疊滿蟹腳鮭魚卵！必吃超浮誇四天王壽司　靜岡港口直送迴轉壽司

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花

靜岡沼津美食推薦這家平價好吃CP值極高的「迴轉壽司沼津壽司之助」，距離沼津魚市場並不遠，菜單必點四天王壽司，浮誇系的大份量，海鮮料多到邊吃邊掉，視覺效果也很強，這家在神奈川縣、橫濱、東京都都有分店，既然來到靜岡旅行，肯定是要到沼津本店朝聖。

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迴轉壽司沼津壽司之助交通位置

店家地址與營業時間

迴轉壽司沼津壽司之助本店位在靜岡沼津魚市場附近，兩地相距約1.7公里，步行時間25分鐘可到，若是從JR沼津車站過來的話，有很多班公車都可抵達，建議直接開啟Google Map導航交通方式，營業時間為11：00－21：45，已經刻意挑了下午離峰時段前往，沒想到還是客滿需要現場候位，大家記得抵達時就要先寫候位表，店家會依照上面的順序叫號入座。

▲內用座位數約30席，全都是圍繞著吧檯的座位，店內特色在於很多食材都是選用沼津港直送的海鮮，新鮮度當然跟一般日本料理店有差。

▲座位上的茶粉、醬油、薑片皆可自由取用。

菜單如下 有附上圖片友善外國人點餐

壽司、日本料理的選擇相當豐富，幾乎你所能想到的菜色，來到這裡都點得到，價格雖然沒有像日本連鎖壽司店那麼便宜，但相對的食材用料也更好，還是讓人覺得物超所值。比較麻煩的一點是，迴轉壽司台上只有熟食品項，想吃任何生食都需要用點餐紙點餐。

▲一些季節限定的食材，會寫在小白板上，會日文的人可以參考。

四天王壽司2,915円

四天王壽司

四天王壽司絕對是初訪迴轉壽司沼津壽司之助的必點品項，當初就是因為看到有網友分享這個，才把這裡收進此行的靜岡沼津美食必吃清單中，四天王顧名思義就是每一種都很巨大，料多到滿出來的視覺效果真的很強，吃的時候可是會邊吃邊掉。

▲蟹腳壽司，師傅手藝也要很好才行，細看會發現都是用真正的蟹腳，每一口都是鮮甜好滋味。

▲吻仔魚軍艦，生吻仔魚的量多到直接滿出來，吃的時候真的會邊吃邊掉，只要食材夠新鮮，加上醋飯調味有到位的話，基本上就是美味的品質保證。

▲鮭魚卵軍艦，身為鮭魚卵愛好者的我，給予這兩貫極高肯定，根本就是別人家兩倍的量在給，大口吃鮭魚卵實在是有夠過癮。

▲甜蝦軍艦，甜蝦也是新鮮好吃，迴轉壽司沼津壽司之助食材新鮮度都還蠻不錯的，大家想吃什麼其他壽司，應該都可以安心點下去。

▲海鮮茶碗蒸329円，很多網友推薦的品項，茶碗蒸的鹹度較高，海鮮料其實不算太多。



▲蛤蜊味噌湯329円，味噌湯裡頭有著不少蛤蜊，所以鹹度會比較高一些，熱呼呼的配著壽司吃還不錯。



迴轉壽司沼津壽司之助評論

喜歡吃海鮮、尤其是生食的人，推薦來靜岡一定要來這家迴轉壽司沼津壽司之助，菜單必點四天王壽司，無論份量或是視覺效果都很驚人，吃完相當滿足，雖然價格不算非常平價，但相對的食材等級也用得更好。

迴轉壽司 沼津壽司之助 （回転寿司沼津すし之助 沼津本店）

地址：静岡県沼津市下香貫下障子3140-1

營業時間：11：00 – 21：45

官網：Tabelog

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