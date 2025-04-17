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泰國海灘之城芭達雅32景點全攻略！飛機開進夜市、喝海上漂浮咖啡

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者黃鄒承恩

芭達雅（Pattaya）是泰國的渡假勝地，泰國芭達雅更被譽為「東方夢幻之城」，珊莎精選 32 個芭達雅景點推薦。這座迷人的城市擁有絢麗的海灘、渡假村、古老寺廟和水上活動行程與紓壓泰式按摩等等，無論是要尋找放鬆身心的海灘度假，或是探訪Pattaya景點或夜生活等等，本篇整理完整的芭達雅攻略，趕緊手刀收藏，享受美好的芭達雅自由行。

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芭達雅介紹
芭達雅隸屬於春汶里府（Chon Buri） ，有「東方夏威夷」的美稱，距離曼谷開車只需要 1.5小時左右，曾經是泰國王室海上俱樂部的所在地。芭達雅是由一條約 4 公里長而筆直的濱海道路所構成，在道路的一側有很多旅館、酒吧跟餐廳，靠海的一側則是充滿海島風情的沙灘，因此吸引不少旅客前來度假。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

深夜的芭達雅
入夜之後的芭達雅也非常熱鬧，有必吃的泰式海鮮吃到飽，還有各種特色泰國美食，晚上有露天酒吧跟餐廳等等。夜生活核心則位在在南芭達雅，中芭達雅、鍾天海濱路，情色產業相當開放的地區，集結GoGo Bar、脫衣舞酒吧、人妖秀、泰國浴跟實境秀等等。芭達雅紅燈區受到政府管控，遊客可以親身體驗，但也要注意自身安全，珊莎親自走訪過後，發現芭達雅是一個越夜越嗨的城市，有別於曼谷跟北碧府的氛圍，很推薦來這裡體驗不同的泰國旅遊氛圍。

芭達雅景點通票
Klook Pass是一張景點通票，有效期為 30 天，集結曼谷跟芭達雅的知名景點，可以購買2至4項活動，總體來說會更加優惠，活動預約時間可以分天預約，不需一次兌換完畢。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

通票省荷包
珊莎這次購買的是Klook 曼谷＆芭達雅景點通票，一次買齊芭達雅真理寺門票、曼谷王權 Mahanakhon SkyWalk 觀景台門票跟蒂芬妮人妖秀門票，原本預計花費（352＋950＋1230）＊2位＝5064元。購買Klook Pass之後，價格變成4530元，等於現省534元，比較起來買通票真的划算許多。除了門票，也有行程體驗跟按摩，兩者的差別如下；關於購買技巧，珊莎建議可以先找出想去的景點，再看看哪個通票裡面包含最多，越是高價的行程買起來越划算。

曼谷＆芭達雅景點通票內容（30個活動） 
門票 : 曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台、曼谷暹羅水世界樂園、曼谷賽佛瑞野生動物園、曼谷 Pororo水上樂園、曼谷暹羅海洋世界、曼谷杜莎夫人蠟像館、暹羅古城76府博物館、丹嫩莎朵水上市場、曼谷大皇宮＆玉佛寺、芭達雅真理寺、芭達雅冰雪奇幻樂園、芭達雅哥倫比亞影業水世界、芭達雅海底世界水族館、芭達雅阿克薩人妖秀、蒂芬妮人妖秀、Rajadamnern泰拳館泰拳比賽、芭達雅MAX泰拳館泰拳比賽、隆披尼國家拳擊場泰拳比賽、世界暹羅體育場週六泰拳對抗賽、JF泰拳館泰拳比賽
行程 : 曼谷Krudam泰拳課程、芭達雅隨上隨下巴士之旅、曼谷BTS空鐵1日通票
按摩：曼谷One More Thai泰式按摩
餐廳 : 曼谷Erawan Tea Room下午茶、曼谷英迪格酒店泰式下午茶套餐、曼谷英迪格酒店CHAR Rooftop Bar、曼谷 JC凱文酒店Zoom頂樓酒吧

