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微微膠質感黏嘴！台南濃郁系豚骨拉麵　想吃可得做好排隊心理準備

桃桃's旅人手札

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桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

「中華そば 寶來軒」是位於台南市的一家超人氣拉麵店，以其多樣化的日本拉麵湯頭和高評價聞名，對於許多饕客來說，寶來軒是品嚐正宗日式拉麵的必訪之地；同時也是在地人會一再回訪的人氣名店，詳細介紹馬上來看看吧！

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▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲沒有提供停車場，公園南路上周邊有不少路邊停車格，可以停好再走過來。

中華そば 寶來軒 位置
位於台南市北區的公園南路上，距離台南火車站開車約5分鐘，此行來台南的第一站美食就來吃寶來軒，中華そば 寶來軒是台南超人氣拉麵店，在Google有4.5顆星，高達3千多則評價，用餐時間總是滿滿的排隊人潮。

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

中華そば 寶來軒 環境介紹
店內用餐空間並不大，用餐時間幾乎是客滿的狀態，我們在平日下午1點半左右來訪，很幸運沒有排隊，可以直接入座，店內裝潢充滿日式懷舊風格，營造出濃濃的日本味。

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲一旁還有醬料和白開水，供顧客自行取用。

中華そば 寶來軒 菜單
使用食券機點餐，點完餐後再入座，拉麵口味有很多選擇，但並不是每天都會供應，我們原本想吃味噌拉麵，可惜已經賣完了，如果覺得吃不飽，直接跟店員說就可以加麵！可以選擇極細麵、粗麵、極粗麵。

除了拉麵，他們家的叉燒飯評價也很高
但叉燒飯並不是每天都有供應，也是可遇不可求！如果是第一次來訪，推薦選擇人氣前三名的拉麵：特製博多豚骨拉麵、濃厚豚骨醬油拉麵、超濃厚mega豚拉麵。

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

特製博多豚骨拉麵 250元
博多豚骨拉麵是我跟予先生最喜歡的拉麵口味，用豬骨熬成的濃稠乳白湯頭，看起來就讓人垂涎欲滴，配料有半顆溏心蛋、叉燒、木耳、海苔和蔥花。麵條是細麵，口感偏硬，正是我喜歡的口感，吃起來跟一蘭拉麵的麵條有一點像，麵條的份量也很多，不用要再額外加麵就會有飽足感。

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲叉燒很大一塊，是有厚度的，吃起來軟嫩多汁。

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲湯頭濃郁無豬騷味，鹹度適中，非常美味，是可以喝光光的。

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲溏心蛋也好吃。

超濃厚mega豚拉麵 270元
與特製博多豚骨拉麵味道相似，但湯頭更加濃郁，油脂也更多，湯頭濃郁而不重鹹，喝完後嘴巴有點黏黏的感覺，充滿膠質，叉燒也很大塊，偏有嚼勁。

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

中華そば 寶來軒 餐後心得
初訪我跟予先生都滿喜歡的，下次想再來試試其他口味的拉麵，原本這家店並不在我的台南必吃名單上，但偶然看到了這家店，評價非常好，就決定來試試，結果出乎意料地美味！我們點了，特製博多豚骨拉麵和超濃厚mega豚拉麵，這兩碗拉麵的味道非常相似。

如果喜歡濃郁、油脂豐富且叉燒有嚼勁的口感，那建議點超濃厚mega豚拉麵 ；如果喜歡濃郁但不油膩、叉燒軟嫩的口感，特製博多豚骨拉麵會更加適合。這兩碗湯頭的味道我都很喜歡，都不會過於鹹，唯一的差別在於叉燒的口感。我和予先生更喜歡軟嫩口感的叉燒，推薦給大家！

▲▼台南北區必吃經典日式拉麵。（圖／部落客桃桃提供）

寶來軒

地址：台南市北區公園南路206號
營業時間：11：30～14：00、17：30～20：00

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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