1955年飄香至今的傳統美味！米其林推薦萬華刈包　滷五花入口即化

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

萬華美食推薦「源芳刈包」菜單就賣刈包、四神湯、豬肚湯和粉腸湯，連續幾年都得到米其林必比登推薦，也是有名的華西街美食小吃，搜尋台北刈包推薦也有這間名單出現。

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在哪裡

▲附近美食還有小王煮瓜、阿猜嬤和蒸好吃佛跳牆等多間美食，要一次全制霸可能要來萬華好多次。

菜單價錢

源芳刈包創立於1955年，可是萬華美食老店，菜單招牌就是刈包，感覺來這邊吃就是要配一套，隨便點個湯組合。（菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。）

內用環境

▲除了店前攤位座位，其實裡面也有舒適的座位喔！

▲牆上掛著「源芳刈包」得到米其林必比登的獎牌，連續幾年都有米其林必比登的推薦。

老闆非常客氣！

有些得獎還是生意超好的店家，態度都有可能不盡人意，但這間源芳刈包老闆卻非常客氣，來到攤位看到他正忙著製作刈包訂單，口氣親切的和我說目前要等半小時喔！這要是尾牙吃刈包的日子應該忙翻了吧！

▲從蒸籠拿出熱呼呼的刈包，撈了一匙花生粉再加上豪邁酸菜，最後放入滷五花肉及份量不少的香菜。

▲大鍋裡燉煮軟爛的豬內臟看起來很不錯，湯品清澈乳白模樣，不知道好不好喝，但吃刈包就想配一碗組合。

平日離峰時段遇到有人訂購大量的刈包，老闆請我稍等，但其實也沒等半小時，大概15分鐘就給我刈包了！還和我說不好意思久等了！態度真的非常棒。

餐點推薦

刈包

▲防油紙袋包著刈包，內用拿到手還超熱的。

▲新鮮的香菜好像剛摘下來的脆度，大口咬下，和滷透的五花肉相當合拍，有平衡的味道。

五花肉不厚，比以往吃的刈包少了些爽快感，不過也因為薄而入味，肥瘦均勻嫩口，皮的口感還QQ彈彈的，只是醬汁和花生粉偏甜，重口味可能會不習慣，但整體味道還是不錯的，白白胖胖的刈包香嫩，有加分許多。

綜合湯

四神、小肚、豬肚和粉腸都能吃到，燉煮到軟爛無腥味，口感不錯，不過湯底味道實在清淡，像我平常喝慣了加了米酒和大量中藥材的四神湯，這碗實在太清爽啦！

源芳刈包

地址：台北市萬華區華西街17-2號

電話： 02－23810249

營業時間：11：30－20：00（星期一休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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