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320元起熱炒披薩吃到飽超划算！台中鐵板料理人潮爆滿不分平假日

糖糖's 享食生活

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▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

台中海線人氣鐵板牛排餐廳「鐵將創意鐵板料理」自助吧全面升級啦！不只將鐵板牛排結合創意，現在還升級自助吧2.0，低消只要320元起，享披薩、炸物、湯品、熟食、甜點等多樣美食讓你爽吃到飽，不管平假日都是人潮滿滿，建議事先訂位！

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位置
鐵將創意鐵板料理位在台中梧棲區文化路二段，距離梧棲國中、台中港酒店、台中三井OUTLET不遠，交通非常便利，店家前方和附近有很多停車格。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

環境
空間非常寬敞，座位數很多，裝潢以復古工業風為主。除了一般座位外，還有舒適的沙發區，非常適合家庭客用餐，不管平、假日，每到用餐時間幾乎都是客滿狀態，生意超級好！

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

自助吧區
這次自助吧全面升級，原本只有濃湯跟醬料，這次多了熱炒、炸物、披薩、甜點、冰淇淋、咖啡、爆米花等，餐點非常豐富。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲熱炒類以當天為主，這次來吃到的熱炒有蒸蛋、獅子頭、麻辣鴨血及炒高麗菜，等待排餐上桌時可以先吃熱呼呼的熱炒墊胃。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲這邊是飲品、醬料及湯品自助吧區。飲品除了之前的奶茶外，還多了咖啡及汽水；醬料除了常見的黑胡椒、蘑菇醬外，還有咖哩醬及滷肉燥。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲湯品除了香濃玉米湯，還有暖心又暖胃的香菇雞湯，採用軟嫩雞腿肉，湯頭好喝不油膩，光是這鍋雞湯我就喝了三碗。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲▼這一區是大人小孩都喜愛的披薩及炸物，披薩會有二到三種口味，炸物品項也很多，地瓜球、甜不辣、米血、蝦捲、炸雞通通有。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲最前方是甜點自助吧，除了冰淇淋及霜淇淋，還有泡芙、小蛋糕、統一布丁、中華豆花等甜點，另外也有一些熱門的鋁箔包飲料。

菜單

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

餐點

巨無霸戰斧牛排 20 oz 1200元
如果是食量很大的肉控，一定要試試鐵將創意鐵板料理的必點招牌巨無霸戰斧牛排，份量足足有20盎司，直接佔據整個鐵盤。我還另外加蛋（原本沒有附蛋），除了主餐戰斧牛排外，旁邊還有附上現炸薯條、洋蔥圈及沙拉可以搭配享用。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲這戰斧牛排的份量真的有夠大，兩人分食也沒問題。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲吃起來非常多汁，帶有些許咬勁，富有濃郁的牛肉香氣，尤其是靠近大骨的地方，讓人越啃越香。

鹽煎牛舌 570元＋漩渦蛋 30元＋鮮甜白蝦 130元
沒想到吃鐵板牛排還可以吃到牛舌！我點了這份570元的牛舌共有15片，牛舌切成薄片狀，搭配洋蔥下去炒製，香氣十足，吃起來爽脆又多汁。另外加點了白蝦變雙主餐，蝦肉也非常新鮮。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲鐵板牛排除了荷包蛋外，還可以加價升級成漩渦蛋，通常這種美美的漩渦蛋只有出現在咖哩飯上，沒想到鐵板排餐也可以看到。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

厚切菲力牛排 8 oz 510元＋漩渦蛋 30元＋換炒麵 40元＋魷魚 190元
採用澳洲菲力原塊肉，油花比較少。一般菲力給大家的印象都是小塊狀但比較厚切，鐵將創意鐵板料理的菲力看起來有點不像菲力，店家說因為採用原塊肉的關係，所以每塊肉切出來的形狀都不太一定，另外加購魷魚整份看起來超霸氣！

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲菲力還不錯，肉質非常軟嫩又多汁，吃起來帶有奶油的香氣。五分熟度剛剛好，不必再佐上醬料就很夠味。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲附食除了鐵板麵，還可以加價換成炒麵或炒飯。炒麵吃起來偏古早味，別於外面重鹹重口味的炒麵，麵條很Q彈，吃起來帶有迷人的麵香，搭配漩渦蛋還不錯吃。

帶骨牛小排 10 oz 610元＋漩渦蛋 30元＋日本干貝 130元
另一份主餐我點了帶骨牛小排加購日本干貝，帶骨牛小排份量也不少，吃起來比較有韌性，牛肉香氣十足，加購的日本干貝也超鮮甜。

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

日式炸牡蠣 100元

▲▼鐵將創意鐵板料理｜台中海線創意鐵板料理全面升級自助吧2.0，披薩、炸物、湯品、熟食、甜點通通吃到飽。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲我最愛的炸牡蠣，在這裡也吃得到。將牡蠣裹粉下去酥炸，外皮香脆不油膩，裡頭的牡蠣不僅大顆，咬下去還會噴汁呢！

總結
鐵將創意鐵板料理這次將自助吧升級，一人最低只要320元起，享披薩、炸物、湯品、熱炒、雞湯、甜點、冰淇淋、爆米花等多樣美食吃到飽，是來台中海線必吃的美食，不管是家人聚會還是朋友聚餐都非常適合，推薦給大家！

鐵將創意鐵板料理

電話：0965－083063
地址：台中市梧棲區文化路二段63號
時間：平日11：00－15：00、17：00－21：00；假日11：00－21：00

*部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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