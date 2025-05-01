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三重街頭藏基隆古早味！深夜米粉湯路邊攤　Q彈吉古拉魚漿香氣濃

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼【三重美食】基隆港古早味 好吃大腸圈、吉古拉推薦！營業凌晨宵夜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

這間位在三重車路頭街的「基隆港古早味」，營業時間下午五點到凌晨兩點，我已經吃了好幾年，晚上想吃宵夜就會來這裡簡單吃，但每次都點好幾樣！因為小菜每樣都好愛，所以內用通常都會點超過四樣來配米粉湯。

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環境
內用有兩張桌子，這是之前來這內用的照片。每次都差不多點這幾樣，老闆會另外附上醬油及甜辣醬使用。這間我已經吃好多年了！

▲▼【三重美食】基隆港古早味 好吃大腸圈、吉古拉推薦！營業凌晨宵夜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【三重美食】基隆港古早味 好吃大腸圈、吉古拉推薦！營業凌晨宵夜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蒸籠放著大腸圈、吉古拉等內臟類小吃，真的很像來到基隆一樣。

▲▼【三重美食】基隆港古早味 好吃大腸圈、吉古拉推薦！營業凌晨宵夜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

菜單

▲▼【三重美食】基隆港古早味 好吃大腸圈、吉古拉推薦！營業凌晨宵夜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲主要有大腸圈、吉古拉、米粉湯、油豆腐、肝連、嘴邊肉等等古早味小菜。

▲▼【三重美食】基隆港古早味 好吃大腸圈、吉古拉推薦！營業凌晨宵夜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點推薦

米粉湯20元
如果是內用，我都點兩碗米粉湯來配小菜，剛剛好。這裡用的是粗米粉，很有口感，湯頭濃很合我胃口，所以每次吃完一碗又點一碗。

▲▼【三重美食】基隆港古早味 好吃大腸圈、吉古拉推薦！營業凌晨宵夜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

豬肝連50元、大腸圈40元、吉古拉20元
大腸圈顏色較深，應該有用醬油或特殊醃料調配。都是店家純手工灌的，腸衣滑Q有嚼勁，米飯入味飽滿。外帶會詢問要不要淋醬，也可請老闆另外裝。吉古拉也是必點，QQ的很好吃，而且魚漿的香氣明顯，就跟在基隆吃到的一樣，其他內臟類都處理得很棒，白蘿蔔也很好吃。這間吃過好幾次，菜單上全都好吃，沒有踩到雷。

▲▼【三重美食】基隆港古早味 好吃大腸圈、吉古拉推薦！營業凌晨宵夜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

基隆港古早味 

地址：新北市三重區車路頭街161號 店前
營業時間：17：00－02：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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