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道地馬來西亞風味！板橋乾肉骨茶煲煮至濃稠極限收汁　甘甜不死鹹

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

板橋美食「萬得富爸爸肉骨茶王中王」，菜單招牌必點吉隆坡巴生肉骨茶、乾肉骨茶和碎肉飯，濃濃馬來西亞風味，遠遠就可以聞到香味，不少民眾搶著來品嚐道地大馬美食，同時也是許多人打卡的板橋美食推薦。

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交通資訊

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲「萬得富爸爸肉骨茶王中王」緊鄰捷運新埔捷運站三號出口的美食小吃，從捷運新埔站走過來只要3分鐘。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店外有擺放座位，門口兩側的牆上貼滿媒體採訪紀錄。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店內牆上也有很多彩繪跟菜單招牌照片參考。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲「萬得富爸爸肉骨茶王中王」必點排名推薦。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲超大份的肉骨茶湯煲跟鮑魚海鮮鍋，也是推薦名單。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助區提供餐具還有醬料可取用。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲開放式廚房可以看到用大骨長時間熬煮的湯頭，這裡有很多調味料跟食材都是從馬來西亞運送過來。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這是大馬特色碎肉，也是萬得富的招牌。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐點都是現點現做，平日中午來萬得富用餐，人比較少，出餐不會等很久。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲一小鍋一小鍋，用快速爐大火燒煮，一字排開。

菜單價錢

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

萬得富主打吉隆坡巴生肉骨茶
經典肉骨茶湯煲、醉香肉骨茶湯煲、胡椒豬肚湯煲、胡椒綜合湯、乾肉骨茶茶煲。也有沒湯的有乾肉骨茶茶煲、豬腳醋等料理，主食有乾、湯麵線、乾麵線豬油拌飯和招牌肉碎飯。

餐點

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

肉骨茶湯煲 280元
第一次來推薦必點招牌肉骨茶湯煲，淡雅清香的藥膳味很迷人！是真材實料，直球對決，裡面有龍骨、小排、三層、薑絲、金針菇、枸杞、蔬菜等食材，湯頭香氣，排骨肉給得很多，搭配店內提供的黑醬油可以提出甜味，湯喝完還可以免費加湯。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲湯頭都是用珍貴藥材小火慢燉，口感帶點甜味，溫潤順口。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

豬腳醋 300元
很像滷豬腳的豬腳醋是老闆的家鄉菜，調味酸酸甜甜，蠻特別的風味，豬腳煮得很透，上面的皮充滿了粘嘴的膠質，底下的湯汁也可以喝，帶點酸味，味道會和肉骨茶湯打架，份量有點多，想吃的建議點來和朋友分享。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

胡椒豬肚湯煲 280元
胡椒豬肚湯煲是用現磨的胡椒粒，味道辛香濃厚，加上蔬菜和新鮮豬肚熬煮，湯頭呈現乳白色，甜味順口，不過胡椒的辣度較重，不吃重口味的人可能要斟酌。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

乾肉骨茶煲 300元
這道乾肉骨茶煲超厲害的，絕對是必點推薦！把肉骨茶湯煮到濃稠狀，加上各種醬汁讓肉骨收汁，迷人的醬色讓人看了食指大動，入口甜甜的味道帶有一點鹹香，甘甜卻不死鹹，還會附上一碗免費的肉骨茶湯，再點一碗碎肉飯很剛好。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

大馬特色碎肉飯 小100元
長得超像滷肉飯，但不是滷肉飯喔！一開始看菜單還覺得價位也太高了吧！碎肉有肥有瘦，用肉骨茶湯跟黑醬汁炒過，香氣足還帶有藥膳的味道，超下飯，給得肉量也相當的多。

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

豬油拌飯 小30元

▲▼萬得富爸爸肉骨茶王中王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

萬得富爸爸肉骨茶王中王

地址：新北市板橋區莒光路18-1號
電話：02－22586052
營業時間：11：00－14：00、17：00－20：45（星期一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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