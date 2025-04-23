新加坡人的度假後花園！民丹島7大景點攻略　必訪夢幻藍湖沙丘

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

印尼民丹島（Bintan Island）位於南中國海，從新加坡出發只要一小時的航程，民丹島景點有藍湖沙丘、紅樹林、海灘跟伴手禮店等等，來到民丹島旅遊，主打放鬆的海島度假，珊莎已經整理好「7個印尼民丹島景點」推薦，第一次造訪民丹島玩也能安排豐富行程，推薦給喜愛海島的朋友，安排一趟放鬆之旅。

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印尼民丹島介紹

距離新加坡只要1小時的航程，就能享受熱帶島嶼的美景，是新加坡最受歡迎的度假勝地之一，全年氣溫穩定，平均溫度是25°C～32°C之間，這次珊莎安排新加坡自由行，也將民丹島納入規劃中，搭船就能前往的迷人海島，目前島上仍然保有原始純樸的樣貌，對於喜愛親近大自然或浮潛的朋友，這裡無疑是度假天堂。

景點1：民丹島藍湖沙丘（Bintan Desert and Blue Lake）

超夢幻的民丹島藍湖沙丘，絕對是必訪打卡點，推薦早上來比較涼一點點，半日遊就有含門票，包車司機帶我們進去參觀，因為藍湖距離售票門口比較遠，所以這裡還有可付費的接駁車，少走這一大段路真的輕鬆很多，這裡是旅客必來最夯景點，因此連拍照都要排隊，提醒大家民丹島太陽很大，要注意防曬跟補充水分。

Danau Biru Kawal

地 址：XJF7＋53X, Gn. Kijang, Kec. Gn. Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151印尼

營業時間：24小時

交通：距離民丹島喜來登酒店約1小時車程

景點2：黃金臥佛（Vihara Dharma Shanti）

第二景點是看黃金臥佛，這間寺廟聽說是華人蓋的，名字是圓明寺，寺廟是免費參觀，要爬到頂樓才會看到臥佛，跟泰國大城的臥佛像很相似，但這個點的人煙稀少，可以拍拍照就好。

黃金臥佛 Vihara Dharma Shanti

地址：6G38＋P57, Sempajaya, Kec. Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152印尼

交通：距離民丹島喜來登酒店約 45 分鐘車程

景點3：紅樹林之旅（Bintan Green Mangrove Tour & Fireflies Night Tour）

最後我們自費去看民丹島紅樹林，搭乘小船前往紅樹林區，沿途還會看到蛇、蜥蜴跟螃蟹等生物，導遊全程用英文解說，也會跟我們互動一下，中間有留拍照時間給我們，最後結束還有送一瓶飲料，下午來也很涼爽，可以認識民丹島自然生態的行程，個人覺得還不錯。

Bintan Green Mangrove Tour & Fireflies Night Tour

地址：Jalan Margo Utomo, kp sidomulyo no 15. Penghijauan－Sebong Pereh－Km 68, Sebong Lagoi, Kec. Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29152印尼

營業時間：09：00－20：30

景點4：Lagoi Bay 海灘

距離飯店走路約3分鐘， 這裡有便利商店、餐廳跟酒吧，逢周末這裡有不少小攤販，有賣烤串、印尼炒泡麵、泰式奶茶、手搖飲等等，比較特別的是這裡不能付現，要先去一個櫃檯買現金券，再拿券來跟攤商買東西，聽說這邊之後還會進駐許多商店，目前逛起來有點空蕩蕩，但人潮還算多，也是距離飯店最近的一個小景點。

Lagoi bay

地 址：59HF＋Q4H, Unnamed Road, Sebong Lagoi, Kec. Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, 印尼

景點5：民丹島海鮮午餐 （RM Ballond Alim）

中午吃當地海鮮餐廳RM Ballond Alim，餐廳位置鄰近河邊，蓋在河上的特殊建築，邊吃飯還可以邊看河景，餐點有水煮螃蟹、兩道印尼料理跟炒青菜，搭配消暑的椰子汁，餐點雖然簡單，口味上都還不錯。

RM Ballond Alim

地 址：XJF7＋53X, Gn. Kijang, Kec. Gn. Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151印尼

營業時間：11：00－22：00

交通：距離民丹島喜來登酒店約 34 分鐘車程

景點6：民丹島紀念品店 （Pondok Bintan 11）

這間是包車司機帶我們來的紀念品店，裡面蠻大的很好逛，包含手工藝品、零食餅乾、啤酒飲料跟衣服包包等等，相當多可以逛，我們也在這裡逛了一下，正隔壁有一間果乾店也很好吃，推薦也可以買。

Pondok Bintan 11

地址：Jl. Lintas Bar. No.39, Penaga, Kec. Tlk. Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29133印尼

營業時間：08：00－21：15

交通：距離民丹島喜來登酒店約 28 分鐘車程

景點6：民丹島超市 （Swalayan Aneka）

民丹島伴手禮可以來這裡採買，算是飯店附近最大間的超市，裡面有生活用品、泡麵、調味品醬料跟咖啡等等，司機推薦我們買檳城白咖啡、PRENDJAK 小鳥茶、Sambal pedas manis印尼辣椒醬跟Indomie營多麵等等，我們買一大袋才300多台幣，真的好划算。

