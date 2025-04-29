台中不限時咖啡廳＋1！從27樓眺望城市風光　CP值拿鐵百元有找

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

「風淾咖啡」是台中新開幕的高樓景觀咖啡館，隱身在台中商辦大樓的27樓，販售品項以咖啡飲品為主，還有手作甜點。咖啡最低只要80元起，不限時也無服務費，坐窗邊還可以欣賞高空美景，不管是白天還是夜晚都讓人沉醉其中！

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位置

▲風淾咖啡位在台中西區台灣大道環宇實業大樓的27樓，走進大樓後搭乘左邊電梯就可抵達27樓。



環境

▲風淾咖啡的前身原本是咖啡任務，原是辦公室的共享空間，蠻寬敞的，有著美美的自然採光，座位數也不少。



▲沙發座椅坐起來很舒服，裝潢也蠻有質感的。



▲我最喜歡靠窗邊的高腳座椅區，可以在這裡邊喝咖啡邊欣賞美麗的高空景觀。



菜單

▲風淾咖啡的飲品除了咖啡，還有茶品、氣泡及拿鐵系列，這裡也有手作甜點。



餐點

新鮮草莓塔 180元

冬季限定的草莓塔，除了紅色草莓外，裡頭還有白色草莓，以杏仁塔為基底，中間搭配卡士達醬，再加上新鮮草莓及藍莓。塔皮沒有想像中的酥脆，有點可惜，草莓吃起來酸酸甜甜的，整體吃起來不會太甜膩。

焦糖拿鐵 100元

▲這麼大杯的焦糖拿鐵只要100元！咖啡香醇，帶有焦糖的香甜，層次相當豐富。

拿鐵 95元

▲另一杯熱拿鐵是中杯的尺寸，特別選用ICT金獎的咖啡豆，拿鐵喝起來很順口，不帶苦澀味。



總結

有著高空美景可以欣賞，咖啡CP值也很高，店內不限時，也沒有收服務費超加分！想要來個愜意的午茶時光，這間風淾咖啡是個不錯的選擇。

Fun inn 風淾咖啡

地址：台中市西區台灣大道二段285號27樓

營業時間：周一至周五09：00－17：00；周六、日10：00－18：00

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