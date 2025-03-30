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宜蘭「澡堂風」咖啡廳！濃郁梅酒咖啡享受微醺　店內滿滿溫泉元素

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

很多人如果想要泡湯的話，都會選擇宜蘭礁溪溫泉，在這個地區也一定要品嚐以溫泉水種植的空心菜還有溫泉蕃茄，其中還有魚吃腳皮拉麵更是經典。而其中最讓人還有一間礁溪咖啡廳是以溫泉為主題，在裡頭品味下午茶時光就好像來到了日式澡堂般的錯覺，這一間礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。

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▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

宜蘭礁溪咖啡廳。咖啡浴 FURO CAFE
其實還是很多的遊客都以為來到礁溪就是逛完湯圍溝公園前的礁溪路就可以結束了，結果忽略了再往下走的中山路才是真正熱鬧的路段，許多當地美食當是隱藏於此，像是礁溪必吃美食「八寶冬粉」還有「正好鮮肉小籠包」還有我非常推薦的「新竹鴨肉飯－礁溪店」，而「咖啡浴FURO CAFE」就在這裡。

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

空間介紹
咖啡浴FURO CAFE總共有兩層樓，與其說這裡是咖啡廳，不如說這裡是型男集會所，因為一走進一樓的空間裡，映入眼簾的就是一位位高顏值的型男服務生。

咖啡浴FURO CAFE每一季都會有不同的主題場景，而這一次前往剛好是目前最夯的櫻花季，所以即便各位在不同的時間點來，也不用擔心都會是一成不變的景象。這裡的場景真的很像來到了日本澡堂的感覺，如果現場沒人的話，真的很想要批一條小毛巾在這邊拍。最可愛的就是這裡的飲品也是加入了澡堂的元素在裡頭。

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲這裡的座位數不算多，但整體而言卻蠻舒適的。

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

梅酒咖啡
這是一杯會讓人在莫名其妙中就微醺的飲品，從來都不知道梅酒跟美式咖啡可以這麼搭。而且這裡的梅酒都是型男老闆自己製作的，喝起來梅香特別的濃郁，尤其是上頭點綴的梅子放入口中的時候，那個酒氣順間衝出來，真的蠻過癮的。

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

莓好兔You
草莓控的饕客們真的一定要點這杯，用新鮮的美姬草莓製作而成，其中還選用來自日本的三溫糖，加上牛乳一起打成冰沙，吃起來特別的濃郁滑順，更重要的是這一杯酸甜的滋味調和的恰到好處。

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼礁溪網美咖啡廳就是「咖啡浴FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

咖啡浴FURO CAFE

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽街3號
電話：03－988－8056
營業時間：10：00－18：00（周二、三公休）

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