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收藏起來下次去！高雄橋頭藏絕美五色九重葛　免擠人環境超清幽

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

今年台灣的春天真的是太精彩了，百花齊放讓台灣畫上了繽紛的色彩，先是各地的櫻花、黃花風鈴木，還有今年最夯的「瑰蜜甜心玫瑰園」看粉紅麝香木山丘。這次帶大家來到高雄橋頭糖廠看，這裡不只有紅白雙色的九重葛，色調更是多達五種顏色，讓橋頭糖廠籠罩一波繽紛的九重葛熱潮。

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▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

觀賞九重葛新秘境
高雄橋頭糖廠其實從前年就已經開始有了，但其實知道的人真的不算多，可以說是觀賞九重葛的一個新秘境，這裡種植了許多不同的九重葛，也因為區域不算廣，所以拍起照來的視覺效果是非常豐富的。

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

停車場
五色九重葛位在高雄橋頭糖廠裡，如果開車前往的話這裡也有提供停車場，網路上說有免費的停車場，但其實我去的時候是沒有看到，只看到付費的，一小時30元。

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

還有冰淇淋可以吃
橋頭糖廠很大，九重葛位在「鐵園迷城」的區域，如果不知道的話，也可以詢問服務人員，他們都會很有耐心的指引各位怎麼走，停好了車子，在前往之前也可以先在台糖館先吃一下冰淇淋。

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

絕美五色九重葛

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲沿途的路上也可以看到其他老房的屋頂上，也開滿了鮮紅的九重葛。

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境介紹
到了鐵園迷城區，這裏種滿了許多不同色調的九重葛，有白色、紅色、粉紅、淡粉以及黃色的五種九重葛，而且園區裡還有許多大型鐵製裝置藝術品，讓花卉與藝術完美的融合在一起。

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

因為沒什麼人知道，所以這次來的時候人真的非常少
不需要排隊拍照，也不用拍的時候都是滿滿的人潮，各位可以趁還沒有太多人知道的時候前往拍出一系列的網美照；目前九重葛最美花期已過，想要賞花的朋友明年一定要趁早。

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲橋頭糖廠九重葛最棒的就是還有少見的鮮黃色調，堪稱是這裡的一大特點。

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

九重葛熱潮
現階段各縣市都在夯九重葛，其中最知名的就是彰化田中九重葛，滿滿的一大片繽紛花牆，跟這邊相比之下可能是田中九重葛會略勝一籌，但兩者所呈現的形式截然不同。

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼高雄橋頭糖廠九重葛花海。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

高雄橋頭糖廠

地址：高雄市橋頭區糖廠路24號

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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