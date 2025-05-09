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曼谷在地料理店開箱！泰式醃生蝦Q彈　炸空心菜搭洋蔥辣醬超驚豔

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

泰國曼谷的「Shamballa Somtam」是在地人氣依善料理，鄰近La Villa、Ari Area，菜單提供冬蔭功湯、打拋豬、生蝦、青木瓜沙拉等餐點，近恰圖恰市集、勝利紀念碑，口味道地、用料實在，在Ari站附近是不少人的曼谷依善菜、Ari區美食、洽圖恰市集泰式好選擇。

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▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

評價
極品醃生蝦有夠鮮，道地依善菜捷運旁就吃得到，酥炸空心菜也是一絕，綠咖哩也太濃郁啦！主理人將依善口味與手法，融入泰國國民料理的咖哩、泰式河粉、炒飯、生蝦，搭配城市元素與創新手法，將東北料理打造成曼谷的人氣料理，不少港台韓歐美的遊客前來品嘗。

在哪裡
Shamballa Somtam距離曼谷巴士站La Villa Ari走路4分鐘、曼谷空鐵BTS Ari走路6分鐘；鄰近恰圖恰市集、勝利紀念碑、La Villa、Ari Area ；周邊有Kinroll - Ari 、Brooks brunch & bar Ari、Lhao Lhao、Baan Pueng Chom、Lucky’s Hungry AFR Cafe、Hero Izakaya Ari、Lay Lao、FuFu Taiwanese Shabu Ari等餐飲、場所。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

價目表
菜單有炒飯、冬蔭功湯、泰式炒河粉烤雞、香炸豬肉、炭烤雞肉串、泰式炸雞、綠咖哩蛤蜊、打拋豬、炒河粉、辣拌豬肉、青木瓜沙拉等，付錢時還會加7％的稅。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲環境以當地料理而言算是舒適，不僅有提供紙巾、洗手間，也有空調，內用環境活潑也相當有質感。

吃什麼
這次來到了泰國曼谷找美食，我們前往Shamballa Somtam吃晚餐，在這我們點了打拋豬飯、烤豬肉、綠咖哩雞、泰式生醃蝦、炸空心菜、青木瓜沙拉。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

打拋豬飯
擺盤相當精緻，以檳榔葉來做盛裝，佐以太陽蛋、美生菜來做搭配，相比於常見的打拋豬醬感與焦香不會那麼重，主要是辣香而酸感沒有那麼突出，豆角、打拋葉等辛香料給得不少，肉感軟嫩而扎實不鬆散，搭配長米下肚相當涮嘴。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

烤豬肉
烤豬肉也是依善菜的招牌品項，外皮烤得酥香，肉感保有軟嫩而不柴口，肥瘦適中帶豬肉甘甜味，搭配上草本辣醬相當開胃。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

綠咖哩雞
綠咖哩雞看似歐式湯品，但整體的風味與辛香感卻相當的濃郁呢！鹹甜感帶椰奶香氣，微辛口辣感不會太刺激，雞肉燉得軟嫩而入味，蛋茄與長豆給好給滿相當澎湃，綴飾以些許紅辣椒畫龍點睛，醬汁的鹹甜辣香相當涮嘴，搭配米飯下肚不僅飽足也相當有層次。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

泰式生醃蝦
生醃蝦算是店內的招牌品項，一整尾鮮蝦僅經過香料生醃，去除腥味的同時保有口感上的鮮Q，佐以特製辣醬與蒜頭提味，蝦肉彈牙緊實，辛香感更襯托出蝦鮮味，獨門紅綠辣椒碎醬汁相當對味。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

炸空心菜
沒想到簡單的炸空心菜卻是招牌，平凡的炸空心菜卻如此驚豔，裹上濕粉下鍋酥炸，外皮酥理頭脆爽多汁，洋蔥辣醬畫龍點睛更是一絕。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

泰式涼拌青木瓜沙拉
木瓜沙拉的發源地就是依善啦！來品嘗看看正宗的沙拉到底如何，現點現搗不僅入味更是新鮮，木瓜絲清脆爽口，佐以酸辣甜醬汁令人不禁一口接著一口，還有搭配牛番茄與長豆清爽而開胃，不愧是店名中的Somtam。

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼Shamballa Somtam。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

Shamballa Somtam

地址：71/1 Phahonyothin Soi 7, Samsen Nai,Phaya Thai, Bangkok 10400 Thailand
營業時間：10：30－22：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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