芭達雅景點通票內容（18個活動）
門票 : 芭達雅真理寺、蒂芬妮人妖秀、芭達雅阿克薩人妖秀、芭達雅東芭樂園、芭堤雅哥倫比亞影業水世界、芭堤雅海底世界、暹羅冰霜魔法
行程 : 格蘭島一日遊1、格蘭島一日遊2、芭堤雅隨上隨下巴士之旅、芭堤雅Light Bullet射擊體驗、芭堤雅彩彈射擊體驗、芭達雅喬木提恩海灘水上摩托艇體驗、泰國芭達雅槍支射擊場體驗、JF 泰拳泰拳、Tarzan Adventure Pattaya
按摩 :芭達雅7 Spa、芭達雅Grace Spa按摩

芭達雅景點地圖攻略

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅海灘 Phattaya Beach
芭達雅海灘被譽為泰國的黃金海岸，吸引了眾多遊客。這條長約4公里的濱海道路是芭達雅的主要道路，一旁就有很多旅館、酒吧和餐廳，另一側是椰子樹和棕櫚樹為背景的沙灘。來到這裡可以參加各種水上活動，包含拖曳傘、香蕉船等等，也可以游泳、曬太陽等等。晚上同樣也會有許多人來到海灘散步或休憩聊天，形成很特別的景象。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅海灘 Phattaya Beach

地 址 ：5 Fraser St, Singapore 189354
交通：距離芭達雅步行街Walking Street，步行約2分鐘即可抵達
門票費用：免門票
參觀停留時間：預計60分鐘可以逛完
營業時間 ：24小時

芭達雅真理寺 真理聖殿
芭達雅真理寺是一座純手工打造的木造佛寺，很特別的是沒有使用任何一根釘子，而是運用泰國的傳統榫接技術，將木材精巧地連接起來。這裡充滿了木雕藝術，生動展現了宗教和哲學思想。寺內包含四個大廳，各自呈現泰國、柬埔寨、中國和印度的宗教風格。芭達雅真理寺以其壯觀的18米佛像和迷人的海景聞名，同時這裡也有提供租借泰服，來到搭芭達雅不能錯過的必訪景點。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

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真理聖殿

地 址 ：206 2 Pattaya-Na Kluea Rd, ตำบล หนองปรือ, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：08：00－18：00
交通：距離Terminal 21航站百貨，約12分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣440元起
參觀停留時間：預計60分鐘可以參觀完成

芭達雅四方水上市場
泰國必去的這個水上市場，結合了泰國鄉村文化，佔地足足有36800平方公尺，有來自泰國各地的100多間攤販，集結名產、小吃、手作品等等。還可以親自體驗坐上泰式小船，遨遊水上市場水路，市場各處還會有泰拳、舞蹈等文化表演，很適合安排1至2小時來慢慢逛體驗獨特泰式市場。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

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芭達雅四方水上市場

地 址 ：451 304 หมู่ที่ 12 Sukhumvit Rd, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：09：00－19：00
交通：距離芭達雅老虎園Tiger Park Pattaya，約1分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣176元起
參觀停留時間：預計60－120分鐘可以參觀完成

芭達雅老虎園 Tiger Park Pattaya
園區被譽為亞洲目前最大的老虎園，來到這裡可以近距離跟老虎互動拍照，每次有10分鐘的時間可以跟老虎共度時光，剩餘的時間則可自由參觀整個園區。園區內養了各種品種和大中小的老虎。親自體驗沒有柵欄觸摸大老虎的刺激感，如果膽子夠大，很推薦跟大老虎來個零距離互動。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

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芭達雅老虎園

地址：หมู่ที่ 12 349/9 Sukhumvit Rd, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：10：00－17：00
交通：距離四方水上市場，約1分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣572元起
參觀停留時間：預計60分鐘可以參觀完成

班尼迪克之屋 House of Benedict
芭達雅最網紅地標就是「班尼迪克之家」啦！這個打卡聖地集結咖啡廳、餐廳跟酒吧等等，堪稱超大型的拍照攝影棚。華麗搞笑、懷舊復古、海邊度假到奇幻童話，每個主題都像是走進了一部電影場景。在這裡可以盡情享受各種華麗、懷舊、可愛、夢幻、渡假等不同風格的美拍體驗，加上有冷氣，天氣炎熱時來這裡躲太陽就對啦！

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

班尼迪克之屋 House of Benedict

地 址 ：91 10 Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國
營業時間 ：09：00－19：00
交通：距離四方水上市場，約3分鐘車程即可抵達
門票費用：200泰銖（約新台幣190元）
參觀停留時間：預計約60分鐘可以參觀完成

