好市多「滷肉飯」開箱！每份要價99元　有貢丸＋珍珠香腸

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

美式賣場好市多竟然賣起台灣小吃滷肉飯！一開賣就掀起一股熱潮，而最吸睛的不是台中好市多開賣滷肉飯，而是它的價格一份要價99元，這價格應該只有在百貨公司才看得到吧！

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環境

▲一樓熟食部除了滷肉飯還有關東煮、泰式打拋豬風味三明治等，排隊結帳時發現滷肉飯還不少人買。

餐點

滷肉飯 99元

台中好市多滷肉飯的外帶內用盛裝方式好像不一樣，我點的是外帶，採用盒裝，一份99元。裡頭除了滷肉飯，還有小香腸、小黃瓜及貢丸。

滷肉是偏瘦的肉，比較像肉燥飯

少了油亮亮的肥肉有點可惜。不過滷肉的份量還不少，至少每一口飯都可以吃到滷肉，整體吃起來不會太油或太鹹，口味中規中矩。

配料珍珠香腸裡頭肥肉不會太多

吃起來也不會過鹹，貢丸是使用台灣黑豬肉貢丸，吃起來蠻Q彈的，不會有腥味。青菜是醃製的小黃瓜，口感爽脆又解膩，如果換成現炒青菜感覺會加分不少。

總結

比起這份99元的滷肉飯，聽說網友們更推好市多另一款99元的關東煮，不少人說湯很讚，可惜不能加湯，改天再來試試看！

好市多－台中店

地址：台中市南屯區文心南三路289號

電話：02－4499909

營業時間：10：00－21：30

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