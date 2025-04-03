幽靜竹林內享用小火鍋！武俠小說般的南投秘境　妖怪村開車10分鐘

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

南投秘境「竹亭咖啡」是溪頭鹿谷療癒的森林系咖啡館，群山環繞，開車真的要開到深山才會到。來到竹亭咖啡，猶如置身在世外桃源一般，與世隔絕的美景，有大片綠油油的竹林景觀，來訪可以吃火鍋、品茶香，還能看瀑布、聽水聲，相當幽靜又讓人放鬆！距離妖怪村開車不到10分鐘，很適合順遊，想要讓身心放空，或是感受武俠小說場景，可以搭配鹿谷景點一日遊，絕對充實你的旅程。

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一日周邊景點攻略

第一站：竹亭咖啡→第二站：妖怪村→第三站：溪頭自然教育園區→第四站：鳳凰谷鳥園生態園區

地點

竹亭咖啡位在鹿谷較深一點的森林裡，接近時雖然山林景色優美，但產業道路狹窄，也有點陡峭，建議開車時，一定要注意安全。能看到通往竹亭咖啡的指示牌，看到這座隱身森林裡的懷舊小竹屋就代表你到了！

▲戶外庭院都可以停車，綠地還蠻寬敞的。

環境

竹亭咖啡擁有絕美的大自然竹林景觀，四周被群山包圍，空氣清新很舒服。放眼欣賞，是望不盡的竹林美景，一抵達竹亭咖啡就讓人覺得忘憂。

▲竹亭咖啡是坐落山群和被竹林包圍的小屋。

▲開放式的建築設計，有寬敞的座位區。

▲每一個座位都是絕佳的觀景區。

▲因為被綠林包圍，只要抬頭眼前都是美景。

瀑布搖滾區

滿分當天選擇竹亭咖啡最夯的搖滾區，就是位在瀑布池塘旁邊的座位！這一區的位置可以同時欣賞瀑布和聆聽水聲，也是竹亭咖啡熱門的打卡點，我運氣不錯，午後來訪還有角落的位置。能近距離感受磅礴瀑布與池塘之美也很愜意，而且午後特別涼爽，像是在吹大自然的冷氣。夏天來竹亭咖啡，想必也是很不錯的消暑勝境。

▲雖然搖滾區可以看瀑布和合影，我覺得旁邊竹林觀景區更美，背景就是充滿綠意的美麗光景。

▲瀑布旁邊還有條小橋，可以通往旁邊的座位，站在竹橋這裡取景，也能輕鬆與瀑布溪流同框。

▲這裡太美太涼爽了，閉上眼都能感受大自然的芬多精！

菜單

其實還蠻簡單的，招牌主打特色套餐，一份280元，是一個小火鍋，過貓、炸物和竹筒飯，另外也能泡茶、喝咖啡、吃小點心。入館每人低消120元，採現金支付。

竹亭咖啡小火鍋套餐 280元

小火鍋套餐很豐富，有火鍋料、時蔬、肉片，還有一碗過貓料理，以及竹筒飯和現炸的地瓜球。過貓一碗份量足，很清爽好吃，獨特的醬汁與過貓青菜超級搭。

▲四周霧氣瀰漫，但在咖啡館裡暖呼呼。湯頭還不錯，甜味中帶鹹香，暖心又暖胃。

▲自製的竹筒飯也很好吃，餡料多也很有味道，淋上湯有不同的美妙滋味。



竹林景觀

▲飽餐一頓後，漫步竹林秘境。竹亭咖啡旁邊的竹林景觀真的很美很療癒，午後迷霧漫漫，濃厚的霧氣讓森林更有美感。

▲漫步探索會發現竹亭咖啡還有個竹林步道。

▲沿步道探索，滿片竹林真的很有武俠小說的味道。



竹亭咖啡

地址：南投縣鹿谷鄉興產路觀湖巷1－3號

營業時間：09：00－17：00

電話：0958－180050

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