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一顆45元抵兩餐！台中佛心飯團老闆塞料不手軟　太晚來可吃不到

糖糖's 享食生活

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▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

又是一間厲害的傳統飯糰！這間隱身在台中南區的「何太太飯糰」，老闆不只用料毫不手軟，飯糰更是大顆到不行，一顆直接抵兩餐。重點是一顆巨無霸飯糰才45元，真的超便宜，太晚來可是吃不到的！

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位置

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲何太太飯糰位在台中南區美村路二段，靠近台中圖書館南區分館、中興大學。

菜單
飯糰有分葷食跟素食，米飯有分紫米、白米及綜合，另外飯糰也有分大中小，女生朋友們建議點小顆就好。我看到大顆45元，以為就是比外面一般飯糰再大一些，沒想到老闆用料完全沒在手軟的。

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

做飯糰過程

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲先以紫米鋪底，加上足足兩大湯匙的花生粉。

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲接下來是肉鬆，直接把飯給蓋起來，整個加好加滿。

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲再來是菜脯，一般飯糰都是加一小湯匙，老闆直接給兩大湯匙。

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲加完花生粉、肉鬆、菜脯，接下來是鹹菜，一樣也是兩大湯匙，給料超級大方。

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲加完四種料之後再加飯，飯量一樣超多，感覺這應該有兩到三碗的份量。我點的是綜合，所以有紫米跟白米兩種米。

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲本來以為加飯完就沒料了，沒想到老闆又加了一大把的海苔，還有油條及滷蛋，份量真的多到不行。

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲喜歡吃辣的朋友可以試試何太太飯糰的辣油，吃起來不太辣，不過蠻香的。

餐點

綜合飯糰 大 45元
綜合飯糰就是白米跟紫米通通有，飯糰大到要兩隻手才有辦法拿，配料有花生粉、菜脯、肉鬆、鹹菜、海苔、滷蛋及油條，吃起來就是傳統味道的飯糰，還不錯吃。

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

紫米飯糰 大 45元
另一顆紫米飯糰的配料跟剛剛的綜合飯糰是一樣的，飯糰到手時還是熱騰騰的。我很喜歡他們家的紫米，香氣十足，吃起來也很Q。

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

總結
何太太飯糰真的很巨大，看到老闆在裝料真的嚇到，因為老闆下手完全沒在手軟，每個料都給超多，飯量也很驚人，吃完真的很飽，連一般男生吃完大顆飯糰都覺得很撐！重點是一顆才45元，價格真的有夠親民，喜歡吃傳統飯糰的朋友一定要來試試，記得早點來，太晚來就吃不到囉！

▲▼何太太飯糰｜這間飯糰真的很誇張！吃一顆飽兩餐，重點是價格只要45元。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

何太太飯糰

地址：台中市南區美村路二段280號
電話：0932－586089
營業時間：05：30－11：30

*部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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