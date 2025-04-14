每天親赴台南載回一頭牛！涮煮胸口油脆嫩Q彈　高雄新開溫體牛鍋

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「山皇牛潮汕溫體牛肉火鍋」是文化中心附近新開的涮牛肉火鍋店，每天親赴台南載回一頭牛，提供多達10種部位牛肉，選擇超多，現點現切完全滿足肉控味蕾！喜歡油脂香氣就試試超限量的胸口油，能品嚐到Q彈口感及油脂香氣，再來一份軟嫩鮮美的雪花牛、富含嚼勁的五花趾或匙柄肉，偏愛扎實感的肉質推薦選擇幾乎沒有油脂的吊龍肉。

新鮮牛肉搭配牛骨清湯涮煮，滋味清香又能嚐到自然鮮味，重口味可以沾點潮汕沙茶醬品嚐，甜甜微鹹很夠味！來這裡不僅能吃到新鮮溫體牛肉，還有每桌必點的手工牛肉丸，純牛肉費時捶打製作，口感非常Q彈多汁，有濃郁肉香味。店內也有供應熱炒的蔥爆牛肉和燒烤牛肉串，品項多樣很適合約愛吃牛的朋友聚餐！

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10種部位牛肉

▲山皇牛提供多達10種部位的牛肉，完全滿足肉控老饕的味蕾！

▲每種部位的牛肉都能吃到。

▲每天親赴台南載回的溫體牛肉，現點現切，搭配牛骨清湯涮煮更能品嚐到自然鮮香。

餐點推薦

牛骨清湯鍋底 120元

▲牛骨清湯鍋底有蔬菜增添口感和鮮味，高湯不加鹽，涮煮牛肉再品嚐會更鮮甜。

潮汕沙茶醬

▲涮牛肉可以搭配特製的潮汕沙茶醬，甜甜微鹹有濃郁香氣。

白飯 15元／碗

雪花肉 300元

▲雪花肉油脂較豐富，口感軟嫩鮮美，有淡淡的肉香味。

吊龍肉（牛里肌肉） 200元

▲吊龍肉幾乎沒有油脂，肉質比較扎實，滋味鮮甜。



匙柄肉（板腱） 250元

▲大片的匙柄肉軟Q帶點筋的嚼勁，滋味清香。

五花趾（後腱子肉） 300元

▲喜歡有嚼感的推薦來一份五花趾，鮮嫩帶有筋肉的軟Q。

胸口油 300元

▲胸口油是滿滿的油脂，涮煮2分鐘享用，口感脆嫩Q彈，有些許油脂的香醇味。

手工牛肉丸（生）一份8顆 200元

手工牛肉丸一定要點！是使用純牛肉製作，費時捶打牛肉，再把帶有黏性的肉漿加入牛油捏成球狀，下鍋烹煮8分鐘享用，口感非常Q彈多汁，有濃郁肉香味但不油膩。

▲潮汕牛肉丸製作非常費時，需要把新鮮牛肉捶打成肉漿。

▲加了牛油的肉漿捏成球型。

▲下鍋煮8分鐘，吸附湯汁清香好吃，有濃郁牛肉香氣。

牛肉餛飩 200元

▲牛肉餛飩也是推薦必點！口感飽滿多汁，有濃郁肉香及蔥香味，餛飩皮軟綿好吃。

酸菜炒牛肉 180元

▲軟嫩厚實的牛肉搭配酸菜很夠味，吃起來酸鹹香辣，非常下飯。

蔥爆牛肉 180元

▲蔥爆牛肉有青蔥、洋蔥帶來的清脆口感，滋味鮮甜爽口，炒辣吃起來更美味。

烤牛肉串 50元／串（圖中為2串）

▲烤牛肉扎實鮮香，搭配孜然粉提味有濃郁香氣。

飲品／啤酒

▲吃牛肉火鍋、熱炒可以配飲料或啤酒享用更過癮。

空間外觀

▲用餐空間舒適寬敞。

山皇牛潮汕溫體牛肉火鍋

地址：高雄市新興區東海街2號

營業時間：11：30－00：00（售完即止／周一店休）

電話：07－2228777

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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