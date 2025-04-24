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一天只賣3小時！超大塊甘梅地瓜薯條外酥內綿　高雄15年排隊炸物

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「鹽埕寒吉文」是高雄在地經營15年的炸物店，隱藏在鹽埕區賊仔市旁，沒有顯眼的招牌和裝潢，下午兩點開攤就會出現排隊人潮。每天限量供應，很容易完售，建議先打電話預訂！這裡有許多炸物品項，最多人買地瓜薯條，老闆切得特別大塊，外層酥酥的，地瓜綿密香甜，撒上自家調配的梅粉，鹹酸甜交錯，越吃越涮嘴。黃金豆乳雞也是招牌，豆乳醃過的雞肉帶著淡淡甜香，裹粉現炸後外酥裡嫩，想要更有層次的話，可以加點辣粉更好吃。

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攤位外觀

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲排隊時記得先閱讀一下老闆的話。

菜單

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

餐點

地瓜薯條 大份 60元
這裡的地瓜薯條切得特別大塊，外層麵衣炸得酥酥的，卻一點也不油膩，裡頭的地瓜綿密香甜，加上老闆自己調配的梅粉，每一口都能吃到濃郁的鹹、酸、甜，愈吃愈涮嘴，停不下來。

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲地瓜很綿密，有濃郁甜香。

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

黃金豆乳雞 60元／份
雞肉是用雞翅剁的，會帶點骨頭，老闆用豆乳醃製入味，裹上麵衣現炸，外層酥酥的，咬下去是鮮嫩微甜的口感。想要更有層次的話，可以加點辣粉，滋味香辣更好吃。

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼鹽埕寒吉文(高雄)在地15年排隊美食!每日限量超大塊甘梅地瓜薯條,還有現炸酥酥的豆乳雞。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲雞肉扎實鮮嫩。

鹽埕寒吉文 甘梅薯條 豆乳雞

地址：高雄市鹽埕區富野路59－1號
營業時間：14：00－17：00（售完即止／周三店休）
電話：0913－276350
低消：每人低消40元

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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