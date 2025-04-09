北海岸春日限定「抹茶地毯」綠了！留意潮汐預報掌握最佳觀賞時間

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

北海岸的熱門旅遊區域，包括金山、萬里、石門、三芝及淡水，有多樣化的觀光景點，而老梅綠石槽則是石門區的代表性季節奇景。這片壯麗海岸線是每年春季才能一睹的奇觀，無需門票，即可享受北台灣自然地景的獨特魅力。鄰近還有石門婚紗廣場、富貴角燈塔、富基漁港、老梅迷宮、幸福雙心公園等等，趁著時機安排一趟石門一日遊，感受自然的震撼美景吧！

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交通方式

老梅綠石槽位於新北市石門區老梅社區沿海，開車使用Google Map搜尋「老梅綠石槽」便可以順利導航前往。因為綠石槽季節為觀賞旺季，也可多加利用大眾運輸：於淡水捷運站前、基隆火車站旁搭乘兩地對開的淡水或基隆客運，於老梅站下車；或是於淡水捷運站前搭乘「台灣好行－皇冠北海岸線」於老梅站下車，下車後直行過老梅社區即可到達。

▲景點前設有老梅停車場，平日計次60元、例假日計次100元。



▲停車場前方設有公廁，方便遊客使用。

老梅綠石槽成因

位於新北市石門區的老梅綠石槽，是台灣唯一只能在此見到的自然奇景。這些看起來長條狀的岩石，其實就是曾經在課本上學過的「海蝕溝地形」，是大屯火山爆發後遺留在海岸邊的火山礁岩。經長時間的波浪侵蝕，質地鬆軟的部分被侵蝕，留下較堅硬的部分，形成了如今見到的縱向溝槽。

老梅綠石槽季節

沙灘上的石槽其實一直都在，不過只要到了每年3月至5月之間，因為東北季風帶來的浪花滋潤了石槽岩面，使得綠色的石蓴、海髮絲等海藻在岩石表面生長，逐步形成了壯觀的「綠石槽」美景，而且是期間限定的獨特景觀。

老梅綠石槽潮汐

每到這個季節，就會吸引許多遊客特地前來觀賞綠石槽奇景。不過要觀賞老梅綠石槽，除了要在3－5月期間，還要留意當天的潮汐預報，才能掌握最佳的觀賞時間！潮汐預報可上「中央氣象署」官網有公告新北市石門未來30天潮汐預報表。

▲雖然每天的漲退潮時間都有點差異，但大致上每天的每小時漲退潮時段是差不多的，可以參考潮汐時間表公告。

老梅綠石槽注意事項

曾經我也不太了解這片自然奇景的成因及珍貴的生態環境，拍照時踩上了石槽之上，以為只要避免踩踏到有生長綠藻的地方就可以了。其實老梅綠石槽的珍貴之處並非只有石槽上生長的綠藻，這些歷經千百年歲月才形成的「海蝕溝」地形，石槽本身也是更需要保護的地質奇景。所以大家來到老梅綠石槽遊玩時，也要注意避免踩在石槽上，往後面一點的海灘走去，人潮比較少，綠石槽景觀也會有更大面積的呈現！

老梅綠石槽

地址：新北市石門區老梅社區沿海

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