開箱移動海上城堡！麗星郵輪探索星號啟航　各樓層餐廳一次看

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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

麗星郵輪探索星號Star Navigator正式在台灣啟航了！這次搭乘探索星號去日本玩，六天五夜航程包含暢遊日本長崎、熊本跟那霸，而郵輪上的活動跟設施也全面升級，並且提供分齡娛樂活動，不管是親子客或年輕朋友都可以玩得很盡興。海上活動更是豐富，有紅毯之夜、靜音派對跟暮光晚會等等，船上多達11間餐廳，其中有3間免費餐廳無限享用，而且船上消費都是新台幣計價，加上中文友善，即使第一次搭郵輪也能輕鬆上手！

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麗星郵輪探索星號 Star Navigator

前身就是名勝世界壹號（Resorts World One），2025年以新品牌亮相，從基隆出發，從3／30－11月下旬提供多達71航次，航點分別有日本九州那霸、日韓雙國、日本關西跟沖繩雙島等，多種行程選擇。除了搭飛機出國玩，郵輪旅遊也是現今最夯的玩法，每人最低只要5100元起，輕鬆體驗海上航程的樂趣！

注意事項

入出境規定

搭乘郵輪時需要入出境台灣跟國外海關，上下船時嚴禁攜帶任何肉類、水果及農產品，這點要注意以免被處以罰款。而郵輪抵達日本下船觀光，可以買水果或食物回船上，只要在船上吃完即可。

郵輪必備證件

需備妥護照（有6個月以上有效期）跟護照影本2份，護照影本須提供A4大小，只接受1：1比例清晰的影印本，不能放大或縮小、不可書寫任何文字、勿使用回收紙張，如果是雙重國籍，入境台灣的證件與登船的證件需為同一份，兩本護照請一併攜帶，建議大家印兩份護照影本，一份拿來日本進出關使用，一份則是用來在日本商店出示護照購買免稅品，還有自備紙本或電子版郵輪船票。

電壓

郵輪上的電壓是220－240伏特，並且配有2個中式插座跟USB插座，其它為港式（英式）插座，因此不需要額外買轉接頭，只需要確認充電器是全球適用電壓即可。

必備藥品

搭乘郵輪出海旅遊時，因為天氣跟海象預報等等因素，建議大家可以自備暈船藥，這次珊莎總共帶了三盒，出發的第一晚剛好碰上天候不佳，航程中就感覺有明顯的搖晃感；剛好就有用上，而六天五夜航程中，也可以拿船卡到七樓服務台免費領暈船藥，而旅遊常備藥品，像是感冒藥、止痛藥跟胃藥等等，建議大家可以看自身狀況，先準備起來。

外幣兌換

麗星郵輪探索星號船上消費的價格都是「台幣」計算，只有娛樂場須以現金兌換，消費以港幣計算。而七樓服務台可以直接兌換外幣，匯率須以當趟船上公告為準，因此如果到日本觀光時日幣不夠，也可以直接在船上兌換相當方便。

保險

搭乘郵輪出遊跟一般國外旅遊不一樣，雖然一般旅平險也可以保障，但郵輪保險通常是保障郵輪旅遊，也是一種專為郵輪旅客所設計的保險，而市售的郵輪險目前是兆豐保險，須注意只能承保18歲以上。

用品跟衣著建議

因應環保永續理念，郵輪公司不會主動提供一次性備品，建議可以多準備盥洗用具。另外船上空調較冷，可以攜帶輕薄外套，如果要穿泳衣進入公共區域，建議要外加罩衫或圍上海灘巾。

禁止攜帶上船物品

搭郵輪時不能攜帶會造成危險的家電用品，例如電熨斗、吹風機、電磁爐或電毯等，玩具槍、滑板車、空拍機或風箏等等，所有未經過煮熟及未經真空包裝的食品，電子菸危險物品跟違法物品等等，以上都要注意。

