ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新店「深夜米粉湯」口感脆彈、香氣濃郁！加湯不用錢開到凌晨3點

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

捷運新店區公所站附近北新路上這家「七張米粉湯」，是網路評價很好的新店七張美食，店家營業時間從早上開到凌晨3點，無論要當午餐晚餐、下午茶點心，甚至是宵夜都可以，菜單除了招牌米粉湯外，滷肉飯、蚵仔煎的評價都很好，好吃又平價的小菜更是要卯起來點的啊！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

距離捷運新店區公所站1號出口約200公尺
步行時間3分鐘內即可抵達，交通可說是非常方便。我們這天是平日下午離峰時段前往，店內依舊坐了不少客人，陸續還有很多人進來內用、外帶。「七張米粉湯」近3,500則的網路評價，分數是蠻好的4.4分，要稱為新店七張必吃美食一點也不為過。

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

▲一進來就能看到這鍋招牌米粉湯，即使隔有一段距離，依舊能聞到撲鼻香氣呢！

店家菜單如下
菜色選擇非常多元，光主食就有蚵仔煎、米粉湯、滷肉飯、意麵、陽春麵、粿仔條、醡醬麵、排骨酥湯等多種選擇，搭配各式湯品、台式小菜，無論是想當正餐吃飽，或是肚子餓想簡單解解饞，來到這裡都能被滿足。

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

▲凡是點任何湯麵、湯品，都可以免費加湯喝到飽。

米粉湯－35元（小）
湯頭有加入蘿蔔去熬，呈現順口的清新甜感，米粉口感是偏彈脆那種，比較像是南部會吃到的古早味，是很有記憶點的味道。

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

綜合煎－90元
蚵仔煎和米粉湯的評價都很高，所以我們就直接點份綜合煎，綜合煎邊緣煎到焦香酥脆，帶有冰花的口感更為討喜，建議要趁熱吃，冷掉油感難免會跑出來。

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

▲蚵仔、蝦仁新鮮度都還不錯，整體搭配在一起確實是蠻好吃的。

滷肉飯－35元（小）
滷肉飯和我的口味並不是很合，有著較重的油蔥香氣，反倒不像是在吃滷肉飯的感覺了。

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

紅糟排骨酥湯－60元
湯品系列同樣有加入蘿蔔熬煮，甘甜感表現得十分優秀，紅糟排骨酥也有水準以上的演出。

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

蘿蔔湯－40元
基本款的蘿蔔湯就很好喝了！

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

三色蛋－60元
三色蛋是很經典的台式小菜，沒有蛋腥味沾上美乃滋有夠讚！

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

豬牙齦－60元
豬牙齦也就是俗稱的天梯，帶有彈脆口感，是不少老饕喜歡的黑白切。

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

紅燒肉－70元
紅燒肉炸得稍微過硬了些，油感也有點重，我覺得比較偏下酒小菜，單吃的話似乎有點負擔。

▲▼七張米粉湯。（圖／部落客周花花授權提供）

七張米粉湯走的就是一個樸實小吃的路線
店內阿姨也很有人情味，小菜選擇多、營業時間長都是「七張米粉湯」的優勢，是值得推薦的新店宵夜好選擇。我最推薦米粉湯和湯品系列，清甜湯頭爽口無負擔，內用還能免費加湯喝到飽呢！

七張米粉湯

地址：新北市新店區北新路一段239號
電話：02－29114446
營業時間：10：30－03：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►置身近百年錢湯喝下午茶！東京咖啡廳推薦　完整保留當年浴池壁畫
►曾被紐約時報封為「世界上最棒的咖啡店」！東京分店開箱極推鬆餅
►隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！復古氛圍太美　古亭站步行2分鐘就到

關鍵字： 七張米粉湯 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花甲飽沒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

推薦閱讀

逃離都市喧囂！隱身承德路旁療癒甜點屋　水果千層蛋糕控超推薦

逃離都市喧囂！隱身承德路旁療癒甜點屋　水果千層蛋糕控超推薦

藏身蘆洲小巷溫馨居酒屋！煙燻鮭魚可頌擺上撲鼻松露才賣140元

藏身蘆洲小巷溫馨居酒屋！煙燻鮭魚可頌擺上撲鼻松露才賣140元

坐「敞篷小火車」漫遊高千穗！置身日本最高鐵橋、橫跨壯麗溪谷景

坐「敞篷小火車」漫遊高千穗！置身日本最高鐵橋、橫跨壯麗溪谷景

福島冬季限定「屋形船冰釣」置身浪漫冰雪湖景！每年只開放4個月

福島冬季限定「屋形船冰釣」置身浪漫冰雪湖景！每年只開放4個月

身分證有「3個2」免費吃豬排

身分證有「3個2」免費吃豬排

麥當勞APP最新優惠來了

麥當勞APP最新優惠來了

新店「深夜米粉湯」口感脆彈香氣濃郁

新店「深夜米粉湯」口感脆彈香氣濃郁

機票799元起！虎航夏季航班優惠10時開搶

機票799元起！虎航夏季航班優惠10時開搶

「櫻」你而來！莎倫娜號夢幻啟航日韓賞櫻之旅

「櫻」你而來！莎倫娜號夢幻啟航日韓賞櫻之旅

郵輪假期零冷場！莎倫娜號讓你一路開心到底

郵輪假期零冷場！莎倫娜號讓你一路開心到底

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

我家牛排「板橋遠科店」籌備中

看卡比獸要快！桃園3大IP閉展後撤除

北市「逾2千株繡球花」綻放7成！

中港大排光雕有光之女神、巴洛克拱門

20年「Skylark」新店家樂福店今停業

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

炮仗花開好了！北市花瀑秘境搭車就到

台南228連假玩樂攻略

南投中寮絕美「麝香花海」2／22開放

手搖飲「狂歡優惠」賀中華隊奪勝！

熱門行程

最新新聞更多

身分證有「3個2」免費吃豬排

麥當勞APP最新優惠來了

新店「深夜米粉湯」口感脆彈香氣濃郁

機票799元起！虎航夏季航班優惠10時開搶

「櫻」你而來！莎倫娜號夢幻啟航日韓賞櫻之旅

郵輪假期零冷場！莎倫娜號讓你一路開心到底

郵輪之旅更享受！4 款熱門房型大解密

集氣晉級戰！7-11咖啡飲料買2送2

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366