Mars.pattaya 火星咖啡廳
全新開幕的Mars.pattaya咖啡廳，將火星基地搬到芭達雅啦！來自清邁的太空主題咖啡廳，第二間分店以太空艙為概念，主色調是銀白灰，搭配巨大的火星裝飾，超有未來感。整家店不僅裝潢有特色，連餐點也很用心，以大自然元素和奇幻色彩為主題，仿彿進入外太空的用餐氛圍，距離真理寺相當近，很適合參觀完真理寺來這裡喝下午茶。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

Mars.pattaya 火星咖啡廳
地 址 ：555 65 ม.5 Soi Na Kluea 12, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：09：00－18：00
交通：距離芭達雅真理聖殿，約2分鐘車程即可抵達
消費價位：2杯飲料、1個甜點，消費585泰銖（約新台幣555元）
參觀停留時間：預計約30分鐘可以參觀完成

海上漂浮咖啡廳 Tappia Floating Cafe
這是一間被大海包圍的超炫海上漂浮咖啡廳，在這裡，每個位子都擁有無敵海景，提供道地泰式風味餐點跟繽紛飲品，還有釣魷魚體驗，釣到的魷魚會由專人處理。可以選擇生吃或燒烤等不同的料理方式，如果是跨年或特殊節日前往，還有海上燈光秀跟煙火。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

海上漂浮咖啡廳 Tappia Floating Cafe

地 址 ：Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：16：00－00：00
交通：距離芭達雅碼頭 Bali Hai Pier，搭船約5分鐘即可抵達
門票費用：新台幣529元起
參觀停留時間：預計60分鐘可以參觀完成

格蘭島（小珊瑚島）
格蘭島坐落於芭達雅的海灣，又被稱為小珊瑚島，呈現月牙形的海灘，細膩白沙很適合曬日光浴。來到格蘭島可以體驗各種水上娛樂項目豐富，包括刺激的拖傘、摩托艇跟潛水等，可以安排半日或一日遊，好好享受泰國的海島風情。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

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芭達雅格蘭島

地 址 ：挽臘茫郡春武里府泰國
營業時間 ：24小時
交通：距離芭達雅碼頭 Bali Hai Pier，搭船約40分鐘即可抵達
消費價位：新台幣516元起
參觀停留時間：預計4小時以上完成

蒂芬妮人妖秀 Tiffany's Show
芭達雅的蒂芬妮人妖秀非常知名，被譽為全球歌舞表演中僅次於法國紅磨坊和拉斯維加斯的精彩演出。成立於1974年，也是東南亞首間人妖秀歌舞表演，經過近40年的發展，已成為世界一流水準的表演。來到芭達雅很適合來感受一下泰國表演的氛圍。表演完之後，還可以跟美艷的Lady boy拍照，來到這裡切記小費要多準備一點啦！

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

蒂芬妮人妖秀 Tiffany’s Show
地 址 ：464 Pattaya Sai Song Rd, หนองปรือ Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：18：00－21：00
交通：距離Terminal 21航站百貨，步行約4分鐘即可抵達
門票費用：新台幣880元起
參觀停留時間：表演時間75分鐘

海洋天空郵輪晚宴 Ocean sky pattaya
最夯的芭達雅行程就是它啦！Ocean Sky Pattaya主打豪華自助晚餐和猛男美女表演秀。在豪華遊船上可以欣賞日落美景，也可以享用豐盛晚餐。Ocean Sky Pattaya是芭達雅唯一的360度郵輪海景派對，舞台上的演員包括全泰國顏值最高的猛男跟人妖，靈感源自20世紀初夜上海的沉浸式歌舞劇秀。自助餐涵蓋海鮮、泰式料理等數十道豐富餐點，珊莎實際體驗過真的值回票價阿，去過還想再去的行程，顏值不輸蒂芬妮秀的表演者，還可以近距離跟他們互動，推薦大家趕緊來感受一下芭達雅最嗨的海上盛宴。（完整遊記介紹）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

Ocean Sky Pattaya

地 址 ：WVJ9+V6, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri, 泰國
營業時間 ：16：00－23：00
交通：距離芭達雅碼頭 Bali Hai Pier，搭船約5分鐘即可抵達
門票費用：新台幣1664 元起
參觀停留時間：預計1.5小時可以參觀完成

