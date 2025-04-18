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LOPIA台中第2間分店來了！預計5月初開幕　地點就在IKEA

糖糖's 享食生活

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▲▼LOPIA 台中IKEA店。（圖／部落客糖糖’s享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

日本超人氣連鎖大型超市LOPIA在台中要開第2間分店囉！LOPIA繼2023年1月在台中LaLaport開台灣首間店，終於2025年在台中要開第2間分店啦，地點就在台中IKEA，預計今年5月初旬開幕。

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▲▼LOPIA 台中IKEA店。（圖／部落客糖糖’s享食生活授權提供）

▲LOPIA台中IKEA店就在台中IKEA裡頭，南屯、西區、西屯的朋友以後想要逛LOPIA超市不必再跑到東區的LaLaport啦！

▲▼LOPIA 台中IKEA店。（圖／部落客糖糖’s享食生活授權提供）

▲▼LOPIA 台中IKEA店。（圖／部落客糖糖’s享食生活授權提供）

▲LOPIA台中IKEA店就在台中IKEA的一樓，也就是原本的一樓美食部，上面也公告將於五月初旬開幕。

台灣第二家LOPIA即將開幕！
記得LOPIA台中首間店一開幕就爆多人，超市裡的東西也非常多，肉品、零食、生活用品、熟食應有盡有，不知道LOPIA台中IKEA店的規模會不會跟台中LaLaport相似，就讓大家拭目以待囉！

LOPIA 台中IKEA店

地址：台中市南屯區向上路二段168號一樓
時間：預計五月初旬開幕

*部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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