成！最美花期曝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

黃仁勳最愛麵包「日銷900個」

台北老派咖啡廳「上千本漫畫」免費看

台灣甜點店新推「生甜甜圈」

陽明山最新「草山觀瀑吊橋」搭車就到

2家手搖飲新店開幕優惠一次看

淡水秘境「粉白相間百合」免費賞

五桐號2大飲品限時買1送1

福隆沙雕季將登場打造迪士尼主題沙雕

獨／越南「共咖啡」台灣二店要開了

燒肉吃到飽「肉次方」延長用餐時間

熱門行程

最新新聞更多

雙溪河禁止游泳「被抗議」風管處回應

鶴茶樓全飲品免費加料活動5／21開跑

鶯歌老字號壽司24小時不打烊！

獨／越南「共咖啡」台灣二店要開了

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

竹子湖繡球開近5成！最美花期曝

20泰銖就能吃到的米其林！

21家教師會館、香客大樓等住所未登記　交部修法落日再延5年

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366