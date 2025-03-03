傳承三代！南投50年老字號肉圓超Q彈　淋上靈魂辣醬是老饕吃法

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

南投市區在地50年的古早味美食「橋頭邊肉圓」，最早就是在橋頭邊的小攤車起家，如今已經發展成店面。傳承三代美味不變，Q彈肉圓皮淋上特製辣醬，可是內行老饕們的最愛吃法！

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停車資訊

▲橋頭邊肉圓沒有提供停車場，可以停至「三和停車場」，步行到橋頭邊肉圓只要2分鐘。

介紹

橋頭邊肉圓位於南投縣南投市的三和三路上，開業超過50年，是南投在地老店。最早期是由第一代廖阿嬤的小攤車開始的，先是在南投市區擺攤，之後才在中山街橋頭有店面，目前已傳至第三代。以前的店面在橋頭邊，近幾年才搬到對面新店面，新店面用餐環境比較寬敞舒適。

環境

橋頭邊肉圓用餐尖峰時段或是假日，總是有滿滿的排隊人潮，我們是平日下午來訪，店內只有幾組用餐客人，用餐環境很舒適。

▲用餐完畢要自行把碗盤、餐具放至回收區。

▲桌上擺有醬料可以使用，中間的辣醬是店家的靈魂辣醬，肉圓加辣醬，味道會更對味。

菜單

除了招牌肉圓之外，拉仔麵也是熱門餐點。主食有肉圓、拉仔麵；湯品有綜合湯、豆腐湯、貢丸湯、豬血湯；小菜有炸肉跟滷大腸。

餐點

▲我們點了肉圓、炸肉。

肉圓 40元

橋頭邊肉圓是以糯米、在來米、地瓜粉製作，先蒸後炸，口感Q彈。內餡使用溫體豬肉，肥瘦比例是8：2，吃起來口感很扎實。淋上店家調味甜米醬跟醬油膏，吃起來鹹甜，味道很不錯。

▲肉圓皮很Q彈，不油膩，吃起來口感很好。

▲內餡是一大塊豬肉塊，吃起來口感是偏扎實。我們比較不喜歡吃一大塊肉塊的扎實口感，以往吃的肉圓都是小碎肉塊，比較鬆散。

炸肉 60元

炸肉也是很多人推薦的品項，外皮炸得金黃酥脆，趁熱吃口感還不錯，吃起來就是古早味炸肉，冷掉吃起來口感會比較油膩。

心得

橋頭邊肉圓可能比較不合我們的口味，比起橋頭邊肉圓，我們更喜歡之前在南投埔里吃過的阿開肉圓、阿甲肉圓、菊肉圓。不過橋頭邊肉圓的調味跟肉圓皮還不錯，尤其肉圓皮吃起來很Q彈不油膩，很好吃。而內餡一大塊豬肉是扎實的口感，我們不太喜歡，加上碗盤周圍非常油膩，這點我們比較不能接受。

橋頭邊肉圓

地址：南投縣南投市三和三路51號

電話：049－2205538

營業時間：10：30－21：30

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