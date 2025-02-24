新店「深夜米粉湯」口感脆彈、香氣濃郁！加湯不用錢開到凌晨3點

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

捷運新店區公所站附近北新路上這家「七張米粉湯」，是網路評價很好的新店七張美食，店家營業時間從早上開到凌晨3點，無論要當午餐晚餐、下午茶點心，甚至是宵夜都可以，菜單除了招牌米粉湯外，滷肉飯、蚵仔煎的評價都很好，好吃又平價的小菜更是要卯起來點的啊！

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距離捷運新店區公所站1號出口約200公尺

步行時間3分鐘內即可抵達，交通可說是非常方便。我們這天是平日下午離峰時段前往，店內依舊坐了不少客人，陸續還有很多人進來內用、外帶。「七張米粉湯」近3,500則的網路評價，分數是蠻好的4.4分，要稱為新店七張必吃美食一點也不為過。

▲一進來就能看到這鍋招牌米粉湯，即使隔有一段距離，依舊能聞到撲鼻香氣呢！

店家菜單如下

菜色選擇非常多元，光主食就有蚵仔煎、米粉湯、滷肉飯、意麵、陽春麵、粿仔條、醡醬麵、排骨酥湯等多種選擇，搭配各式湯品、台式小菜，無論是想當正餐吃飽，或是肚子餓想簡單解解饞，來到這裡都能被滿足。

▲凡是點任何湯麵、湯品，都可以免費加湯喝到飽。



米粉湯－35元（小）

湯頭有加入蘿蔔去熬，呈現順口的清新甜感，米粉口感是偏彈脆那種，比較像是南部會吃到的古早味，是很有記憶點的味道。

綜合煎－90元

蚵仔煎和米粉湯的評價都很高，所以我們就直接點份綜合煎，綜合煎邊緣煎到焦香酥脆，帶有冰花的口感更為討喜，建議要趁熱吃，冷掉油感難免會跑出來。

▲蚵仔、蝦仁新鮮度都還不錯，整體搭配在一起確實是蠻好吃的。

滷肉飯－35元（小）

滷肉飯和我的口味並不是很合，有著較重的油蔥香氣，反倒不像是在吃滷肉飯的感覺了。

紅糟排骨酥湯－60元

湯品系列同樣有加入蘿蔔熬煮，甘甜感表現得十分優秀，紅糟排骨酥也有水準以上的演出。

蘿蔔湯－40元

基本款的蘿蔔湯就很好喝了！

三色蛋－60元

三色蛋是很經典的台式小菜，沒有蛋腥味沾上美乃滋有夠讚！

豬牙齦－60元

豬牙齦也就是俗稱的天梯，帶有彈脆口感，是不少老饕喜歡的黑白切。

紅燒肉－70元

紅燒肉炸得稍微過硬了些，油感也有點重，我覺得比較偏下酒小菜，單吃的話似乎有點負擔。

七張米粉湯走的就是一個樸實小吃的路線

店內阿姨也很有人情味，小菜選擇多、營業時間長都是「七張米粉湯」的優勢，是值得推薦的新店宵夜好選擇。我最推薦米粉湯和湯品系列，清甜湯頭爽口無負擔，內用還能免費加湯喝到飽呢！

七張米粉湯

地址：新北市新店區北新路一段239號

電話：02－29114446

營業時間：10：30－03：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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