Swalayan Aneka

地址：36CM＋2FC, Tj. Uban Sel., Kec. Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29152印尼

營業時間：09：00－22：00

交通：距離民丹島喜來登酒店約 44 分鐘車程

景點7：民丹島福朋喜來登酒店 （Four Points by Sheraton Bintan, Lagoi Bay）

這次入住的是民丹島福朋喜來登酒店，屬於萬豪集團旗下品牌，飯店位置鄰近Lagoi Bay，從飯店的私人沙灘走路2分鐘就能到，而飯店房型寬敞附設陽台，游泳池是兩個不同的設計，早餐選擇多又好吃，陽光大海棕櫚樹的美景，讓人真的有種置身度假天堂的感覺。

民丹島福朋喜來登酒店 Four Points by Sheraton Bintan, Lagoi Bay

地址：Tlk, Sebong Lagoi, Teluk Sebong, Bintan Regency, Riau Islands 29155印尼

入住&退房時間：入住下午15：00 退房隔日中午12：00

印尼民丹島交通方式

目前台灣跟民丹島是沒有直飛的，需要先飛到印尼首都雅加達，再轉飛到民丹島，時間長票價也相當貴，因此一般不會搭飛機過去，常見的旅行方式是先從桃園機場飛到新加坡樟宜機場，再搭車到丹那美拉渡輪碼頭，這裡每日都有往來民丹島的船班。

另外也有去印尼巴淡島的，新加坡當地人很常安排週末去民丹島度假充電，堪稱「新加坡後花園」的民丹島，比起大眾熟知的峇里島，這裡也很受遊客歡迎，還有多間奢華飯店可供選擇，很適合穿插在新加坡自由行中，短時間來場秘境海島的耍廢放空之旅。

台灣跟民丹島目前沒有直飛

首先要抵達民丹島，要先從台北飛到新加坡，目前直飛只有桃園機場，而台中跟高雄需要轉飛，航空公司有新加坡航空、新加坡酷航、中華航空、星宇航空跟長榮航空，最低來回機票是7388元起；而新加坡樟宜機場距離丹那美拉碼頭大約10分鐘車程，因此如果安排第一天要直達民丹島，就要注意飛機航班要配合渡輪船班時間，而珊莎是選擇先玩新加坡，後玩民丹島，因此回程只要直奔樟宜機場就好。

新加坡入境規定

目前新加坡機場是全面電子化，雖然台灣不需要簽證，但都要填寫電子入境卡，機場有提供用平板填寫的地方，但會浪費蠻多時間的，因此建議在登機前72小時內上網填寫新加坡電子入境卡（SG Arrival Card），自行上網填表，之後就會收到信件通知，很簡單又方便，入境新加坡時，只需要刷護照就能自動通關。

樟宜機場交通方式

從新加坡樟宜機場就可以搭乘巴士或地鐵抵達市中心，而從機場前往碼頭，就有接駁巴士、地鐵轉公車跟計程車三種方式，接駁巴士是最便宜的，單程只要5元新幣（約124台幣），最快速的方式就是搭乘計程車，但相對費用較高，大家可以依照同行人數做選擇，珊莎也會分析三種優缺點，給大家參考。

機場碼頭巴士服務

樟宜機場的丹那美拉渡輪碼頭巴士服務，服務時間是10：50－18：40，可以在樟宜機場1號跟4號航站樓櫃台買票，也可以透過線上預購車票，單程是$5元新幣（約124台幣），但缺點是有規定每人只能攜帶一件標準隨身行李（長26*寬20*高16），對於國外旅客而言蠻不方便的，因此這個接駁巴士應該只適合背包客。

新加坡地鐵轉公車

從樟宜機場轉乘新加坡地鐵到 Tanah Merah 丹那美拉站（CG），再步行 1 分鐘到 Tanah Merah Stn Exit B 轉乘公車，車程約15分鐘到Tanah Merah Ferry Ter 下車，再步行 4 分鐘到碼頭，上網查有人說這樣也可以到碼頭，但麻煩的是要轉乘兩種交通工具，花費時間將近45分鐘，比較適合時間寬裕的自由行旅客。

而新加坡地鐵跟公車都可以用信用卡感應支付或 Apple pay，也可以購買易通卡，這張卡可以搭巴士、地鐵和輕軌列車，線上購買會更加划算。

新加坡計程車

珊莎是選擇最後一種，新加坡計程車接送，從機場到碼頭的費用是27.3新幣（約675元台幣），用Grab叫車很方便，這次我們攜帶29吋跟25吋行李箱，一般計程車都載得下，而且只要10分鐘車程，相比起來省下很多時間。

