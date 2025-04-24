一天只賣3小時！超大塊甘梅地瓜薯條外酥內綿　高雄15年排隊炸物

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟
「鹽埕寒吉文」是高雄在地經營15年的炸物店，隱藏在鹽埕區賊仔市旁，沒有顯眼的招牌和裝潢，下午兩點開攤就會出現排隊人潮。每天限量供應，很容易完售，建議先打電話預訂！這裡有許多炸物品項，最多人買地瓜薯條，老闆切得特別大塊，外層酥酥的，地瓜綿密香甜，撒上自家調配的梅粉，鹹酸甜交錯，越吃越涮嘴。黃金豆乳雞也是招牌，豆乳醃過的雞肉帶著淡淡甜香，裹粉現炸後外酥裡嫩，想要更有層次的話，可以加點辣粉更好吃。
攤位外觀
▲排隊時記得先閱讀一下老闆的話。
菜單
餐點
地瓜薯條 大份 60元
這裡的地瓜薯條切得特別大塊，外層麵衣炸得酥酥的，卻一點也不油膩，裡頭的地瓜綿密香甜，加上老闆自己調配的梅粉，每一口都能吃到濃郁的鹹、酸、甜，愈吃愈涮嘴，停不下來。
▲地瓜很綿密，有濃郁甜香。
黃金豆乳雞 60元／份
雞肉是用雞翅剁的，會帶點骨頭，老闆用豆乳醃製入味，裹上麵衣現炸，外層酥酥的，咬下去是鮮嫩微甜的口感。想要更有層次的話，可以加點辣粉，滋味香辣更好吃。
▲雞肉扎實鮮嫩。
鹽埕寒吉文 甘梅薯條 豆乳雞
地址：高雄市鹽埕區富野路59－1號
營業時間：14：00－17：00（售完即止／周三店休）
電話：0913－276350
低消：每人低消40元
虎麗笑嗨嗨
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