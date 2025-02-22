ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

疊滿蟹腳鮭魚卵！必吃超浮誇四天王壽司　靜岡港口直送迴轉壽司

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

撰文攝影／周花花

靜岡沼津美食推薦這家平價好吃CP值極高的「迴轉壽司沼津壽司之助」，距離沼津魚市場並不遠，菜單必點四天王壽司，浮誇系的大份量，海鮮料多到邊吃邊掉，視覺效果也很強，這家在神奈川縣、橫濱、東京都都有分店，既然來到靜岡旅行，肯定是要到沼津本店朝聖。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

迴轉壽司沼津壽司之助交通位置

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

店家地址與營業時間
迴轉壽司沼津壽司之助本店位在靜岡沼津魚市場附近，兩地相距約1.7公里，步行時間25分鐘可到，若是從JR沼津車站過來的話，有很多班公車都可抵達，建議直接開啟Google Map導航交通方式，營業時間為11：00－21：45，已經刻意挑了下午離峰時段前往，沒想到還是客滿需要現場候位，大家記得抵達時就要先寫候位表，店家會依照上面的順序叫號入座。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲內用座位數約30席，全都是圍繞著吧檯的座位，店內特色在於很多食材都是選用沼津港直送的海鮮，新鮮度當然跟一般日本料理店有差。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲座位上的茶粉、醬油、薑片皆可自由取用。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

菜單如下 有附上圖片友善外國人點餐
壽司、日本料理的選擇相當豐富，幾乎你所能想到的菜色，來到這裡都點得到，價格雖然沒有像日本連鎖壽司店那麼便宜，但相對的食材用料也更好，還是讓人覺得物超所值。比較麻煩的一點是，迴轉壽司台上只有熟食品項，想吃任何生食都需要用點餐紙點餐。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲一些季節限定的食材，會寫在小白板上，會日文的人可以參考。

四天王壽司2,915円

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

四天王壽司
四天王壽司絕對是初訪迴轉壽司沼津壽司之助的必點品項，當初就是因為看到有網友分享這個，才把這裡收進此行的靜岡沼津美食必吃清單中，四天王顧名思義就是每一種都很巨大，料多到滿出來的視覺效果真的很強，吃的時候可是會邊吃邊掉。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲蟹腳壽司，師傅手藝也要很好才行，細看會發現都是用真正的蟹腳，每一口都是鮮甜好滋味。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲吻仔魚軍艦，生吻仔魚的量多到直接滿出來，吃的時候真的會邊吃邊掉，只要食材夠新鮮，加上醋飯調味有到位的話，基本上就是美味的品質保證。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲鮭魚卵軍艦，身為鮭魚卵愛好者的我，給予這兩貫極高肯定，根本就是別人家兩倍的量在給，大口吃鮭魚卵實在是有夠過癮。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲甜蝦軍艦，甜蝦也是新鮮好吃，迴轉壽司沼津壽司之助食材新鮮度都還蠻不錯的，大家想吃什麼其他壽司，應該都可以安心點下去。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲海鮮茶碗蒸329円，很多網友推薦的品項，茶碗蒸的鹹度較高，海鮮料其實不算太多。

▲▼靜岡沼津迴轉壽司，沼津壽司之助，料多到滿出來四天王壽司，平價好吃CP值高。（圖／周花花提供）

▲蛤蜊味噌湯329円，味噌湯裡頭有著不少蛤蜊，所以鹹度會比較高一些，熱呼呼的配著壽司吃還不錯。

迴轉壽司沼津壽司之助評論
喜歡吃海鮮、尤其是生食的人，推薦來靜岡一定要來這家迴轉壽司沼津壽司之助，菜單必點四天王壽司，無論份量或是視覺效果都很驚人，吃完相當滿足，雖然價格不算非常平價，但相對的食材等級也用得更好。

迴轉壽司 沼津壽司之助 （回転寿司沼津すし之助 沼津本店）

地址：静岡県沼津市下香貫下障子3140-1
營業時間：11：00 – 21：45
官網：Tabelog

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►四驅車迷必朝聖！東京規模最大田宮模型旗艦店、超過6000款逛不完
►用CP值撐滿你的胃！永和火鍋「9種肉品＋自助吧吃到飽」只要329
►銀座宵夜篇！隱身二樓深夜咖啡廳　東京好吃拿坡里義大利麵推薦

關鍵字： 迴轉壽司沼津壽司之助 美食雲 美食情報 達人美食 日本美食 靜岡美食 壽司 國外特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

我每天睡前只有2次機會^^射拖鞋精準關燈！

推薦閱讀

埔里新開咖啡廳先收藏！打卡沙漠景觀越夜越美、坐臥超放鬆露營區

埔里新開咖啡廳先收藏！打卡沙漠景觀越夜越美、坐臥超放鬆露營區

南投埔里美食推薦！預約才能前往的神秘食舖、一周只營業4天

南投埔里美食推薦！預約才能前往的神秘食舖、一周只營業4天

埔里飽足系早午餐！隱藏版「蔬食蛋餅」純天然彩色餅皮、每日限量

埔里飽足系早午餐！隱藏版「蔬食蛋餅」純天然彩色餅皮、每日限量

全台唯一「融合地形」打造玫瑰森林！好逛好拍重點是「還免門票」

全台唯一「融合地形」打造玫瑰森林！好逛好拍重點是「還免門票」

開箱北海道山林間頂級溫泉別墅！

開箱北海道山林間頂級溫泉別墅！

姓名有花用餐85折、福容花蓮買1送1晚

姓名有花用餐85折、福容花蓮買1送1晚

高雄「大眾運輸一日遊」提案！

高雄「大眾運輸一日遊」提案！

「旭集」微風廣場店最快3月底開幕

「旭集」微風廣場店最快3月底開幕

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

虎航「機票下殺799元起」2/24開搶！

虎航「機票下殺799元起」2/24開搶！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市「逾2千株繡球花」綻放7成！

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

初泰PIKUL插旗板橋

住台南香格里拉+16元住27坪套房

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

南投中寮絕美「麝香花海」2／22開放

團費不會降！旅行社：歐美已賣到7月

湯頭酸甜麵體Q！天母蕃茄牛肉刀削麵

三峽近賞「4000顆櫻花」齊放！

身分證拿出來！對中4碼火鍋和牛套餐5折

熱門行程

最新新聞更多

開箱北海道山林間頂級溫泉別墅！

姓名有花用餐85折、福容花蓮買1送1晚

高雄「大眾運輸一日遊」提案！

「旭集」微風廣場店最快3月底開幕

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

虎航「機票下殺799元起」2/24開搶！

炮仗花開好了！北市花瀑秘境搭車就到

疊滿蟹腳鮭魚卵！必吃浮誇四天王壽司

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366