深入宜蘭巷仔內探店！葛瑪蘭戰斧豬排粉嫩肉汁多　坐落老屋超隱密

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟
宜蘭特色餐廳「Le Temps 食光1998」位在宜蘭新月廣場附近，是一間老屋重新整修的餐廳，前身是宜蘭有名的咖啡館，後來由食光1998進駐，菜單提供義大利麵、燉飯、排餐等義法式料理，我最喜歡的有剝皮辣椒海鮮麵、墨魚海鮮燉飯和葛瑪蘭戰斧豬排（招牌必點），這天還吃到隱藏版的松露奶油燉飯。
Le Temps 食光1998 位置
離宜蘭火車站和宜蘭轉運站的距離走路大約10多分鐘，附近還有蘭陽原創館、新月廣場、甲子蘭酒文物館等宜蘭景點。餐廳對面就是收費停車場，開車來非常方便。
環境
Le Temps 食光1998最早是開在宜蘭火車站對面丟丟銅森林附近的老屋裡，經歷幾次搬家，目前落腳於現址。老屋被綠意圍繞很有氛圍，就連店內營造的環境也好像進入時光隧道。
▲鐵花窗上面貼著10週年慶，餐廳可以經營超過十年真不簡單，一定是受到宜蘭在地人喜愛。
▲從窗戶上拆下來的毛玻璃窗框，拿來當看板也很有老屋的味道。
▲生意很好，平日下午來也很多熟客在用餐，室內溫暖色調搭配木質色系的裝潢擺設，加上磨石子地磚呈現老屋氛圍。
▲這裡的座位數不多，尖峰時段來用餐一定要先預約。
▲櫃台上面掛了許多店家紀錄過往工作的照片。
▲牆上也有很多大人物來訪的簽名。
菜單
▲提供義大利麵、燉飯、排餐、前菜沙拉、甜點、飲品跟各種酒精性飲料，餐點價格大約兩百到四百元。
松露奶油燉飯
松露奶油燉飯是隱藏版料理，跟著宜蘭在地朋友來吃才知道！松露奶油味道香濃平衡，燉飯使用宜蘭在地生產的米，外部柔軟而中間仍保有米心的嚼感，加上玉米筍和櫛瓜增添豐富性，軟嫩多汁的舒肥雞胸肉也很好吃。
剝皮辣椒海鮮麵 360元
微辣、味道鮮甜的剝皮辣椒海鮮麵是我最喜歡的口味，麵條細緻，富有彈性且帶有嚼勁，剝皮辣椒的微辣跟蛤蜊、小卷等海鮮組合，辛香鮮甜，讓人意猶未盡。
墨魚海鮮燉飯 420元
▲墨魚醬香濃郁，海鮮有蛤蜊、馬祖淡菜、魷魚一夜干等，海鮮味道融入燉飯，鮮美可口。
葛瑪蘭戰斧豬排（時價）
這道料理是這裡的招牌，但份量不少，建議至少兩人以上分享。來自梅花湖宜陽牧場飼養的盤克夏黑豚，又稱為葛瑪蘭豬，因為有著極高的品質而打出名號，是許多高級餐廳跟飯店會使用的肉品。
▲豬排外層焦香帶嫩，切面粉紅色肉質口感扎實，肉汁豐富鮮甜，搭配店家特製的桑葚醬讓味道轉換升級。
▲鮮嫩可口的切面，光看就超吸引人！
每日好湯 90元
▲這天喝的是蔬菜奶油口味的濃湯，風味濃郁。
職人手工麵包 90元
▲厲害的手工麵包，口感跟香氣讓我們驚艷！越嚼越香，上桌時還是熱的，外皮酥脆，內裡蓬鬆有嚼勁。
心得
▲Le Temps 食光1998是宜蘭有特色的美食餐廳，也是在地人推薦吃過還會想回訪的選擇，晚上來用餐的氛圍也很棒！
Le Temps 食光1998
地址：宜蘭縣宜蘭市中山路二段187巷25號
營業時間：11：30－14：30、17：30－20：30（周一公休）
電話：03－9311197
粉絲團：Le Temps 食光1998
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