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基隆米粉湯宵夜！評價不高卻意外好吃　高湯濃郁滷味小菜也必點

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

基隆的美食宵夜還有哪間推薦呢？搜尋基隆宵夜找到「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近，都是流浪頭有名的美食地標，營業時間到凌晨12點，來訪時已經接近凌晨快要打烊時間，客氣的老闆娘不趕著關店，才有機會吃到基隆米粉湯宵夜。

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流浪頭米粉湯在哪裡、環境
「流浪頭米粉湯」地標顯示基隆流浪頭米粉湯，評價低於4並不高，看評論都是說小菜貴、不好吃等，但特地來基隆找宵夜，就吃看看吧！畢竟自己的心得比較準，晚上路邊停車很方便，騎車或開車都能找到停車位。傳統小吃的用餐環境，沒有冷氣，不過晚上不會太熱，倒是打扮漂亮又客氣的老闆娘讓人印象深刻。

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

流浪頭米粉湯
想吃什麼小菜自己夾，夾在盤子拿給老闆娘就可以，小菜加熱還會擺盤，算是這邊的經典招牌，要是怕小菜太貴可以抬頭看菜單，上面都有標示價錢。這裡用的是粗米粉，評價也很兩極。看到大鍋裡的高湯不知煮了多久，感覺味道應該不賴。

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

燒賣 一份3個40元、米粉湯小的25元
基隆經典的大燒賣，個頭真的不小，內餡相當扎實，加上甜辣醬就很好吃，這味道讓我想到基隆兩全甜不辣的大燒賣。米粉湯有分大、小碗，以芹菜和油蔥點綴提味，粗米粉口感Q，很有嚼勁，湯頭濃郁，只是才上桌不久，湯頭就被米粉吸光，味道略鹹，但整體不算差。

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

滷味小菜
經過老闆娘的巧手擺盤，上桌真的讓人胃口大開。滷大腸、豬皮、吉古拉、豬脆管和百頁豆腐，滷透好吃，沒有一樣不喜歡。一開始沒看菜單價錢，單純就點平常會吃得幾樣滷味，加上已經吃飽不敢點太多，沒想到還是可以擺滿一盤壯觀模樣，這時點一瓶啤酒剛剛好。

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

用餐心得
「流浪頭米粉湯」評價不高，但實際來訪真的覺得不錯。老闆娘態度親切又客氣，點了兩碗米粉湯、幾樣滷味小菜、燒賣還有一瓶金牌啤酒，結帳也才375元，真的不貴呀！而且東西真的不錯吃。

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
除了招牌米粉湯，主食還有乾麵、米糕和燒賣，滷味小菜品項超多，湯類和啤酒也都有，價錢寫得很清楚，不用怕被當盤子。

▲▼「流浪頭米粉湯」地點就在之前吃過的阿祿咖哩沙茶專賣店附近。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

基隆流浪頭米粉湯

地址：基隆市中山區中華路5巷14號
營業時間：17：00－00：00（周一休息）
電話： 0920－465－056

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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