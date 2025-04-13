日本唯一藍鯨全身骨骼標本在這！海響館玻璃帷幕一覽關門海峽美景

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

就位於山口下關關門海峽港口旁海景第一排，唐戶市場附近的海響館，看到有摩天輪那一棟就是了，雖然看起來規模不算大，但卻擁有世界最多種類河豚，還有日本規模最大「企鵝村」的水族館，以及展出世界上很稀有藍鯨全身骨骼標本，並重現關門海峽海潮水缸，巨大魚漩渦好壯觀！（由於裝修工程，從12月1日起直到2025年夏天關閉）

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交通位置

從SANDEN交通「海響館前」公車站步行後隨即抵達。如果來唐戶市場吃握壽司跟河豚生魚片時，別忘了順遊到海響館，吃完再看河豚本人會好一點，如果看完河豚再去吃河豚，我怕你畫面太美不敢吃。從唐戶市場步行過來約6分鐘路程，真的很近，光是這兩個景點就可以排一日遊行程了，吃完中餐過來剛好。

▲門口就直接先放上表演時段，這一點真的好貼心，我們就是算好時間入場先看表演再逛水族館。

票價資訊

▲成人2000日圓，中小學生900日圓，兒童400日圓；「夜間水族館」為一般價格之半價。

三大特色

►擁有全世界最多種類河豚。

►日本規模最大「企鵝村」。

►擁有世界上很稀有藍鯨全身骨骼標本。

水上劇場｜海豚、海獅表演

▲背景就是遼闊的關門海峽，海景無敵，表演很精彩也很有趣，如果有來的話，建議不要錯過。

▲雖然聽不懂日文，但表演者精彩的肢體語言也能無障礙的傳達歡樂給大家。

▲剛好在萬聖節前後到訪，氛圍感滿滿。

模擬關門海峽潮流的水槽

▲背景就是關門大橋跟關門海峽。

▲魚群螺旋狀游成一個巨大魚漩渦！

全世界最多種類河豚

▲展示全世界100種以上的河豚種類，包含虎河豚和曼波魚之類的。

▲河豚真的好可愛！幸好我吃完河豚生魚片才來，就算有罪惡感也來不及了。

▲來這裡才知道原來河豚種類這麼多！關於河豚生態、習性、環境的相關介紹非常詳細。

▲我總覺得牠在盯著我看。

▲這隻真的太有喜感了，而且牠真的好巨大，嘴唇很厚。

▲小河豚好可愛。

▲其實河豚真的蠻有特色的。

▲小朋友正在完成尋寶闖關蓋章遊戲。

▲看到沉思中的烏龜。

▲牠就這樣靜靜不動超久。

▲水母館真的超級療癒，我每次去水族館都一定會泡在水母槽很久，超喜歡水母。

▲海底世界繽紛多彩。

▲水族館內約可觀賞約500種類、約20,000隻海洋生物。

▲海獅在睡午覺。

▲海豚。

▲落地玻璃帷幕可以一覽無遺關門海峽海景。

世界上很稀有藍鯨全身骨骼標本

▲日本僅有這一隻，巨型標本於1886年捕獲。

▲萬聖節佈景，可換裝並拍照。

日本規模最大「企鵝村」

▲有5種約120隻棲息在南極洲與溫帶兩種氣候區的企鵝。仿造南極氣候與溫帶氣候，也是世界最大規模的企鵝水池。

▲這裡的企鵝會跟人互動，超可愛。

▲企鵝隧道好特別！

▲被企鵝直接360度無死角環繞。

▲企鵝值勤中，大家有空來下關，千萬不要錯過這裡，記得來看看可愛的企鵝跟河豚喔。

市立下關水族館 海響館

地址：山口県下関市あるかぽーと6－1

營業時間：09：30－17：30（入館時間－17：00）※舉行「夜間水族館」時18：00－21：00（入館時間－20：30）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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