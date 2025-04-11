日月潭湖畔秘境喝手沖咖啡！遠離塵囂還有SUP立槳＋獨木舟能玩

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

位在南投的日月潭秘境「盛百年原生魚類生態復育場」，提供SUP立槳、獨木舟、露營、釣魚等活動，現在還多了隱藏版手沖咖啡，點一壺手沖咖啡，細細品味咖啡帶來的香氣，還能遠眺日月潭風景，第一排湖景絕佳位置超放鬆！

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交通

導航搜尋盛百年，找到地址南投縣魚池鄉環湖路，順著導航來到目的地，沒有招牌，最顯眼的就是入口「三隻總統魚」，往下開就是盛百年，來之前記得打電話和老闆預約！

價格

▲提供水上活動：SUP立槳、獨木舟和垂釣，也有烤全豬和日月潭導覽遊程。

環境

▲汽車往下開，發現斜坡種了許多咖啡樹，也有專人正在採收。

▲老闆養了許多狗狗，可愛親人。

▲這裡提供露營地，喜愛露營、戶外活動的人可以和老闆洽詢，網路也有很多人推薦。

▲原本是來參觀預約的SUP立槳，剛好遇到老闆手沖咖啡，咖啡價位200元到300元（依現場為主）。務必先打電話預約，手沖咖啡不是隨時過來就能喝到的！

▲接著來到我最期待的位置，最靠近日月潭湖景的第一排風景。

▲▼老闆在這裡養殖了許多魚，才走靠近池邊，只見魚兒們張開口想要吃東西，好壯觀！

▲日月潭的好天氣伴隨，朵朵白雲反射在水面，讓眼前風景就像一幅畫，美極了！

活動

▲提供SUP立槳活動，需要先預約，會有專業的教練陪同。

▲日月潭湖景就在眼前，順著教練的指示，輕鬆自在的享受SUP立槳，彷彿無邊際的湖畔讓人心靈放鬆，沒有太多旅客的吵鬧聲。

▲不用擔心這裡會有太多人，老闆為了維持美好的生態，並不會接太多團體客，連喝咖啡也要靠運氣！

▲一望無際的湖景。

▲有些地方要經過老闆同意才能踏上去。

▲每一處都是風景，隨便拍都美。

▲老闆養了好多隻狗狗，這隻叫做Jolin非常親人，還有一隻叫阿妹。

▲坐在湖邊曬著陽光，享受下午時刻，空氣中瀰漫著咖啡香，迷人又療癒，此時慵懶的時光緩緩流淌，當下真希望常常能有機會這麼悠閒！

▲一壺手沖咖啡拿到湖畔，隨手找了木板擺放就很有味道！

▲手沖咖啡有著明顯的果酸，入口帶著莓果香氣，風味口感偏重但非常順口，很喜歡。

心得

每一次來到南投日月潭，總想要找一間咖啡館小歇一會，這次發現這個日月潭秘境真是太幸運了！但是記得如果想喝咖啡，要先打電話和老闆預約。

盛百年原生魚類生態復育場

地址：南投縣魚池鄉環湖路

電話： 0931－142858

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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