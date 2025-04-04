左營每日現擀的限量美味！蔥抓餅少油煎至薄酥　厚實韭菜盒塞滿料

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻
果貿無名蔥抓餅是位於左營果貿社區裡沒有招牌的小吃店，只有賣三種現煎點心，搭配少量油煎吃起來爽口不油膩，每天限量供應，建議先打電話預訂哦！一定要多買幾份蔥抓餅，現擀麵糰煎到外層金黃微酥，吃起來蓬鬆軟Q，有胡椒粉的辛香味，非常涮嘴。
韭菜盒餡料滿滿的，口感豐富鮮香，推薦加辣椒醬品嚐更夠味。愛吃肉就來一個豬肉餡餅，自家特製的肉餡有稍微醃製，滋味鹹甜又能吃到脆脆洋蔥，趁熱吃還會爆汁，要小心燙口；這裡也有供應豆漿，可以加點一杯搭配享用。
蔥抓餅 45元
▲蔥抓餅每一份都是用少量油煎至金黃，口感微酥軟Q，蓬鬆不油膩，帶有鹹味及胡椒粉的辛香。
▲蔥抓餅現擀現煎。
▲少量油煎不會太油膩。
▲口感蓬鬆清香，非常涮嘴。
韭菜盒 35元
▲韭菜盒餅皮外層酥酥的帶點嚼感，餡料滿滿冬粉、韭菜、蛋，吃起來鮮香爽口，有些許胡椒香氣。
▲餡料滿滿的，滋味鮮香。
▲可以加辣椒醬品嚐更夠味。
豬肉餡餅 35元
▲愛吃肉就來一個豬肉餡餅，趁熱吃會爆汁！扎實有嚼勁的餅皮包著厚厚肉餡，有稍微醃製，吃起來微鹹甜，還能吃到脆脆洋蔥平衡味蕾。
▲豬肉餡餅現包現煎。
▲表面金黃微酥。
▲趁熱享用會爆汁。
菜單 MENU
門市外觀
果貿無名蔥抓餅
地址：高雄市左營區果峰街47巷2號
營業時間：09：00－12：00、14：00－18：00（售完即止）／周二店休
電話：0980－177226
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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