時間標示

麗星郵輪探索星號全程以台灣時間為準，船上活動、郵輪抵港時間跟離港時間也都是寫台灣時間，而台灣跟日本的時差是一個小時。

小費

郵輪上的服務不須額外給小費，會統一記帳於房卡內，並在下船前支付，內側客房跟海景客房每人每晚是600元，露台房每人每晚800元，皇宮套房以上每人每晚1,000元，2歲以下嬰兒免收郵輪服務費。

網路

麗星郵輪探索星號有提供付費Wi-Fi，如果需要購買可以到七樓的服務台，這邊會有櫃台人員會教導怎麼設定，由於郵輪網路是衛星網路，因此網速較慢僅限淺度使用。我實際使用是可以看IG跟FB圖文、Threads跟使用LINE，但如果需要看影片或FB發文等等，網路會偏慢跟卡卡的。

基隆港停車

麗星郵輪的報到地點就位在「基隆碼頭西岸旅客中心」，我們當天是開車過去，因此事先預約了富山停車－基隆六合停車場，每日停車為100元，透過線上預約登記車號即可，當天一早直接開車到停車場，再由停車場協助叫計程車，前往西岸旅客中心，如果是外縣市或沒有開車的朋友，可以搭乘火車到基隆車站，步行過來大約4分鐘，另外也可線上預約基隆港接送服務。

基隆港登船

進到大樓內就會看到麗星郵輪的工作人員，指引我們前往行李托運的地方，我們的抵達時間是12:30左右，現場已經有很多人在排隊等託運，建議大家可以早點來。而麗星郵輪的行李規定是每人最多可攜帶兩件不超過50公斤，依照排隊動線憑護照或船票托運行李，也可以一人代表託運全部行李，如果不需要託運行李，也可以自行攜帶行李辦理報到手續跟通關。

報到手續

託運完行李之後，就會上到2樓進行報到手續，這時候要提供護照正本，就可以拿到房卡，再依照通關時間，進行海關安全檢查跟護照查驗。最後一關登上郵輪時，就會收走護照正本跟日本入境卡。

樓層介紹

麗星郵輪的登船須知手冊有甲板圖，而郵輪上的電梯也都有電子屏幕顯示郵輪地圖，可以拍照存在手機內，只要拿出地圖，再看看現場的牆上中文指示牌，就能快速抵達想去的地方。

艙房開箱

探索星號是一艘7萬5,338噸排水量的郵輪，13層甲板提供928間客房，總共可容納多達1856名旅客，艙房的選擇共有7 種，分別有內艙房（4人）、海景房（4人）、露台房（4人）、皇宮套房（4人）、皇宮豪華套房（4人）、皇宮行政套房（3人）、皇宮庭苑別墅（4人）。

每間房型都有獨立衛浴，其中皇宮系列是麗星郵輪的最大亮點，擁有皇宮貴賓專屬空間，包含泳池、餐廳跟私人管家等等，參加郵輪旅遊也能有個人隱私，是一種船中船的概念，以上多種房型，最便宜只要5100元／人起，大家可以依照個人預算選擇！

