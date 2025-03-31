平日照樣擠滿人潮！陽明山白斬雞霸主　略帶油脂雞皮口感Q嫩肥美

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

陽明山竹子湖「青菜園」餐廳，位在北投區竹子湖路上，台北有名的陽明山竹子湖土雞餐廳。青菜園土雞好吃嗎？每次提到陽明山土雞餐廳推薦名單絕對有青菜園這間，網路超夯很多說便宜又好吃，雖然青菜園不能訂位，座位又很擠，但青菜園不管平日假日只要營業就坐滿吃土雞的人潮，生意超好的陽明山土雞推薦。

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▲青菜園不提供訂位服務，以現場排隊為主，寵物也可入內。

▲平日中午營業時間還沒到就要排隊候位，上次下雨天來也是排隊盛況，真的是陽明山土雞霸主。



▲看到青菜園招牌，從窄巷開下去就是青菜園停車場，免費的停車位滿了就要停在餐廳外面的路邊。



▲青菜園停車位滿了就會有立牌告示。

▲青菜園得到2024年500盤推薦。

▲青菜園提供內用和外帶，門口寫著消費規定，外帶可直接至廚房點餐。

▲走進店內，店員會安排座位。

▲不誇張，平日中午剛營業全滿。

▲點餐區可以看到工作人員切雞和煮雞的畫面，來青菜園絕對必點的招牌就是白斬雞啦。

▲一盤一盤誘人的白斬雞，每桌都有點，來青菜園沒有點白斬雞真的枉費來過這裡。

▲朋友很愛的香滷桂竹筍也是青菜園招牌。

菜單＆價錢

青菜園菜單除了單點也有合菜推薦，要注意這裡僅收現金。必點放山白斬雞、香滷桂竹筍、薑絲酸菜大腸等，菜單有標示多道招牌都是青菜園的熱門推薦，其他還有多種雞湯、炒野菜都很推，家庭聚餐來吃更適合。

用餐評價

▲芋頭米粉湯和地瓜湯一碗50元（不可續湯），多人聚餐可直接點一鍋200元，也有白飯一大鍋100元。



▲這次我們好幾個朋友一起來青菜園吃雞，可以點多道菜色分享，滿滿一桌超過癮。



一鍋白飯 100元

芋頭米粉湯 一鍋200元

湯頭很甜，很像整鍋高湯集於一碗的好滋味，粗米粉少了吸附湯汁的口感，但更有咬勁，來到青菜園真的必須吃一碗米粉湯試試看。

地瓜湯 一鍋200元

地瓜熬煮的鬆軟可口，暖心薑汁甜湯喝了全身暖呼呼，記得小時候上陽明山吃土雞都必點地瓜湯，充滿回憶。

放山白斬雞 半隻

雞皮Q嫩的彷彿即將在嘴裡化開，略帶油脂卻又剛剛好的肥美口感，沾點蒜頭醬油就滿足，那隻肥美的雞腿，咬下一口真的會有點感動，整盤雞肉不管哪個部分都沒有柴柴的肉，實在滿意。

▲一上桌，看到油油亮亮的雞皮，先吞一下口水。



香滷桂竹筍

桂竹筍鮮脆好入口，加了酸菜提味，滋味鹹香，不會偏硬也不會有咬舌的老感。

鹹酥溪蝦

青菜園的熱炒也不簡單，滿滿一盤看了食慾大開。酥脆的溪蝦，鹹香涮嘴，咬下去還有喀滋的聲響，相當下飯。

地瓜葉

地瓜葉加上蒜頭清炒就很好吃，山上的菜真的特別好吃。

炒山蘇

來陽明山吃野菜，每次都必點炒山蘇，葉菜香甜清脆，非常好吃。

薑絲酸菜大腸

這道超級好吃，朋友們都很推薦！酸度帶勁夠味，相當下飯，大腸Q嫩好嚼，每一塊都炒得很入味。

彩色小饅頭

▲來陽明山吃土雞的標配就是配一籠彩色小饅頭。



蛤蠣刈菜雞

湯頭清甜回甘，刈菜讓味道更鮮美，脆甜可口，加了蛤蠣的鮮味升級，這鍋湯真是好喝！雞肉也很嫩，超棒的！

▲吃飽離開可以買一盒青菜園客人最常外帶的涼糕，口味有綠豆、蓮藕、紅豆和芋頭。



心得

提到陽明山土雞餐廳推薦，青菜園絕對是每個人心裡的名單之一，平日營業時間一到就全滿，假日排隊更是兇猛等級，想吃青菜園土雞建議開店前就來排隊，停車位也比較好找喔！

青菜園

地址：台北市北投區竹子湖路55之11號

電話：02－28619165

營業時間：11：00－19：30（周三公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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