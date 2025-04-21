三重人愛店！隱身菜市場裡的台式早餐　濕潤鹹香油飯50年不變

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

「太順油飯」位在三和菜市場內，距離捷運台北橋站走路約五分鐘腳程，營業時間從早上六點半開始賣到中午，晚上這個位置就換成別人賣蝦仁羹。開店至今已經有50多年歷史，菜單只賣油飯、魯蛋和赤肉湯三樣，是三重在地人推薦的台式早午餐。

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環境

▲店家藏在巷弄、位置不多看似低調，卻都是在地人來買，來外帶油飯的人也很多，有的人還會直接買幾斤油飯外帶。

▲後來也有另一間「太順油飯三陽店」，販售的餐點較多，除了油飯也有乾麵和滷肉飯等，附近也有汽車停車場。



▲油飯賣的速度很快，一下子又補上新的一桶。

▲太順油飯也有提供彌月油飯預訂。

菜單

▲只賣油飯、魯蛋和赤肉湯三樣，在地人來通常都是吃一整套，我朋友很推薦赤肉湯。



餐點

太順油飯 小碗30元＋魯蛋15元

油飯濕潤鹹香，米粒有著飽滿的嚼勁，滷肉增添不少香氣，淋上甜辣醬提味更順口。魯蛋很好吃，滷透入味，Q彈又香。

總結

有時候逛三和菜市場都會繞過來吃碗油飯，太順油飯算是小時候吃到現在的回憶，以前阿公也常常來買，推薦這家三重台式早餐。

太順油飯

地址：新北市三重區中央北路27巷1號口

營業時間：06：30－12：30（周一休息）

電話：02－29754270

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