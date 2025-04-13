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台中東大公園尋找隱藏花景！潔白苦楝花海、九重葛花瀑長達500公尺

黑皮的旅遊筆記

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▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

如果不是因為這次特地想拍攝苦楝花，我可能不會注意到台中的這個隱藏景點－「台中東大公園」。原本只是單純想捕捉苦楝花盛開的浪漫景色，卻意外發現這裡還藏著一條長達500公尺的九重葛花瀑。粉紫色的苦楝花與熱烈奔放的九重葛交織成一幅夢幻的畫面，讓整個公園宛如童話世界。

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停車資訊
這是我第一次來到台中東大公園，這邊算是蠻少人會來的，馬路兩旁都有停車格可以停，而且車輛也不多，不用擔心找不到停車位。

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

九重葛花瀑
原本只是想要來拍攝苦楝花，殊不知在前往公園的路口，是一整條綿延500公尺的九重葛步道。這一次來拍攝的時間是3／25，照片上雖然看起來開了很多花，但是其實只開了六七成而已，預計四月中開始會來到全盛階段。

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

沿途的景色可以看到九重葛與苦楝花交錯綻放
宛如大自然精心編織的畫布，熱情奔放的九重葛以鮮豔的桃紅色點綴著整片綠意，而苦楝花則以柔美的淡紫色輕輕渲染，兩種截然不同的色調卻和諧交融，為這個春天譜寫出最動人的篇章。

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這個地方從網路上的照片來看是必拍的打卡點，但這一次來，苦楝花下的九重葛還沒盛開，不然應該會是很美的畫面。

苦楝花步道
欣賞完如瀑布般奔放的九重葛花海步道後，我們正式踏入東大公園，準備細細品味這座台中低調卻驚豔的隱藏景點。公園內的氛圍與九重葛的熱烈截然不同，這裡多了一份靜謐與詩意，而苦楝花的盛開更為這片風景添上一抹溫柔而璀璨的色彩。

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

紫白色的苦楝花輕盈地掛滿枝頭
花朵細緻而浪漫，如同漫天星辰點綴著蒼翠的樹梢。微風吹拂，花瓣隨風輕舞。穿梭在樹蔭間，時而能聽見鳥鳴清脆，陽光斜照在花影婆娑的地面上，營造出一種靜謐卻充滿生機的氛圍。

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

在這片花海環繞的秘境裡，我們忍不住放慢腳步，細細感受這片春日限定的詩意景致。東大公園的美，不只是視覺上的享受，更是一種沉浸於大自然的悠然與寧靜，讓人想要駐足，記錄下這份春天獨有的感動。

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲知道這個地方的人可能真的不多，因為這一次前往，走完一圈的公園，發現一個人都沒遇到，逛起來特別幽靜。

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果走累了，沿途有許多涼亭跟座位區可以休憩一下。

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼台中東大公園｜純白苦楝花與粉嫩九重葛交織綻放的繽紛公園。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

台中東大公園

地址：台中市西屯區東大路一段759號

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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