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坐落懸崖盡頭的度假村！峇里島「隱世Villa」喝下午茶俯瞰印度洋

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃鄒承恩

這次的峇里島旅行中最讓人難忘的，莫過於第三天的「Alila Villas Uluwatu」這座曾見證吳奇隆、劉詩詩和賈靜雯與修杰楷愛情的夢幻度假村。而這次前往不是來度假，而是單純來享用一頓奢華的下午茶，單單是這樣，已經讓人感受到無與倫比的愜意與尊貴。

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▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

Alila Villas Uluwatu 環境介紹
第三天我們入住「Luxotic Private Villa & Resort」，到了下午的時候，專屬導遊跟司機就來接我們到另一個高級的Villa 「Alila Villas Uluwatu」享受難以忘記的下午茶體驗。開車到大門口的時候，馬上就有人服務人員前來接待，感受賓至如歸的服務。

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲Alila Villas Uluwatu的佔地相當的大，重點是每一個角落都非常的好拍。

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲此Villa是由著名的WOHA建築事務所設計，以現代極簡風格融合峇里島傳統元素，營造出一種低調奢華的氛圍。

Alila Villas Uluwatu的獨特設計
度假村的建築主要採用環保材料，如當地石灰石、回收木材與竹子，搭配開放式空間設計，讓自然光線與海風穿透每一個角落。標誌性的「鳥巢涼亭」懸掛在懸崖邊，彷彿漂浮於海天之間，是度假村最具代表性的打卡點之一。

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

俯瞰印度洋的極致享受
Alila Villas Uluwatu擁有無敵的景觀視野，獨特的鳥巢建築坐落於懸崖邊，每一處角落都能俯瞰湛藍的印度洋，微風輕拂，海天一色，美得令人屏息。在這裡，時間彷彿放慢了腳步，每一口茶點都伴隨著絕美的景色，彷彿置身於世外桃源。這個地方，真的讓我流連忘返。下次再來峇里島，我一定要在這裡住上兩晚，好好體驗它的極致寧靜與奢華。

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

私人專區
這一區的無邊際泳池區屬於住客的私人專區，如果單純前往享用下午茶的話，是不能前往使用游泳區。但是依然可以在遠處拍照。可以拍出這麼美的照片，我已經非常滿足了。

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

懸崖邊上成群的猴子
如果各位是在下午涼爽的時段前往的話，還可以看到成群的猴子。我們因為一吃完午餐就馬上來了，所以太陽偏熱一點。剛到的時候看到了近二十幾隻的猴子在懸崖邊上，結果不到十分鐘的時間就全部躲起來了。完全來不及拍攝。

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲在這裡的不管怎麼拍，都是各種網美照，隨便拍都非常有質感。

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

Alila Villas Uluwatu 美食介紹
因為中午吃得太飽，所以來到這邊的時候，我們點了兩款調酒來一個午後微醺，還有一個超推的峇里島刈包。

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼懸崖邊的無邊際泳池！峇里島隱世Villa低調奢華感＋海天超美景色。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

Alila Villas Uluwatu

地址：Jl. Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Pecatu, Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali 80361印尼

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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