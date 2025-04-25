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浮誇綠色韭菜山！福岡牛腸鍋開業超過40年　還有強棒麵條無限續

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

日本福岡美食推薦「元祖牛腸鍋樂天地」，好吃之外還可以強棒麵條吃到飽！在地開業超過40年以上的牛腸鍋餐廳，在福岡市內就有12間分店，以浮誇大量的綠色韭菜加上幾種不同部位的牛內臟聞名，在網路和IG搜尋日本福岡牛腸鍋都會看到許多旅人推薦。

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地點
來日本第一天入住博多S-PERIA飯店，附近美食就是這間元祖牛腸鍋樂天地博多站前二丁目店，飯店走路到餐廳約2分鐘，距離博多車站約5分鐘左右的距離。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境
因為是臨時決定吃就沒有訂位，排隊的時候上網發現元祖牛腸鍋專門店樂天地有活動，出示優惠券畫面可享免費贈送醋牛內臟一份（2025年5月8日止）。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店員很客氣，因為排隊要等一些時間，還請我們吃口香糖。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲元祖牛腸鍋專門店樂天地在福岡有好幾間分店，搜尋福岡牛腸鍋會看到很多推薦。

候位後現場大約等了40分鐘就輪到我們，走進餐廳才發現裡面很小，座位也不多，一樓座位區大多是吧台座位，而我們被安排在二樓用餐。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲樂天地博多站前二丁目店二樓也只有幾桌座位，都是榻榻米座位，需要脫鞋。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲天氣冷，餐廳很溫暖，不過榻榻米沒有很好坐，用餐期間會一直想換腳。

菜單
掃描QR CODE看菜單點餐，順便拿出網路上找到的免費贈送醋牛內臟一份兌換活動給店員看，只要出示手機畫面就可以兌換，真的很不錯。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲樂天地博多站前二丁目店有提供免費網路上網。

點餐畫面除了日文還有韓文、中文
裡頭還有牛腸鍋吃法的教學介紹，除了大份量的鍋物，餐後還有強棒麵吃到飽，加湯也不用再另外收費。人多聚餐都是點「牛腸鍋滿意套餐」，一個人的費用未稅價是2850日圓，飲料分成單點和喝到飽，飲料放題喝到飽價錢是2010日圓，有含酒精飲料，但必須整桌都一起點。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲可以另外單點內臟、飲料和啤酒。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點
我們三個人用餐消費，另收10％服務費。三人份牛腸鍋加每人一杯飲料，消費大概一個人600元台幣，這裡最大特色就是一個人也能來吃，不用怕約不到朋友。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲桌上有超級辣的辣椒可以加。

樂天地 牛腸鍋滿意套餐 2850日圓／人
每個人都會有一盅小菜，醋牛內臟、泡菜或辣味明太子三擇一，我們三個人剛好各選一種，另外還有豆腐份量也是依照人數給。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲爽脆的泡菜有一點辣度，酸甜開胃。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡的明太子是嚴選日本知名的福屋明太子，辣味香氣十足，帶有顆粒的口感，鹹香滋味超好吃。

剛好看到活動有送醋牛內臟，沒想到竟然是每個人都有送，有來吃的推薦一定要參加，只要秀出畫面給店員看就好。醋牛內臟酸香帶勁，QQ嫩嫩的口感很開胃。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

牛腸鍋

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牛腸鍋真的好壯觀，滿滿韭菜和蒜頭香氣，天氣冷來吃這鍋真的很溫暖。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲來日本吃美食就是要配啤酒，每個人點了一杯生啤酒來搭牛腸鍋。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大約煮了3、4分鐘後，店員就來桌邊協助將韭菜和牛內臟攪拌，此時空氣中瀰漫著醬油的香氣，味道香噴噴。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牛腸鍋滿意套餐還有附豆腐，這是我們三個人的份量。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

牛腸鍋的內臟有小腸、大腸和牛胃等
沒有腥味且相當新鮮，搭配獨特的醬油湯底燉煮入味，湯頭還有韭菜和高麗菜的甜味，鮮甜溫潤好吃。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

強棒麵吃到飽
吃完牛內臟等食材，還有最精彩的就是強棒麵吃到飽！鍋底剩一點點湯汁時，店員詢問我們要幾人份的強棒麵，沒多久就送來這看起來超好吃的麵條，放入鍋底再加一點高湯燉煮，讓強棒麵吸滿湯汁。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲加上很辣的辣椒。

▲▼【日本福岡美食】元祖牛腸鍋專門店「樂天地」，強棒麵吃到飽推薦。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲麵條極Q滑順又細緻，吸滿湯汁的精華，鹹香順口，要是吃不夠還可續麵，可以享受麵條吃到飽！

元祖牛腸鍋 樂天地 博多站前二丁目店

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目8－12 THE BLOSSOM HAKATA Premier 2F
營業時間：17：00－23：00（周五、六營業至24：00）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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