金宮歌舞劇場人妖秀 Colosseum Show Pattaya
泰國最大最豪華的歌舞表演劇場就是金宮歌舞劇場人妖秀，演出長達75分鐘，並結合傳統和現代的歌舞娛樂元素，共有16個精彩的歌舞節目。其中舞台劇東南亞奇蹟尊榮分別隸屬10個東南亞國家的女性，舞台劇Xuan Ke Ren則敘述一位年輕越南女孩陷入愛情的故事，讓人驚艷的表演，只在芭達雅才有。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

金宮歌舞劇場人妖秀 Colosseum Show Pattaya
地 址 ：168/9 หมู่ที่ 12 Thepprasit Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：17：30－20：30
交通：距離Pattaya Park Night Market，約ˊ9分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣705元起
表演時間：75分鐘

阿克薩人妖秀 阿卡薩卡巴萊秀
阿卡薩卡巴萊秀是泰國三大人妖秀之一，六層樓高的建築，階梯狀的座椅可以一覽舞台的完美景色。以百老匯輕鬆、幽默、熱鬧歌舞秀為主題，穿插各國經典代表歌舞秀，每場表演約一小時，享受著幽默滿溢的表演和出色的模仿秀，還能親眼目睹演出者與觀眾互動的精彩瞬間。當演出結束時，也可以跟優秀舞者合影喔。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

阿卡薩卡巴萊秀

地 址 ：78, WVVQ+WRX, 14 Pattaya Sai Song Rd, ตำบล หนองปรือ, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：17：30－21：30
交通：距離芭達雅飛機夜市，步行約2分鐘即可抵達
門票費用：新台幣880元起
表演時間：75分鐘

Grace Spa
來到泰國一定要安排按摩行程，這間高級泰式按摩位在芭達雅市中心，以度假村風格搭配各種放鬆理療服務，擁有不少傳統的獨立柚木房屋。可以挑選泰式按摩、草本磨砂跟精油全身按摩等等，只要兩人以上預訂，就有提供市區免費來回接駁。珊莎剛好預定2位，有包含接送服務還滿划算的，而且事先預約不怕排隊等候，在台灣就能先安排好行程。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

Grace Spa
地 址 ：202/266 หมู่ที่ 9 Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：10：00－23：00
交通：距離芭達雅海灘Pattaya Beach，約6分鐘車程即可抵達
消費價位：新台幣945元起
參觀停留時間：預計120分鐘

綠洲水療中心（芭達雅、中天）、Oasis Spa（Pattaya、Jomtien）
 曾獲得亞洲水療大獎的泰國按摩品牌，分店遍及曼谷、清邁、普吉島跟芭達雅等等，環境是綠洲水療花園別墅，來到這裡可以體驗極致豪華的服務。盡情享受美妙的泰式風格水療，並在芳香療法按摩中沉浸於芬芳的草藥精油中。透過椰子油身體磨砂膏和草藥熱敷，減輕身上的壓力。四手按摩以強大的力量放鬆肌肉，芳香療法則讓繁忙頭腦得到放鬆，想要找不踩雷的泰式按摩，可以選擇高評價的Oasis Spa！

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

Oasis Spa (Pattaya, Jomtien)

地 址 ：322 Thappraya Rd, ตำบล หนองปรือ Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：10:00–22:00
交通：距離Pattaya Park Night Market，約5分鐘車程即可抵達。
消費價位：新台幣1119元起
參觀停留時間：預計120分鐘

7 Spa Luxury Pattaya
芭達雅7 Spa按摩店坐落在芭達雅市中心，整體風格清新簡約風，價格親民且臨近中天海灘，傳統泰式按摩2小時方案最低只要766元起。很特別是這間還有針對兒童的按摩服務，適合1~12歲的兒童，如果是親子家庭就很適合來這間，一家都能享受按摩的放鬆行程。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

7 Spa 7 Spa Luxury Pattaya

地址：7 Thap Phraya 10 Alley, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：10：00－23：30
交通：距離Pattaya Park Night Market，約2分鐘車程即可抵達
消費價位：新台幣770元起
參觀停留時間：預計120分鐘

芭達雅飛機夜市
芭達雅將飛機開進夜市啦！這間夜市雖然沒有很大，但也匯聚了各種泰式料理、異國美食、新鮮水果和飲料攤販，最大特色就是有一台退役的飛機位在正中央，而攤販圍繞著飛機擺設，每天營業並營業到深夜12點，可以在飛機機翼下品嚐到各種美味，很適合晚上來這裡逛逛打卡。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