露台房

我這次入住的是位在9樓船中的露台房，最大特色就是擁有戶外陽台空間，可以看著大海入睡。早上可以到陽台坐坐，看海景跟聽海浪聲，感受真的不一樣。

桌上有提供熱水瓶、玻璃水瓶跟咖啡包，電梯旁都有飲水機，如果需要礦泉水也可以額外購買，6瓶是台幣210元，撥打客房電話即可。

衣櫃有提供浴袍、衣架、保險櫃跟救生衣，衛浴空間採乾溼分離，每天也都有房務人員會來打掃，廁所跟飛機一樣是採真空吸取式馬桶，蓋上蓋子之後的沖水聲比較大聲。

▲這次入住有提供牙刷、刮鬍刀等基本備品。

海景房

▲海景房也是高CP值選擇，整體空間約4.5坪，中間有海景窗可以看見大海，隨時都可以觀景，價位也屬於中等。

內艙房

性價比最高的選擇，可容納2到4人，有別於一般郵輪同房第3跟4人都是壁櫃床，這間房型可以搭配單人沙發床跟單人壁櫃床，整體空間約4.23坪，很適合年輕人出遊。

皇宮套房

探索星號共有50間皇宮套房，24小時享有尊尚禮賓服務，也有優先登船跟離船的禮遇，適合喜歡隱私跟寬敞空間的郵輪玩家。

娛樂設施

7樓 大廳＆服務台

7樓中庭有沙發座位區跟大螢幕，這邊也有服務台，要購買船上Wi-Fi、岸上一日遊、領暈船藥、下船前的結帳，都要來這邊，因此算是最常經過的地方，不少活動也都在這裡舉行。

7樓＆8樓 星座劇院

這次六天五夜航程，共有五場演出，內容包含活力四射的「啟航派對」，精彩絕倫的「動幻」跟「我的色彩世界」，還有讓人佩服的「職員達人秀」，跟最後一場讓人拍手叫好的「信任」，演出可以說是一流高水準，讓我很驚豔的是其中也有跟觀眾互動的橋段，每段表演都捨不得眨眼，這麼多表演只有搭郵輪才能免費看到飽！

12樓 羅馬泳池＆凱撒滑水道

▲船上居然有滑水道，附設四個溫水SPA池，不管是大小朋友來到這裡都可以盡情暢玩，不管白天或傍晚都超好拍！



10樓 皇宮專屬泳池

▲船尾是皇宮專屬泳池，享受海天一線的絕佳美景，很適合跟家人朋友一起來打造美好回憶。



12樓 船長室觀景廊

▲從棕櫚閣走一個旋轉樓梯往下就會抵達這邊，透過透明隔窗可以看到船長在開船。



12樓 VR探索館

▲喜愛玩遊戲的朋友不能錯過這裡！可以揪家人朋友一起來體驗VR遊戲，身歷其境感受緊張刺激的氛圍。

12樓 動感地帶

這一區也是大小朋友的最愛，包含跳舞機、賽車、夾娃娃機跟遊戲機等等，最低只要台幣25元起，在船上想要打發時間，來這裡絕對不無聊。

7樓 麻將廳

▲這裡有提供2小時歡樂麻將方案，包含新鮮水果跟熱茶，費用是台幣1080元（加收18%服務費）。

美容＆零售設施

7樓、8樓 精品廊＆星空廊

提供不少免稅商品，很多都有將近5折左右優惠，還有麗星郵輪的專屬紀念品區，有衣服、磁鐵跟鑰匙圈等等，想要買美妝用品、香水、包包跟伴手禮等東西，可以來這裡逛逛。

12樓 健身房＆美髮沙龍＆水療中心

▲提供香薰按摩、喜馬拉雅鹽石按摩等多種放鬆的課程，還有室內活力池的設施。

13樓 小小夢想家天地

▲郵輪旅客可免費使用兩小時，這裡也有專屬工作人員幫忙顧小朋友，爸媽如果想要忙裡偷閒一下，這裡是最佳選擇。

13樓 緩跑徑跟綜合運動場

▲13樓有甲板跟運動場，從羅馬泳池上方可以一路走過來，好天氣時是賞景的最佳去處。

餐廳

6樓 星夢餐廳（免費）

位於船尾的星夢餐廳，主要是提供西餐、中餐跟馬來西亞餐點，還有經過認證的清真餐食。坐在窗邊享用午晚餐，邊看著無邊際海景，在這邊用餐氛圍可以說是一級棒！每次的餐點都很好吃又符合台灣人口味，雖然是提供套餐，也有單點服務，吃不飽也可以再加點。

6樓 百味軒（免費）

百味軒的餐廳風格是典雅的中式古典風，但餐點大多都是西式的，我們有吃到漢堡跟義大利麵，甜點也相當美味，每天都可以從網路版的船上郵報查看今日菜單，有想吃的餐點，再前往即可，很方便。

