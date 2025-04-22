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宜蘭隱身「廢墟公寓」的預約制台菜小館！地點超隱密卻一位難求

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

這間宜蘭美食「似層.4F」非常的隱密，隱密的程度讓人以為自己走進了廢墟中，但裡頭卻是截然不同的台日懷舊風餐廳。而且如果沒有提早半個月預訂，基本上根本沒位置，如果突然前往的話，撲空率真的非常高，所以想要前往建議先私訊預約。

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停車資訊
這間餐廳位在宜蘭市非常隱密的巷弄裡，這裡其實很不好停車，所以會建議各位可以把車子停在旁邊宜蘭酒廠的停車場，這樣吃飽後還可以順便在酒廠逛逛。

空間介紹

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲我還記得我第一次前往的時候，真的一度以為自己走錯了路，後來是因為在樓梯口看到招牌，我才敢往上走。

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲從第三層的轉角開始，都會看到不同的懷舊擺設。

到了四樓的門口，無論是牆面上精心擺放的小物件，還是廊道上隨處可見的老式桌椅與懷舊器物，都有一股濃濃的復古氣息迎面而來。

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

一推開四樓的大門，眼前的景象瞬間讓人彷彿穿越時空
回到了早期的懷舊年代。整體空間瀰漫著濃厚的台日復古氛圍，從燈飾的造型、牆面的色調，到角落裡不經意擺放的老物件，都讓人感受到細膩的年代感與情懷。

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

室內陳列著許多老闆夫妻多年來用心蒐集的收藏品
包括老電視、泛黃的老照片與各式舊時代的小擺飾，每一樣都像是有生命的時光碎片，在靜默中訴說著過去的故事。若不是早已知道這裡是一間餐廳，真的會以為自己誤闖了一家風格獨具的古物店，甚至像是走進某個私人博物館。這樣的氛圍，讓人不只是來吃一頓飯，而是來體驗一段記憶與情感交織的時光旅程。

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

一定要提前預定位置

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲不要小看這是隱密的廢墟，這裡的訂位真的很滿，而且前往的時候也要詳細看好店家的用餐規定。

菜色介紹

日本木村汽水
這一款日本木村汽水以富士山清新空氣為靈感的靜岡縣特色汽水。這樣的懷舊外觀完全與跟店家的風格完美的搭在一起。而且這一款汽水降低了甜度，喝起來更加的清爽。

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

熱茶

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲就連熱茶的器皿都選的很有質感，我超喜歡這樣的懷舊感。

每日例湯

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲每日的湯品都不同，他們的餐點好吃，湯品更是讓我們所有人驚艷。

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

手工肉捲

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲是老闆自己做的，也是店裡的人氣品項。

鰻魚櫻花蝦米糕
米糕是辦桌跟喜宴中一定會品嚐到的菜色之一。而這裡的米糕口味也不錯，有櫻花蝦的香氣，但是不會過重，我覺得恰到好處。而且上頭還有鰻魚來點綴，提升了這道料理的質感。

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

油蔥肉燥麵線

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這一道油蔥肉燥麵線味道蠻濃郁的。麵線口感還算Q彈，不會過於軟爛。

昭和布丁

▲▼似層.4F｜宛如廢墟的台日復古風神秘餐廳，多項百元料理細嚐美味。宜蘭美食推薦。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這裡的昭和布丁甜度拿捏得還不錯，而且上頭還有椪餅來點綴。

似層.4F

地址：宜蘭縣宜蘭市舊城西路9之7號4樓
電話：0987－660612
營業時間：11：30－18：00（周一、二休息）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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