ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

幽靜竹林內享用小火鍋！武俠小說般的南投秘境　妖怪村開車10分鐘

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

南投秘境「竹亭咖啡」是溪頭鹿谷療癒的森林系咖啡館，群山環繞，開車真的要開到深山才會到。來到竹亭咖啡，猶如置身在世外桃源一般，與世隔絕的美景，有大片綠油油的竹林景觀，來訪可以吃火鍋、品茶香，還能看瀑布、聽水聲，相當幽靜又讓人放鬆！距離妖怪村開車不到10分鐘，很適合順遊，想要讓身心放空，或是感受武俠小說場景，可以搭配鹿谷景點一日遊，絕對充實你的旅程。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

一日周邊景點攻略
第一站：竹亭咖啡→第二站：妖怪村→第三站：溪頭自然教育園區→第四站：鳳凰谷鳥園生態園區

地點
竹亭咖啡位在鹿谷較深一點的森林裡，接近時雖然山林景色優美，但產業道路狹窄，也有點陡峭，建議開車時，一定要注意安全。能看到通往竹亭咖啡的指示牌，看到這座隱身森林裡的懷舊小竹屋就代表你到了！

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲戶外庭院都可以停車，綠地還蠻寬敞的。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

環境
竹亭咖啡擁有絕美的大自然竹林景觀，四周被群山包圍，空氣清新很舒服。放眼欣賞，是望不盡的竹林美景，一抵達竹亭咖啡就讓人覺得忘憂。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲竹亭咖啡是坐落山群和被竹林包圍的小屋。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲開放式的建築設計，有寬敞的座位區。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲每一個座位都是絕佳的觀景區。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲因為被綠林包圍，只要抬頭眼前都是美景。

瀑布搖滾區
滿分當天選擇竹亭咖啡最夯的搖滾區，就是位在瀑布池塘旁邊的座位！這一區的位置可以同時欣賞瀑布和聆聽水聲，也是竹亭咖啡熱門的打卡點，我運氣不錯，午後來訪還有角落的位置。能近距離感受磅礴瀑布與池塘之美也很愜意，而且午後特別涼爽，像是在吹大自然的冷氣。夏天來竹亭咖啡，想必也是很不錯的消暑勝境。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲雖然搖滾區可以看瀑布和合影，我覺得旁邊竹林觀景區更美，背景就是充滿綠意的美麗光景。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲瀑布旁邊還有條小橋，可以通往旁邊的座位，站在竹橋這裡取景，也能輕鬆與瀑布溪流同框。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲這裡太美太涼爽了，閉上眼都能感受大自然的芬多精！

菜單
其實還蠻簡單的，招牌主打特色套餐，一份280元，是一個小火鍋，過貓、炸物和竹筒飯，另外也能泡茶、喝咖啡、吃小點心。入館每人低消120元，採現金支付。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

竹亭咖啡小火鍋套餐 280元
小火鍋套餐很豐富，有火鍋料、時蔬、肉片，還有一碗過貓料理，以及竹筒飯和現炸的地瓜球。過貓一碗份量足，很清爽好吃，獨特的醬汁與過貓青菜超級搭。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲四周霧氣瀰漫，但在咖啡館裡暖呼呼。湯頭還不錯，甜味中帶鹹香，暖心又暖胃。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲自製的竹筒飯也很好吃，餡料多也很有味道，淋上湯有不同的美妙滋味。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

竹林景觀

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲飽餐一頓後，漫步竹林秘境。竹亭咖啡旁邊的竹林景觀真的很美很療癒，午後迷霧漫漫，濃厚的霧氣讓森林更有美感。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲漫步探索會發現竹亭咖啡還有個竹林步道。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

▲沿步道探索，滿片竹林真的很有武俠小說的味道。

▲▼南投【竹亭咖啡】溪頭妖怪村旁的竹林秘境,走竹林.看瀑布.吃小火鍋,仙氣瀰漫的避暑勝地。（圖／部落客滿分授權提供）

竹亭咖啡

地址：南投縣鹿谷鄉興產路觀湖巷1－3號
營業時間：09：00－17：00
電話：0958－180050

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►大阪道頓堀遊艇上微醺放空！絕佳視野打卡「固力果跑跑人」免擁擠
►精選台中廟東夜市Top 10美食！短短小巷擁有多間超過30年老店
►台東整間民宿都是遊戲場！搬進賽車道、四處有按摩椅消除爸媽疲勞

關鍵字： 竹亭咖啡 南投美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

推薦閱讀

東京築地市場8間在地美食推薦！玉子燒叉燒包、澎湃海鮮船寶必買

東京築地市場8間在地美食推薦！玉子燒叉燒包、澎湃海鮮船寶必買

打卡巨大甜點王國、薑餅小火車！芭達雅「夢幻冰淇淋樂園」開箱

打卡巨大甜點王國、薑餅小火車！芭達雅「夢幻冰淇淋樂園」開箱

長頸鹿伸進車廂狂嗑紅蘿蔔！北碧府野生動物園「遊園巴士」開箱

長頸鹿伸進車廂狂嗑紅蘿蔔！北碧府野生動物園「遊園巴士」開箱

礁溪380元爽泡豪華大湯屋！每日限時開放　免費提供吹風機淋浴乳

礁溪380元爽泡豪華大湯屋！每日限時開放　免費提供吹風機淋浴乳

夜訪「全台僅存」清代一品官宅！

夜訪「全台僅存」清代一品官宅！

咖啡、霜淇淋買1送1！連假超商優惠懶人包

咖啡、霜淇淋買1送1！連假超商優惠懶人包

武俠小說般的南投秘境！濃霧竹林超清幽

武俠小說般的南投秘境！濃霧竹林超清幽

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

旗山90年老店隱身零售市場！在地人才懂吃

旗山90年老店隱身零售市場！在地人才懂吃

Uber Eats4月限定優惠碼出爐

Uber Eats4月限定優惠碼出爐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

宜蘭陸上郵輪飯店270度環景套房看海

虎航「台北－大分」今首航　直飛Hello Kitty機場

50元鐵板麵＋免費紅茶玉米濃湯！

基隆嶼開放登島　每日限量1200名

嵜本生吐司首推吃到飽「4/7開跑」

礁溪賞螢秘境免費導覽4／9開搶

吉野家降價！逾20款餐點最高現省26元

達克比進駐Xpark！變身海洋偵探基地

熱門行程

最新新聞更多

夜訪「全台僅存」清代一品官宅！

咖啡、霜淇淋買1送1！連假超商優惠懶人包

武俠小說般的南投秘境！濃霧竹林超清幽

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

旗山90年老店隱身零售市場！在地人才懂吃

Uber Eats4月限定優惠碼出爐

南台灣首家麵屋一燈今開幕　

手搖飲連假優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366