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芭達雅飛機夜市

地址：WVRQ+X5F, Pattaya Sai Song Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間：16：00－23：00
交通：距離阿卡薩卡巴萊秀，步行約2分鐘即可抵達
消費價位：烤泰國蝦一盤最便宜為180泰銖
參觀停留時間：預計60分鐘可以參觀完成

中天大市場 The Big Market Jomtien
中天海灘旁新開幕夜市，整體環境乾淨又漂亮，這裡也有很多攤販，有海鮮、泰式美食、生魚片、香辣料理、飲料和酒等等，種類真的是應有盡有。另外這裡也有遊樂場和摩天輪，現場還有 live band 的演出，如果是住中天海灘附近，很適合安排來這裡走走逛逛。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

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The Big Market Jomtien

地 址 ：VVFQ+4C7, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：16：00－01：00
交通：距離芭達雅老虎園，約8分鐘車程即可抵達
消費價位：烤泰國蝦一盤最便宜為200泰銖（約新台幣190元）
參觀停留時間：預計60分鐘可以參觀完成

芭堤雅公園夜市 Pattaya Park Night Market
這間夜市佔地廣大，座位都是露天搭建，整個夜市可以分成兩個主要區塊。美食天堂區有海鮮、泰國美食和西式料理等，另一區則是販售服飾和紀念品等等，這裡可以逛街購物，也可以吃美食。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

Pattaya Park Night Market

地 址 ：Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：12：00－01：00
交通：距離Oasis Spa，約5分鐘車程即可抵達
消費價位：烤泰國蝦一盤最便宜為200泰銖
參觀停留時間：預計60分鐘可以參觀完成

芭達雅唐人街 SOHO Town
芭達雅唐人街僅約100公尺，被戲稱為小而美的唐人街。就位在蒂芬妮人妖秀對面，珊莎看完人妖秀就順便來這邊逛逛吃吃東西，這裡包括泰國菜、川菜和潮州菜，尤其以潮州菜館居多，整體很像台灣的熱炒街，晚上的熱鬧程度跟小型夜市差不多，由於芭達雅地處環海之地，海鮮自然成為唐人街各家餐廳的重要角色。泰國蝦一盤價位最便宜為300元泰銖，算是小貴的夜市。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

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芭達雅唐人街

地址：78/14 Pattaya Sai Song Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：12：00－00：00
交通：距離蒂芬妮人妖秀，步行約2分鐘即可抵達
消費價位：烤泰國蝦一盤最便宜為300泰銖（約新台幣285元）
參觀停留時間：預計30分鐘可以參觀完成

洞穴海灘俱樂部 Cave Beach Club
這間是芭達雅必去的海灘餐廳，雖然珊莎抵達時已經天黑了，不過夜晚打上燈光的氛圍，也很讓人驚艷，裝潢和用餐環境更是令人讚嘆。餐廳正前方就是沙灘，從店門口到餐廳內部到處都很好拍，自開幕以來吸引了不少網美前來朝聖。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

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Cave Beach Club
地址：Soi Najomtien 10 Najomtien, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國
營業時間：11：00－00：00
交通：距離四方水上市場，約10分鐘車程即可抵達
消費價位：點了3道菜2杯飲品，價位約1200泰銖（約新台幣1139元），可提前訂位
參觀停留時間：預計90分鐘可以參觀完成

Seafood Station Pattaya
來到芭達雅一定要安排海鮮吃到飽！這間餐廳每人只要499泰銖（約新台幣474元），用餐限時90分鐘。珊莎會選這間是因為環境很乾淨，而且有鐵皮搭建遮陽，座位寬敞不擁擠，因此白天來也不會有悶熱感。流水蝦跟活螃蟹通通自己夾，還有各式鳳螺、蛤蠣、竹蛤跟熟食多達20幾種，還有現做青木瓜沙拉、鮮蝦粉絲煲、紅豆餅、煎餅、甕窯雞。只要加100泰銖（約新台幣95元）就有泰式生啤喝到飽，座位旁就有水道蝦可以享受夾活蝦現烤的樂趣，比曼谷的一家排隊名店海鮮吃到飽還優質乾淨，超級大推！

