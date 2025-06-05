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全台Top8賞繡球花指南！高低差紫色花海＋親子行程一次滿足

▲▼全台Top 9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@huan729、IG@yuberleywu

文／ReadyGo

每年夏天5至6月，是繡球花滿山遍野盛開的季節，許多女孩應該都在想今年要去哪裡取景才好？這次小編幫大家蒐集全台灣9個超好拍的繡球花景點懶人包，台北、新竹、苗栗、台中，甚至台東通通都有，哪裡近就去哪，讓大家都能輕鬆拍到美美的照片。女孩們，買好漂亮洋裝、戴好草帽一起出發！

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#1 陽明山竹子湖花與樹繡球花園
說到繡球花，第一個想到的地方一定是陽明山竹子湖！想當年帶起多少網美前往打卡拍照，人山人海幾乎每個點位都卡滿人。但不得不說，竹子湖拍起來就是很誇張的美，滿滿的繡球花牆更是其他繡球花田所沒有的。竹子湖花與樹繡球花園門票150元／人，若是帶專業單眼或商攝則200元／人，門票可折抵飲品、小盆栽或花種子。

▲▼全台Top 9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@bebee.tw

陽明山竹子湖花與樹繡球花園

地址：台北市北投區竹子湖路51號右下50公尺
營業時間：平日08：30－18：00、假日08：00－18：30 （繡球花季無公休）

#2 大梯田花卉生態農園
如果想欣賞不同顏色的繡球花，小編建議可以到大梯田花卉生態農園，同樣在竹子湖路上，梯田式的種法讓拍攝者能夠利用高低差，讓畫面更有層次感，拍出身處繡球花海的效果。大梯田花卉生態農園門票150元／人，可折抵消費100元（飲品、盆栽、蛋糕或者炸物點心）。不過這邊路線比較陡峭，不適合帶小朋友或推推車前往！

▲▼全台Top 9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sunday0825_

大梯田花卉生態農園

地址：台北市北投區竹子湖路33－7號
營業時間：08：00－18：00

#3 午後陽光繡球花田
相較於前幾個景點以淡紫色的繡球花居多，午後陽光繡球花田主打「藍色繡球花」，不禁讓人聯想到韓國歌手IU的《Blueming》，整片藍色花海看起來超療癒！而且這裡的門票也比較便宜，100元／人還送一袋花種子。如果前面幾間人潮太多停不了車，不妨考慮到午後陽光繡球花田，拍起來除了比別人的照片特別，也更經濟實惠。

▲▼全台Top 9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuberleywu

午後陽光繡球花田

地址：台北市北投區竹子湖路31號附近
營業時間：09：00－18：00

#4 薰衣草森林新竹尖石店
接著離開台北地區，開始往南尋找繡球花，第一站位在新竹尖石的薰衣草森林。你可能正在困惑「薰衣草森林不是在台中嗎？」現在除了台中，新竹也有薰衣草森林了啦！尤其繡球花季也會吸引不少人前往，雖然門票比起陽明山稍微貴幾十元，但是園區內的動線設計與可看性差別還是很大，也更適合親子出遊或情侶約會前往，體驗紫色繡球花的浪漫。

▲▼全台Top 9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@halulu.s

薰衣草森林新竹尖石店

地址：新竹縣尖石鄉129號
營業時間：10：30－18：30（周末10：00營業）

#5 花露農場
苗栗花露農場和繡球花幾乎是劃上等號，不過除了繡球花，花露農場一年四季都有不同的花卉可以欣賞，也有許多造景可以拍攝。園區一張門票是250元，可折抵100元消費，還有販賣「繡球花冰淇淋」，超吸睛的甜點一定要買一支來打卡拍照。另外，園區內還有餐廳、下午茶店與小火車，即便不是花季也一樣好玩！

▲▼全台Top 9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cherryhsuu

花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43－3號
營業時間：09：00－17：00（周末08：30營業）（周三公休）

#6 福壽山農場
台中山區也有好多種滿許多繡球花的景點，像是位在合歡山與雪山群峰之間的福壽山農場。這裡因為海拔較高（約2100～2600公尺），通常到七月都還有機會可以看到繡球花。而且山上天氣涼爽氣候怡人，拍照也不會滿頭大汗。小編個人更喜歡這種人潮較少的景點，拍照也沒有壓力。

▲▼全台Top 9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pinkhannah_leilei

福壽山農場

地址：台中市和平區福壽路29號
營業時間：06：00－21：30
門票：100元／人

#7 薰衣草森林
提到了新竹薰衣草森林，就一定也要分享一下台中薰衣草森林的繡球花。小編私心覺得這裡就是全台最美的繡球花拍攝地點，因為他們居然把繡球花種在旋轉木馬前，太懂大家想拍什麼了！除了好拍照，園區內的餐點也很好吃，每次小編去都是一位難求，尤其薰衣草口味冰淇淋一定要嚐嚐看！

▲▼全台Top 9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@huan729

薰衣草森林

地址：台中市新社區中興街20號
營業時間：10：30－18：30
門票：200元／人（可折抵消費100元）

#8 青山農場
剛好要去東部旅行的朋友們，台東一樣可以拍到超美滿山遍野的繡球花牆喔！位在太麻里的青山農場，園區內的繡球花為淡藍紫色，看起來超浪漫。入園門票80元／人，可折抵消費，也有不可折抵消費、單純賞花的每人50元方案。而且青山農場人潮少，想怎麼拍就怎麼拍，完全不必擔心尷尬癌發作。

▲▼全台Top 9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ivyivy1005

青山農場

地址：台東縣太麻里鄉佳崙產業道路196號
營業時間：09：00－17：00

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 台灣旅遊 繡球花景點

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