泰國華欣諾翰酒店1/16開幕　住一晚含早餐1652元起

▲華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）由美諾酒店集團正式接管，並於1月16日起正式營運。（圖／業者提供，下同）

▲華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）由美諾酒店集團正式接管，並於1月16日起正式營運。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

泰國華欣再添一處平價旅宿新選擇！美諾酒店集團宣布，華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）將從1月16日起正式營運。為歡慶開幕，官網祭出「住3晚，付2晚」優惠，雙人住一晚含早餐最低1,652元起。

▲華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）由美諾酒店集團正式接管，並於1月16日起正式營運。（圖／業者提供）

▲華欣諾翰酒店房型約從9坪起跳，多數房型可欣賞城市景觀或遠眺山巒天際線。

華欣諾翰酒店共規劃152間客房，包括豪華客房、單間套房、配備雙層床的家庭房，以及單臥套房等，房型自30平方公尺（約9坪）起跳，多數房型可欣賞城市景觀或遠眺山巒天際線。

▲華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）由美諾酒店集團正式接管，並於1月16日起正式營運。（圖／業者提供）

▲館內設置3處餐飲空間，囊括供應國際料理與在地風味的全日餐廳、全天候提供輕食與飲品的咖啡廳。

另外，館內設置3處餐飲空間，囊括供應國際料理與在地風味的全日餐廳、全天候提供輕食與飲品的大廳咖啡廳，以及可一邊欣賞無邊際泳池與日落景致、一邊小酌放鬆的屋頂酒吧。

▲華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）由美諾酒店集團正式接管，並於1月16日起正式營運。（圖／業者提供）

▲休閒設施包含屋頂泳池。

休閒設施則包含屋頂泳池、結合室內與戶外遊戲空間的兒童俱樂部，以及健身中心；另設有一間約110平方公尺（33坪）的多功能會議空間，最多可容納約90位，適用企業會議、發表活動或私人聚會等用途。
 
經查，華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）官網祭出「住3晚，付2晚」開幕優惠，凡住兩晚即能免費多住一晚，含兩客早餐，最低一晚1,652元起。另有早鳥優惠，住一晚僅1,839元起。

▲華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）由美諾酒店集團正式接管，並於1月16日起正式營運。（圖／業者提供）

▲華欣諾翰酒店官網祭出「住3晚，付2晚」開幕優惠，凡住兩晚即能免費多住一晚，含兩客早餐，最低一晚1,652元起。

華欣是著名的「皇家海濱度假勝地」，位於泰國曼谷以南約200公里。而華欣諾翰酒店位於華欣南端，擁有寧靜環境和便捷交通，步行約400公尺即可抵達華欣海灘，也方便到蟬創意市集、華欣夜市及BLÚPORT和華欣市場村等地，享受悠閒假期。

同時，華欣也是探索巴蜀府（班武里府）的門戶，旅客可前往三百峰國家公園的帕亞那空山洞，或崗卡章國家公園的帕拉烏瀑布，徜徉豐富的自然與文化景觀。

▲安凡尼酒店及度假村 (Avani Hotels & Resorts) 宣佈，曼谷拉差達安凡尼酒店今（6日）正式開幕 。（圖／美諾酒店集團提供）

▲曼谷拉差達安凡尼酒店位於曼谷新中央商務區的核心地帶，鄰近捷運站帕藍9站 (Phra Ram 9) 。（圖／業者提供）

另外，曼谷拉差達安凡尼酒店2024年底開幕，雙人住宿含早餐一晚僅85美金（約新台幣2,800元），酒店位於曼谷新中央商務區的核心地帶，鄰近捷運站帕藍9站 (Phra Ram 9)。

▲▼曼谷拉差達安凡尼酒店。（圖／美諾集團提供）

▲曼谷拉差達安凡尼酒店共規劃402間客房。

曼谷拉差達安凡尼酒店共規劃402間客房，其中，50多坪的總統套房配有一系列豪華設施，包含可容納8人的餐廳、酒吧和私人三溫暖；位於25層的AvaniClub酒廊是入住套房旅客的專屬空間，可在此享用早餐、午後茶點和晚間調酒，感受遠離塵囂的寧靜氛圍。
 

