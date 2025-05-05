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滋賀免費景點！翠綠草屋根太夢幻　細緻綿密年輪蛋糕咬下還會回彈

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

滋賀景點強力推薦「La Collina 近江八幡」，是免門票的免費景點，好拍好買又好吃可以玩上半天，同時也是老字號甜點店「和菓子屋たねや （taneya）」品牌旗艦店，可以買到超人氣伴手禮「CLUB HARIE 年輪蛋糕」。草屋根建築讓人有彷彿走進童話世界的感覺，景色會隨一年四季變化，無論哪個季節來都超美！

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前往「La Collina 近江八幡」的交通方式相當簡單
如果是開車自駕的話，可以直接把車子停在附設停車場，若是選擇大眾運輸的自由行旅人，從「八幡堀」散步過來約1.3公里、18分鐘左右路程時間；或是繼續搭乘「長命寺線」到「北之庄ラコリーナ前」下車即可抵達。

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

佔地遼闊分成好幾個區域
販售的產品都不太一樣，如果想要悠閒拍照購物、吃美食甜點的話，建議停留時間要抓2－3小時，才能每個地方都逛到。需要注意的是，不同建築物內賣的甜點都不太一樣，如果有特別想吃的，記得要跑到對的地方才買得到，建議可以把這張圖存起來，或是一進入園區就先拍一下平面地圖，才不會一不小心逛太開心而迷路。

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

不用購買門票是一處滋賀免費景點
整體建築特色是「藤森照信」所打造的「草屋根」，在屋頂上種滿草皮，景色會隨一年四季變化。我們是2024.11月的初秋前往，草皮剛褪去剩下的翠綠、開始轉向枯黃，有著一種深度的寧靜之美，冬天下雪的時候也非常漂亮。

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

除了門口這棟主建築外，再往裡頭走的園區設計都很有特色
如果是喜歡拍照的人，來到La Collina 近江八幡肯定能拍下很多IG網美照，如此似童話故事的建築景觀，難怪會有人說彷彿像是走進宮崎駿的動畫世界了！

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

商店分散在園區各處
販售著各式甜點，餅乾、蛋糕等全都有，還有一些輕食餐車，逛街逛到肚子餓的話，可以買些熱狗、麵包之類的小點心，先暫時解解饞。

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

La Collina 近江八幡是滋賀近江八幡甜點老舖「和菓子屋たねや （taneya）」的品牌旗艦店，最廣為人知的產品應該是「CLUB HARIE 年輪蛋糕」，甚至已經成為滋賀縣很具代表性的超人氣伴手禮，分店據點遍布到東京、大阪、京都、名古屋都能買到，但既然都來到滋賀旅遊，當然是要來「La Collina 近江八幡」買啊！

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

CLUB HARIE 年輪蛋糕
是「La Collina 近江八幡」裡人氣最高的店鋪，從迷你的切片年輪蛋糕，但整條販售的巨無霸全都有，大家可依照送禮需求自由選擇。因為都是手工製作，所以保存期限不會太長，如果要買回去當滋賀伴手禮送人的話，記得確認一下回國時間。

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

現場可以看到製作過程
從這個生產量就知道有多熱銷了吧？師傅們手工製造年輪蛋糕的手完全沒停過。

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

二樓是內用咖啡廳
讓客人可以直接在現場品嚐。內用則是以甜點套餐形式供應，迷你年輪蛋糕都會搭一杯飲料，其他餐點還有奶昔可以點！

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

驚為天人的美味！
吃之前我們都想說，年輪蛋糕不都差不多就是這樣？但吃下一口後，卻有著驚為天人的美味，怎麼會有這麼好吃的年輪蛋糕，直接封頂此生摯愛！「CLUB HARIE 年輪蛋糕」有著極度蓬鬆柔軟的口感，細緻綿密咬下還會回彈，糖霜厚薄度控制得恰到好處，完全不會有甜膩的問題，好吃到馬上決定買幾盒回去分享給親朋好友，我們一致認同是此生吃過最好吃的年輪蛋糕！

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲另一家甜點舖推薦主建築二樓的銅鑼燒，秋天還吃得到季節限定栗子口味。

銅鑼燒體口感綿密細緻
美味關鍵在於生乳鮮奶油，不僅增添了層次還很爽口，加入栗子泥的美味享受更是加倍，喜歡吃銅鑼燒的人推薦不要錯過這家，好吃不貴長得又美。

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

出入口處的賣店屬於大集合商店
不同園區、各個品牌的產品，幾乎都能在這買到，如果大家不想一直提著伴手禮的話，可以離開前再到這裡購物，只是要注意營業時間，接近打烊時結帳人潮會比較多。

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

非常推薦這個滋賀景點La Collina 近江八幡
CLUB HARIE 年輪蛋糕真的有夠好吃！彷彿童話世界裡的草屋根建築也很美，景色會隨四季變化，一年四季任何時候來都很美。入園參觀拍照不用購買門票，每家甜點店還很夠水準又平價，無論開車自駕或搭公車來交通都很方便！

▲▼La Collina 近江八幡。（圖／部落客周花花授權提供）

La Collina 近江八幡

地址：滋賀縣近江八幡市北之莊町615-1
營業時間：09：00－18：00

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