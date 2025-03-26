飛機頭頂上呼嘯而過！桃園第三航廈咖啡廳　免費停車還是寵物友善

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

喜歡看飛機起飛降落的航空迷，一定要收藏這家桃園大園看飛機咖啡廳「第三航廈咖啡廳」，這裡面向桃園機場的景觀非常好，如果運氣好碰到降落的話，飛機真的是從頭上飛過！店內低消合理、飲料輕食選擇多，還有免費停車場更是寵物友善，不能訂位想要好位子記得早一點來。

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第三航廈咖啡廳 位置

第三航廈咖啡廳地址位在桃園市大園區海豐坡15鄰6之3號，旁邊就是桃園機場，開車騎車前往的人，可以直接google map導航定位「第三航廈機場咖啡」，有附設免費停車場不用擔心停車位的問題。

第三航廈咖啡廳 店內空間

這裡不能訂位預約，空位數完全依照現場情況為主，採自由入座方式，想要坐在一樓二樓、室內戶外都可以自由選擇，想看飛機的話當然最推薦二樓戶外區。

▲一樓有著很多飛機模型，如果是航空迷或是喜歡飛機的小朋友，看到這些肯定超級開心。

▲二樓同樣有室內、戶外的位子，天氣好的時候露天座位其實很熱很曬。

▲大家來這裡看飛機，夏天記得做好防曬、冬天也得做好禦寒，附近多是空曠的空地，風蠻大的。

第三航廈咖啡廳 觀機視野

桃園機場有分成南北兩條跑道，第三航廈咖啡廳的最佳觀賞視野，是飛機從南跑道降落的時候，此時飛機就會從咖啡廳頭頂飛過到桃園機場降落，近距離感受飛機降落視覺效果相當震撼。

▲這天來的時候，飛機是從南跑道起飛、北跑道降落，也就是說飛機會從你眼前越飛越遠，比較沒有太大的臨場感。

第三航廈咖啡廳 觀機時間

至於桃園機場的飛機到底是什麼時候從哪個跑道起降，其實沒有一定的標準，我有詢問店家，他們表示傍晚的時候比較有機會從南跑道降落，建議大家可以晚一點過來；不然就是下載追飛機神器Flightradar24，確定當下的飛機起降跑道再過來。

第三航廈咖啡廳 菜單

飲料有咖啡、可可、氣泡飲、鮮奶茶、冰沙、水果冰茶、花果茶，搭配丹麥吐司、墨西哥薄餅、鬆餅、炸物、千層蛋糕等選擇，價格就是桃園景觀咖啡廳的正常價位，畢竟來這裡主要還是看飛機的，價格稍高一些大家還是願意買單，至少低消120元沒有限制一定要點飲料，點輕食甜點也是可以的。

經典美式咖啡－140元、柳橙氣泡飲－150元

第三航廈咖啡廳飲料皆是使用外帶杯裝，方便客人拿著四處走動，也不用思考回收清潔的問題，美式咖啡、柳橙氣泡飲的味道都還可以，就是景觀咖啡廳的正常發揮啦，咖啡店賣點本來就不在飲料上面。

第三航廈咖啡廳 評價

來第三航廈咖啡廳看飛機，雖然有起飛降落跑道的問題，但景觀還是很棒，桃園大園看飛機咖啡廳這麼多，第三航廈咖啡廳生意會一直這麼好、評價會一直這麼高肯定有他厲害之處，寵物友善、親子友善，還有免費停車場可以停車都是加分原因，想要看飛機約會的話推薦可以來店裡坐坐。

第三航廈咖啡廳



地址：桃園市大園區海豐坡15鄰6－3號

電話：03－381－9969

營業時間：10：00－00：00

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