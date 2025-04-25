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好市多「滷肉飯」開箱！每份要價99元　有貢丸＋珍珠香腸

糖糖's 享食生活

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▲▼好市多滷肉飯，一份要價99元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

美式賣場好市多竟然賣起台灣小吃滷肉飯！一開賣就掀起一股熱潮，而最吸睛的不是台中好市多開賣滷肉飯，而是它的價格一份要價99元，這價格應該只有在百貨公司才看得到吧！

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環境

▲▼好市多滷肉飯，一份要價99元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲一樓熟食部除了滷肉飯還有關東煮、泰式打拋豬風味三明治等，排隊結帳時發現滷肉飯還不少人買。

餐點

滷肉飯 99元
台中好市多滷肉飯的外帶內用盛裝方式好像不一樣，我點的是外帶，採用盒裝，一份99元。裡頭除了滷肉飯，還有小香腸、小黃瓜及貢丸。

▲▼好市多滷肉飯，一份要價99元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

滷肉是偏瘦的肉，比較像肉燥飯
少了油亮亮的肥肉有點可惜。不過滷肉的份量還不少，至少每一口飯都可以吃到滷肉，整體吃起來不會太油或太鹹，口味中規中矩。

▲▼好市多滷肉飯，一份要價99元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

配料珍珠香腸裡頭肥肉不會太多
吃起來也不會過鹹，貢丸是使用台灣黑豬肉貢丸，吃起來蠻Q彈的，不會有腥味。青菜是醃製的小黃瓜，口感爽脆又解膩，如果換成現炒青菜感覺會加分不少。

▲▼好市多滷肉飯，一份要價99元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼好市多滷肉飯，一份要價99元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

總結
比起這份99元的滷肉飯，聽說網友們更推好市多另一款99元的關東煮，不少人說湯很讚，可惜不能加湯，改天再來試試看！

好市多－台中店

地址：台中市南屯區文心南三路289號
電話：02－4499909
營業時間：10：00－21：30

*部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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