12樓 麗都自助及燒烤餐廳（免費）

麗都自助及燒烤餐廳絕對是我們的最愛，提供多國料理跟豐富餐點，想吃什麼幾乎都有，很推薦大家一上船可以先來這裡嚐嚐，才能知道自己喜歡哪國料理，再去選擇免費或付費餐廳。這趟旅程中還會升級一次BBQ餐點，加上麗星郵輪都會推出不同的美食週，我這次剛好碰上日本櫻花季，還有推出限定的櫻花季主題，隔天要到沖繩時，當天晚上就有沖繩料理。即將回到台灣的前一晚，就出現肉燥飯跟蚵仔麵線，從餐點上跟航程做相呼應，相當用心。

8樓 海馬日本料理

主要是鐵板燒、日料，餐廳也有包廂座位區，因為露臺房客人有每晚1200元的額度，所以我們選擇來吃鐵板燒，第一次在海上享用真的很特別。師傅很幽默又風趣，會跟客人做互動，也會開輕鬆的小玩笑，讓氣氛變得很輕鬆活潑，而餐點整體也很美味又很有飽足感。

7樓 藍湖

營業時間長達22小時，如果半夜嘴饞想要吃東西，也可以來這裡外帶或是叫客房服務，餐點價位也相當親民，正餐大多落在台幣250－300元之間，必吃的有咖哩叻沙、魚片米粉湯、新加坡白米粉、藍湖特色炒飯跟撈麵等等，我們也連續兩晚都來外帶炸雞翅，每道餐點都不踩雷。

7樓 星宴

▲最夢幻的網美餐廳非星宴莫屬，聽說這裡很適合過生日、紀念日或約會，因為座位很少，所以來用餐之前要記得先預約。

7樓 義大利披薩餐廳

▲主要提供義大利麵跟手作披薩，現場還可以看到師傅在現做的模樣。

7樓 絲路花舞中餐廳

▲這間是付費的中式餐廳，最特別的是有提供烤鴨料理，中菜的評價也聽說不錯，整體環境很雅緻。

8樓 火鍋

▲主要提供各式湯底的中式火鍋，餐點大多是兩人份。

11樓 義式手作冰品

▲鄰近泳池邊的義式手作冰品，提供多種自製義式冰淇淋。

豐富活動

紅毯之夜

獨家限定的紅毯之夜一定要參加，可以跟船長一起拍照合影，現場還有許多角色扮演的工作人員，每個人都好有特色，搭配迎賓雞尾酒跟小點心，最後大家一起在舞台熱舞，氣氛真的有夠嗨！

靜音派對

第一次參加這麼特別的派對，大家戴上耳機可以自由調整兩個頻道，台上有兩個DJ分別播放不同的音樂，可以自由沉醉在自己的天地裡面，是很適合I人的活動！

色彩繽紛的熱帶水果甜點派對

這個派對甜點控不能錯過！現場提供多種甜點跟水果，吃著香甜可口的蛋糕，還有舞蹈活動可以欣賞，最後一晚活動多到玩不完！

暮光晚會

因為隔天要抵達台灣了，最後一場精采的暮光晚會，很適合來揮灑剩餘的精力，跟著歌手一起嗨唱舞動，盡情留下美好回憶。

總結

因為我是第二次搭郵輪，對於郵輪旅程算是有點心得，但麗星郵輪探索星號仍然再次驚艷我，不管是餐點、表演跟活動，都有一定的水準，六天五夜航程的活動也豐富到不行。途中還可以到日本下船觀光旅遊，如果要帶家人朋友出遊，搭郵輪真的輕鬆很多，上船只要放心玩就好，不用擔心行程交通跟住宿等問題，最後還可以盡情血拚伴手禮帶回家，實現吃好玩好買好的郵輪旅遊，不管你是注重旅遊CP值或是喜歡海上旅遊，麗星郵輪都能滿足你，很推薦大家來體驗看看！

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