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

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Seafood Station Pattaya

地址：ตําบล นาเกลือ 15/26 Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間：16：00－22：00
交通：距離芭達雅海灘Pattaya Beach，約15分鐘車程即可抵達
消費價位：499泰銖起 （約新台幣474元），啤酒喝到飽加100泰銖（約新台幣95元）
參觀停留時間：用餐限時90分鐘

芭堤雅6巷 Pattaya Soi 6
芭達雅海灘路的第六條小巷是一條充滿酒吧的熱鬧巷子，相對於Walking Street的氛圍，這邊則是下午就開始營業，雖然要等到晚上六、七點才能見到它最熱鬧的一面，但在下午三、四點的時候，這裡已經有不少妹子在這裡工作，讓整個巷子透露著生動的氛圍，很適合來到感受一下泰國的特色魅力。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

Pattaya Soi 6

地址：芭達雅挽臘茫郡春武里府 20150泰國
營業時間：15：00－03：00
交通：距離芭達雅飛機夜市，步行約3分鐘即可抵達
門票費用：免門票
參觀停留時間：預計30分鐘可以完成參觀

芭達雅步行街 Walking Street
芭達雅步行街是最夯的夜生活熱點，也是紅燈區的代表。這裡擁有琳瑯滿目的露天酒吧、現場表演、歌舞廳、夜店、泰式按摩店和海鮮餐廳，自由行遊客不能錯過的芭達雅勝地。晚上芭達雅步行街就成為遊客的熱鬧聚會地，有各種開放式啤酒吧，可以打撞球、欣賞運動賽事轉播，還有精彩的Go Go Bar、情色歌舞秀、泰拳酒吧跟夜店等等，如果想感受芭達雅紅燈區的熱鬧，體驗成人系的夜生活，芭達雅步行街一定是必訪。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅步行街 Walking Street

地址：Walking St, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間：19：00－03：00
交通：距離芭達雅碼頭 Bali Hai Pier，步行約15分鐘即可抵達
門票費用：免門票
參觀停留時間：預計60分鐘可以完成參觀

芭達雅MAX泰拳館 Max Muay Thai Stadium Pattaya
泰拳被譽為世界上最刺激的武術之一，芭達雅唯一舉辦過多次MAX世界錦標賽的專業體育場，可以親身感受這項武術的震撼。觀賞本地和國際知名戰士在現場比賽，實境感受狂熱觀眾和激昂音樂的氛圍。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅MAX泰拳館 Max Muay Thai Stadium Pattaya

地址：42/108 หมู่ที่ 9 ถนน Sukhumvitpattaya 42, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：10：00－21：00
交通：距離芭達雅海灘 Pattaya Beach，約10分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣1313 元起
參觀停留時間：比賽預計60分鐘

芭達雅89成人秀 89 Show Pattaya
芭達雅89成人秀邀請了數十位來至俄羅斯的成人舞蹈演員，表演異國風情的情慾舞蹈。金絲貓擁有金發碧眼、氣質非凡的西洋舞女，精彩的鋼管舞，原始大膽的特色表演，很多人的觀後感都是值得一看。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅89成人秀 89 Show Pattaya

地 址 ：159, 272 ถนน Naklua 29/1, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：18：30－21：00
交通：距離Terminal 21航站百貨，約5分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣1313 元起
參觀停留時間：表演預計50分鐘

芭達雅東芭樂園
坐落在芭達雅的東芭樂園，以歐洲花園和泰國文化為靈感，打造了一個綠樹成蔭、美不勝收的景區。園區有蘭花園、噴泉、植物雕塑、瀑布、仙人掌、蕨類、盆景等優美的景致，還有一個迷你的巨石陣。另外這邊還設有民俗文化村，提供多種精彩表演，如泰國傳統舞蹈、泰拳秀、大象表演等，很適合全家一起體驗。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅東芭樂園

地 址 ：34 Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國
營業時間 ：08：00－18：00
交通：距離芭達雅哥倫比亞影業水世界，約7分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣438元起

芭達雅羅摩衍那水上樂園
這是泰國最大的水上樂園，也是東南亞最大的水上主題樂園，佔地約 160000 平方公尺，園內設有 2 個兒童區、 21 個水上滑道跟超過 50 種遊樂設施，有漂漂河、雙倍造浪池、沖天迴旋滑道、自由落體、螺旋滑道等。此外樂園內也有多種陸上項目，比如水上市場、沙地運動場、瀑布等。另外也有餐廳、私人茅屋、寄物櫃、商店、泰式按摩跟VIP休息室等，可以安排半天或一整天來這裡盡情暢玩。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅羅摩衍那水上樂園

