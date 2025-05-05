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拳后林郁婷推薦鶯歌小吃！大腸麵線滋味甘甜　靈魂辣椒是美味祕訣

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

鶯歌美食推薦吃這家「古記甜不辣」，我在很久之前就有吃過這家鶯歌小吃，直到最近看到奧運金牌台灣拳后林郁婷推薦，才讓我又想起這家店。雖然店名叫甜不辣，但其實還有賣大腸麵線、雞絲麵、麻醬麵等等，他們家的辣椒不錯，喜歡吃辣的朋友可以來吃看看。

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位置

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲古記甜不辣在新北鶯歌中正三路上，距離鶯歌高職不遠，開車來的話路邊停車位還算好找。

營業時間
從早上6點就開始營業，有不少上班族會一早來買當作早餐。我以前同事就住在鶯歌，會買他們家的麵線當早餐，我之前也是因為同事的關係才知道有這家店。

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

臨時決定要來吃古記甜不辣，來到這裡的時候差半小時就要打烊，但店家人非常好，跟我說內用可以慢慢吃，不用太趕沒關係。我這天也算是運氣好有買到，因為聽到隔壁桌的客人說，有時候賣完就會提早打烊。

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境
有提供內用座位，不過座位不多，來買的很多客人都是外帶為主。看到攤位上面還有寫著高麗菜價崩跌，店家幫忙銷貨，所有湯麵加碼高麗菜，也算是挺佛心的店家。

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

來到鶯歌，只要是奧運金牌台灣拳后林郁婷推薦的餐廳，都會出現拳后的海報。我在古記甜不辣遇到的外地客人，也說是看到林郁婷推薦才來吃。

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲有黑醬甜不辣、大腸麵線、湯麵系列、乾麵系列、麻醬麵以及小菜等等。

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲沾醬料統一放在攤位旁邊，可以依照自己的喜好來添加，還有麵線專用辣椒。

餐點

大腸麵線
我點的是大碗麵線，他們家的麵線口味不會太過厚重，湯頭有種甘甜滋味，建議可以加點小辣，或是喜歡吃辣的朋友可以加到中辣以上，因為他們的辣椒確實夠有水準。

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲大腸給的量也不少，咬起來口感Q嫩，麵線本身口感則是偏細滑順，是好吃的麵線，尤其是加辣之後更加分。

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

甜不辣
另外第一次看到甜不辣有玉米筍以及花椰菜，我覺得反而有點類似關東煮，他們家的甜不辣醬料鹹甜鹹甜的，很有特色，加辣會更好吃。

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲甜不辣裡的食材算是可以，但記憶點不深。如果不喜歡什麼食材，也可以提前跟店家說，用其他食材來取代。

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼古記甜不辣》鶯歌美食奧運金牌選手林郁婷推薦必吃鶯歌小吃外帶。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲甜不辣吃完還可以免費加高湯，這高湯很好喝，我有加了點辣，所以喝起來很刺激。

古記甜不辣

地址：新北市鶯歌區中正三路175號
電話：02－86773636
營業時間：周二、三、五、六 06：00－13：00

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 古記甜不辣 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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