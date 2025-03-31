香港師傅開的燒臘店超強！燒肉「餅乾脆度＋油脂肉香」一口入魂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

新北永和最好吃叉燒在「入魂燒味」燒臘餐廳！看到朋友打卡推薦才知道這間藏在永和的入魂燒味是香港人開的燒臘店，菜單提供叉燒、燒肉、烤鴨和油雞等燒味，內用白飯和老火湯還可以免費續用，老闆曾在香港利苑酒家和台灣新葡苑工作。

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入魂燒味燒臘餐廳在哪裡

入魂燒味地點在樂華夜市附近巷弄，周邊熱門美食還有雲南婆婆滇緬小吃。

內用環境

內用座位不多，但寬敞舒適，有別以往燒臘店的感覺，很棒的用餐氛圍，櫃檯旁還有開水可自取。外帶生意也非常好，太晚來還會賣光喔。

人氣雙拼 桶仔醬燒雞＋皇醬烤脆鴨

皇醬烤脆鴨，皮脆肉不柴，扎實有咬勁，醬汁鹹香，非常好吃，另一邊桶仔醬燒雞，雞皮香脆，雞肉豐厚飽滿，沾一點梅子醬超好吃，沾醬有點讓我意外，好喜歡！

食神蜜叉燒



人氣雙拼餐 選燒肉多

和我想像的港式叉燒不太一樣，色澤鮮紅，味道甜甜。叉燒選用梅花豬，肥瘦肉均勻，入口彈牙帶嚼勁，淋上桂花醬更是一絕，甜甜滋味超下飯。

燒肉一口入魂實在太猛

兩排超誘人的模樣，肉量也不少！酥脆的燒肉外皮，咬下去像餅乾一樣的脆度，在口中的油脂令人迷戀，吃到瘦肉部位，肉香滿溢，肥而不膩，超級好吃！一旁還有小碟黃芥末醬可搭配，不過我沾了梅子醬，也很好吃喔！

連白飯都很強！

這裡的米一定有特別選過，白飯也煮的很好吃，淋上一點滷汁就很美味套餐附了一盤青菜，這天吃到高麗菜，應該是加了高湯，高麗菜爽脆還多了甜味，好吃。

▲加價30元的港式檸檬茶也很好喝。

食用心得

「入魂燒味」不是一般燒臘便當店，提供舒適寬敞座位，加上餐點套餐擺盤好看，可以和朋友坐下來好好吃飯，內用還有白飯和老火湯免費續，我真心覺得不貴啦！我還會再訪。

菜單價錢

和一般燒臘店不太一樣，消費提供套餐，除了主餐還有青菜、白飯和老火湯，港式檸檬茶也有加價優惠，內用白飯和老火湯還能免費續用，內用環境舒適加分，夏天有冷氣實在太可以了！

入魂燒味 燒臘餐廳

地址：新北市永和區大新街38號

電話：02－8921－1981

營業時間：周二－周五 17：00－21：00、周六日 12：00－14：00、17：00－21：00（周一休息）

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