民丹島船班

前往民丹島的船公司有兩間，珊莎購買的是這間民丹島度假村快船 Bintan Resort Fast Ferry，透過KKday線上就能買票，平日（周日－周四）有三班船前往民丹島，假日（周五－周六）則有五班船，珊莎這次剛好是周六前往，人潮真的非常多，除了遊客之外，蠻多是新加坡本地人，可見民丹島是一個相當受歡迎的度假勝地。

民丹島旅遊注意事項

民丹島簽證

從新加坡前往印尼民丹島，視同一般出國程序，需要攜帶護照跟過海關，而印尼入境需要辦理簽證，分成電子入境卡（E－VOA）跟落地簽（VOA），費用都是50萬印尼盾／人（約646台幣），珊莎這次是選擇辦落地簽，建議一下船就趕緊到海關櫃檯辦理，以免大排長龍，需要出示護照跟準備好回程船票圖片（手機出示即可），再給海關人員每人50萬印尼盾（需付現），即可入境民丹島。

民丹島時差

新加坡跟台灣時間是一樣的，而印尼民丹島跟台灣時差是一小時，例如台灣時間是12點、民丹島時間是11點，因此這次從新加坡搭渡輪出發時間是11點，抵達民丹島之後也是11點，因為時差關係到的時候一樣是中午。

民丹島天氣

民丹島天氣因為靠近赤道，屬於熱帶氣候，全年高溫高濕，平均氣溫是26°C～32°C。最佳民丹島旅遊季節為乾季（4月至10月），此時天氣晴朗，降雨較少，雨季（11月至3月）則降雨頻繁，但我們實際造訪是2月份，民丹島都是晴朗大太陽，只有一天是多雲，因此是一個四季如夏的度假天堂。

民丹島印尼盾匯率

印尼盾（Indonesian Rupiah, IDR）是印度尼西亞（Republic of Indonesia）的官方貨幣，通常以Rp表示，也稱為盧布。新台幣兌印尼盾匯率是 1 : 498 ，由於印尼盾幣值較小，許多小額硬幣在部分地區較少使用，我們這次都是換到紙鈔。

印尼流通紙鈔面額： Rp1,000（1千盾）、Rp2,000（2千盾）、Rp5,000（5千盾）、Rp10,000（1萬盾）、Rp20,000（2萬盾）、Rp50,000（5萬盾）、Rp100,000（10萬盾）

印尼流通硬幣面額：Rp50（50盾）、Rp100（100盾）、Rp200（200盾）、Rp500（500盾）、Rp1,000（1千盾）

民丹島換錢

換錢的地方有新加坡樟宜機場、新加坡市區換錢所跟丹那美拉碼頭換錢所，如果來不及換錢，在碼頭這邊也可以兌換，而到達民丹島時，因為落地簽要付現金（每人50萬印尼盾），以及在Lagoi Bay海灘的攤販會用到現金而已，去飯店或SPA按摩的消費都可以刷卡，因此也不需要換太多印尼盾。

民丹島住宿

民丹島住宿選擇非常多，大多是國際知名連鎖品牌的飯店，而我們這次訂購KKday的民丹島福朋喜來登酒店四點套餐，包含三天兩夜住宿、來回渡輪、包車接送、餐飲、按摩和半日遊，不用擔心行程安排，只要攜帶一卡皮箱，搭船來民丹島開心度假就好。

民丹島電壓插座

印尼的島嶼雖然很多，但電壓都是一樣是220伏特50赫茲，而印尼插座是雙孔圓形或雙孔扁型的插座，跟韓國是一樣的，但如果是住星級飯店一般都是萬國插座跟USB插座，珊莎這次住的民丹島福朋喜來登酒店都有附，因此不需要額外買轉接頭，只需要確認充電器是全球適用電壓即可。

民丹島小費

印尼的小費文化其實沒有強制性，大家可依照遇到的服務狀況，自由給小費，珊莎通常會給小費的狀況是飯店房務清潔跟飯店人員協助搬行李跟按摩等等，大多可以給Rp 5,000－Rp 20,000（約10元－40元台幣）。

民丹島網卡

這次因為要去新加坡跟印尼，因此我選的網卡是新馬、印尼跟泰國通用的eSIM，網路訊號相當穩定，不管是要叫計程車看導航翻譯等等，都需要仰賴網路，這次使用相當順暢不斷網，要發照片或看影片都可以，即使搭船到印尼，上網仍然持續連線不斷網，不用多安裝一個eSIM，多國通用真的超方便。

民丹島包車

民丹島因為沒有計程車，如果島上要跑景點或出去用餐，都需要有包車司機帶，這次我們預訂的全包式方案就有含包車，而且司機本身會講流利的中文，還會親切跟我們介紹景點跟在地美食，自由行旅客想要額外預訂包車也可以。

印尼民丹島景點 總結

第一次來民丹島自由行就愛上，跟新加坡走的是截然不同的氛圍，熱帶島嶼很有放鬆感，民丹島保留了最原始生態，並降低不少人為破壞，這裡的海洋環境相當美麗，加上有不少優質度假村跟飯店，帶全家一起來度假都適合，全包式天數有三天跟四天可以選擇，加上物價低廉，玩起來真的CP值很高，本篇行程提供大家參考。

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