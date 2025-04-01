都蘭最隱密的味蕾享受！異國古巴料理藏身巷弄　不定時營業超神秘

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

每一年的夏天我總是準時到台東報到，給自己一個Long Stay的台東之旅，而每一次前往，其中三到四天的時間，我一定會選擇住在都蘭的背包客棧，不需要排任何行程，一起床先到海邊看海、衝浪。下午的時間，我就會穿梭在都蘭的每一條小巷弄中，而這一間充滿異國風格的美食「江波 Jumpo Cuisine」就位於其中，讓我們一起來品嚐道地的古巴料理吧！

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環境介紹

我非常喜歡江波Jumpo Cuisine整體的風格，沒有任何一點商業的氣息，隱藏在都蘭非常不起眼的巷弄裡，與老宅結合，完全與台東純樸的氣息融合在一起。

▲在一旁還有露天的小庭院，可以在這邊用餐。

餐點介紹

鬼頭刀脆薯

▲鬼頭刀脆薯是他們的人氣美食。外酥內嫩的口感搭配店家特製的醬汁，很推薦。

江波經典燉肉脆餅

來到江波怎麼可以不品嚐古巴當地的經典美食呢！這是我第一次品嚐這樣的脆餅，而且脆餅裡頭的燉肉香氣算是不錯的。

飲品

▲選擇蠻多的，很多飲品都有融入在地的食材，可以照自己喜歡的口味去選擇。

江波 Jumpo Cuisine

地址：台東縣東河鄉289號

電話：0977－628828

營業時間：不定時休假

IG：江波 Jumpo Cuisine

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