日月潭隱藏巷弄的懷舊茶香餐廳！鍋燒意麵沖入阿薩姆茶湯香氣四溢

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

日月潭美食「日日tê」於2／7開始試營運，裝潢、建築打造一個融合台日懷舊氣息的茶香餐廳，以日月潭紅茶為主軸，延伸出多款跟紅茶有關的飲品以及料理。因為地理位置用導航幾乎找不到，所以目前採全預約制，預約成功後會私訊清楚的照片指引以及周邊的停車資訊。如果有機會來到日月潭，不要錯過這一間日月潭咖啡廳！

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地理位置與停車資訊

因為導航容易帶錯路，導致很多人車子開進很難掉頭的死巷子，店家基於安全考量，在盡量不打擾巷中鄰居的原則下，採全預約制。由IG私訊訂位，預定成功後會傳送清楚的照片指引與停車資訊。

店家規定與低消

目前低消為一人一杯飲料（餐點與甜點均不在低消內），12歲以下無低消限制。因餐點為現做，所以預定的同時也可以先預訂餐點，這樣到現場時，等候的時間就不需要等太久。用餐時間為100分鐘，僅收現金。茶室內外小院全面禁菸，茶室內擺設與桌椅請勿擅自移動（若有損壞照價賠償），茶室地毯區域需拖鞋，為維護衛生與清潔，請穿著襪子。

環境介紹

室內座位分為三個空間，第一個空間是不需要脫鞋子的。在第一個空間的座位區相當的特別，桌子有一個內崁式的設計，在桌子內有水流，跟戶外小庭院的小水池相互循環。加上玻璃窗的設計，可以一覽戶外的綠意景色。

這裡的設計巧妙融合了時光流轉的概念，在通往第二個空間之前，特意設置了一座優雅的拱門。這道拱門不僅僅是空間的分界，更象徵著踏入另一個時代的門扉，彷彿穿越時光隧道，引領訪客進入充滿懷舊情懷的世界。

當步入第二個空間

復古元素開始悄然浮現，為接下來的轉變鋪墊氛圍。隨著腳步向前，來到第三個空間，懷舊感則進一步加深，彷彿時光的痕跡在牆面、家具與裝飾細節中流淌，讓人沉浸在過往的美好記憶中。

▲如果是一群家人或朋友一同前往，可以選擇坐第二個空間。

整體室內空間以沉穩的暗色調為基調

營造出靜謐而典雅的氛圍。深沉的暗紅色牆面，宛如一杯醇厚的日月潭紅茶，映照出茶湯的溫潤色澤，讓人一踏入便能感受到茶文化的深厚韻味。

特別值得一提的是簍空的牆面設計

巧妙地突破了傳統空間劃分的方式，未使用窗戶作為視線的隔閡，而是懸掛了兩顆別具巧思的紅茶球體。這些球體不僅成為空間中的視覺焦點，也彷彿茶葉在水中舒展的縮影，象徵著紅茶的層次與生命力。置身於此，空氣中瀰漫著淡淡的茶香，隨著光影變化，牆面與茶球的倒影交織出流動的詩意，讓人在靜謐的氛圍中細細品味日月潭紅茶的獨特韻味，搭配茶香料理，感受一場結合味覺、嗅覺與視覺的多重感官饗宴。

餐點介紹

超Ｑ季節限定難哄奶茶

▲日日tê目前推出了一款「難哄奶茶」，把新鮮的草莓跟草莓奶茶融合在一起，這一杯真的太可愛了！

台茶二十一號

這裡精選七款來自日月潭的紅茶，從經典的台茶十八號紅玉、台茶二十一號，到獨具特色的小葉種與大葉種紅茶，種類豐富多樣，滿足不同茶客的喜好。每一款紅茶皆經過細緻挑選，展現出不同的香氣層次與風味特點，讓旅人能透過品茶的過程，深入探索日月潭紅茶的獨特韻味與深厚文化底蘊。

紅韻紅茶

如果想要喝冰的紅茶，也可以選擇這款紅韻紅茶，擁有獨特的肉桂與淡淡薄荷香氣，茶湯溫潤醇厚，冷泡後更能展現其細膩層次。特別的是，這杯紅韻紅茶不僅僅是加冰飲用，而是以「純茶冰磚」來保留茶湯的原始風味，隨著冰磚慢慢融化，茶香層層釋放，讓每一口都帶來不同的風味變化。

▲為了讓品茶過程更具儀式感，還特別提供聞香杯，讓旅人能在啜飲前細細感受茶葉的前調香氣。

▲紅韻紅茶散發出優雅的熟果香與微妙的辛香氣息，透過聞香杯，可以更直觀地體驗茶香的深邃與變化。

日日鮮甜茶香鍋燒意麵（內含大尾魷魚）

這一款茶香鍋燒意麵，光是鮮美的湯頭就熬煮的兩個鐘頭以上，一旁還會附上一杯阿薩姆茶湯，讓食材的鮮美與紅茶的淡雅香氣完美融合，呈現出溫潤醇厚的口感。

除了湯頭講究，配料同樣經過精心挑選與調理

融合在地的食材百香果作為醃製料理帶出濃郁的果香滋味，而經紅茶燻製的食材則增添了一抹獨特的茶香煙燻氣息，讓每一口都充滿驚喜與層次感。此外，特別搭配來自日月潭的紅茶茶葉蛋。

埔里紹興醉雞

另一款醉雞的套餐選用了埔里在地的紹興酒，搭配五種以上的中藥熬煮浸置。經過長時間的細火熬煮，使藥材的甘甜與紹興酒的馥郁完美交融，最終浸泡入嫩滑的雞肉之中，讓每一口都散發出濃郁的酒香與溫潤的藥膳風味。這道料理不僅是一場味覺上的享受，更是一種結合埔里在地釀造文化與茶香風味的體驗，讓旅人沉浸在純粹而細膩的美味之中，也感受這片土地獨特的韻味與溫度。

松阪豬麻油湯飯糰

這一款松阪豬麻油湯飯糰，一端上桌就是滿滿的麻油香氣，我最喜歡的就是上頭的紅茶日式烤飯團，焦脆焦脆的口感，尤其是上頭的紅茶醬汁，完美的擊中我的味蕾。

日日tê

訂位私訊IG：日日TÊ

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