地址：9 หมู่ที่ 7 Ban Yen Rd, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國
營業時間 ：11：00－18：00
交通：距離東芭樂園，約14分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣1304元起

芭達雅哥倫比亞影業水世界 Columbia Pictures Aquaverse
泰國芭達雅最新開幕的主題樂園，佔地超過5.6公頃，結合陸上和水上設施，是哥倫比亞影業首個水世界樂園，裡面融合了MIB星際戰警、野蠻遊戲、魔鬼剋星、絕地戰警等系列電影元素。將好萊塢電影的人物和場景轉變成刺激有趣的水上樂園，成為芭達雅最新的景點！

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅哥倫比亞影業水世界 Columbia Pictures Aquaverse

地址：888 หมู่ 8 Sukhumvit Rd, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國
營業時間：10：00－18：00
交通：距離東芭樂園，約6分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣1583元起

芭達雅海底世界 Underwater World Pattaya
泰國第一個現代水族館匯聚豐富的海洋生物，展示來自該地區的5000多種海洋生物，100米長的水下隧道提供舒適的觀賞環境，穿越珊瑚礁、鯊魚、黃貂魚跟暹羅巨人區，彷彿置身於海底奇妙的世界。周邊地區為私人島嶼，擁有海岸、沙灘和岩石急流，魔力池觸摸池區提供餵食表演，遊客可以親手餵魚和龜，喜愛海洋的朋友不能錯過的景點。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅海底世界 Underwater World Pattaya

地址：22 22 หมู่ 11 Sukhumvit Rd, ตำบล หนองปรือ Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間：09：00－18：00
交通：距離芭達雅老虎園，約7分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣438元起

芭達雅綠山野生動物園 Khao Kheow Open Zoo
泰國的第一家擁有8000多隻動物和300多種物種的動物園，很特別的是這裡沒有籠子的束縛，可以與各種動物近距離互動，如沙漠狐、馬來貘、白虎等。晚上還有野生動物表演，充滿趣味和教育性的動物冒險，很適合跟家人朋友一同探索！

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅綠山野生動物園 Khao Kheow Open Zoo

地址：หมู่ที่ 7 235 Bang Phra, Si Racha District, Chon Buri 20110泰國
營業時間：08：00－17：00
交通：距離芭達雅真理聖殿，約60分鐘車程即可抵達。
門票費用：新台幣306元起

暹羅冰雪世界 Frost Magical Ice of Siam
炎熱的泰國居然也能玩雪？這裡是泰國最大的冰雕園區，耗資2.5億泰銖建成，是亞洲最大的室內冰宮之一，戶外區有泰國藝術家以泰國文學、生活方式、傳說和著名地標為藍本打造的雕刻冰雕，泰國神話冰雕很栩栩如生，室內則有冰雕泰國神獸、冰雕嘟嘟車跟大人小孩都喜愛的滑冰梯。就像進入一個全白的冰雪王國，零下10度的環境立即感受到沁涼的感覺，暹羅冰雪世界一開幕即成為矚目焦點，迅速成為芭達雅最熱門的景點之一！

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

暹羅冰雪世界 Frost Magical Ice of Siam

地址：XX9G+R9, 6, Nong Pla Lai, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間：09：00－19：00
交通：距離芭達雅真理聖殿，約19分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣569元起

芭達雅大象叢林保護區 Elephant Jungle Sanctuary Pattaya Camp 1
這是一個以大象為主題的大象叢林保護區，提供遊客半日體驗營，來到這裡可以親近大象，協助牠們泥浴，創造難忘的回憶。工作人員會分享大象營的由來，讓遊客更深入了解泰國大象的歷史，也會協助飼養員為大象們準備自然膳食，並有機會親手餵食營養品。與大象玩耍、拍照、觀察牠們的生活習慣，最後以一頓美味的泰式大餐結束，在大象叢林自然保護區留下難忘回憶。

▲▼泰國渡假全攻略！芭達雅32景點公開。（圖／混血珊莎的奇幻旅程提供）

芭達雅大象叢林保護區

地址：56/1-56/6, Khao Mai Kaeo, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國
營業時間 ：08：00－17：00
交通：距離芭達雅真理聖殿，約37分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣700 元起

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客
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