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東京築地市場8間在地美食推薦！玉子燒叉燒包、澎湃海鮮船寶必買

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

2025來東京築地市場要吃什麼？10大美食推薦看這裡，東京必吃美食，當然要來逛東京築地市場，築地市場曾經是全世界規模最大的魚市場，在搬遷改建後，築地場外市場仍人潮踴躍，築地場外市場有許多在地老字號的美食，也有新進許多現代風格的新品牌，動線規劃不錯。

除了熱鬧市集，還有室內購物市集及用餐空間
親子同遊逛街吃美食，或是食材採購都很適合，本篇就來分享東京築地場外市場必吃美食，還有超輕鬆的交通方式，出站即達好方便。

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交通方式＆停車資訊

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

據說築地市場搬遷改建後，整座市場就變得很不一樣
此行再訪築地場外市場，就是為了想要品嚐在地美食。築地場外市場位在東京都的中央區，自由行搭車的朋友，可搭東京地鐵在大江戶線，於築地市場A1出站後，再步行約1分鐘就能抵達。開車自駕也能來，附近也有付費停車場，但建議要早點來，假期停車場很容易停滿啊！

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

只要跟著人群移動，就知道築地場外市場在哪！
從地鐵築地市場站出站後，絕對不用擔心找不到，只要跟著人群移動，就知道築地場外市場在哪啦！看不到盡頭的人潮，這畫面驚為天人，疫情解封人，旅日東京的遊客超級多，不僅是台灣人，也有很多外國人啊！

當天大約10點左右到
老實說，剛抵達時，市場的每間店都是大排長龍，一時之間，還真的不知道要從哪裡開始吃。築地場外市場的營業時間，最早魚市場5點就開賣啦！整體的營業時間落在清晨5點至下午4點－6點左右，各區域的店家於8點半－9點陸續開門營業，所以建議想吃美食，早一點來排隊會比較好，滿分當天大約10點左右到，老實說這時間有點晚了，但滿分出發前是有先做功課，先去排想吃的美食，再依實現的排隊情況調整，現場發現的美食喔！

人氣10大美食推薦

1.築地長山玉子燒

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

築地長山玉子燒是築地場外市場排隊人氣店家，最大的特色就是現點現做，一份200日元，透過櫥窗就能看到師傅正在煎厚厚的玉子燒，雖說大排長龍，但實際等候的時間滿分覺得還可以。

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

一串厚實的玉子燒，蛋香十足口感佳，滿分個人很喜歡，熱騰騰口感超級扎實；另外也有其他口味，是已經做起來放涼的也能參考，但滿分個人還是偏愛現點現做，吃起來更有感。

2.松露玉子專賣店

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

東京築地市場裡有超多間玉子燒名店，喜歡吃玉子燒的朋友，都可以比較一下，滿分當天還有買松露這間玉子燒專門店，松露玉子燒不需要排隊，因為不是現點現做，是已經先做起來，可能這是沒有排隊的主因吧！

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲玉子燒叉燒饅，一份500日元，是加入玉子燒的包子。

因為是玉子燒叉燒包，滿分沒吃過也覺得特別，當下我們也買一顆來嚐嚐看，熱騰騰的很香，撥開燒肉包，真的可以吃得到厚實的玉子燒，而且還有絞肉香氣，與包子很搭，滿分覺得不錯吃，沒吃過玉子叉燒包的朋友，可以來嚐嚐看喔！

3.神戸牛正規取扱店 肉星築地本店 KobeBeef steak Nikuhoshi

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

路過這間肉星築地本店，排隊人潮也吸引滿分目光，主要是可以吃得到來自日本頂級的神戶牛，有和牛壽司、神戶牛牛串，還有神戶牛煮物，價格落在1000日元－5000日元，還能接受啦！

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

會想選擇肉星築地本店，主要是有內用坐位區，來築地市場排隊等候，有室內雅坐更加分啦！重點是，肉星築地本店還有會說中文的服務人員，和牛握壽司真的好吃，肉質軟嫩入口即化，就連和牛煮物也都很香，湯頭好喝超級下飯，若想在築地市場大品啖肉，肉星築地本店也能列入名單。

4.築地牛武

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

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這間築地牛武在網路上的評價也很高喔！現點現煎日本和牛串，也有和牛牛排，和牛握壽司，以及和牛漢堡可以選擇，另外也可以搭配啤酒，絕對更享受。

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

和牛串油花好漂亮，我們選的是3000日元的和牛串，老實說真的不便宜，這個價格可以直接去燒烤店，但難得逛築地市場，我覺得現場體驗和感受更重要，在人多喧囂聲下品嚐美食，立食吃起來也很美味。大口吃和牛串，直接吃或是沾點鹽巴和芥末都很加分，但老實說，油花太飽滿，吃兩塊我就覺得有點膩口，我們家凱文覺得好吃，熱愛大口吃肉也能來排隊。

5.築地海鮮船寶

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

這間築地海鮮船寶也很吸引滿分的目光，招攬客人的服務人員超級親切的啦！還拿綜合海鮮豆皮握壽司讓滿分拍照，樣品設計得好逼真，看到都想大口吃啦！

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

築地海鮮船寶推出許多海味的握壽司船型小份量，但海鮮給料很豐盛澎湃耶！價格落在800日元－1500日元。滿分當天點的是招牌推薦1號，就是滿滿的海膽和鮭魚卵豆皮壽司，味道真的很讚，海膽好吃沒有腥味，再搭配入口會逼逼波波破裂口感的鮭魚卵，滿分好喜歡，凱文也說好吃喔！

6.築地江之島丸燒

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

這間築地江之島丸燒是滿分的口袋名單，在築地市場也很夯，也是大排長龍啊！因為超人氣，也是現點現做，真的等很久，號稱是築地市場第一名的仙貝，有龍蝦和章魚口味，點餐方式，是用投幣機點餐，再拿口味圖樣去排隊。

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

築地江之島丸燒最大的特色就是能吃整隻龍蝦，現場製作看得到，能看到被壓扁扁的龍蝦，拿到的時候超級開心，還以為是龍蝦風箏，仙貝吃起來脆脆如蝦餅口感，但味道很淡，真的吃到龍蝦時，又覺得有點太硬了！尤其是還吃得到龍蝦的殼和鬍鬚，是很特別的體驗，但味道其實很一般，主要就是可以吃到整隻龍蝦很吸引我！

7.築地可樂餅（築地コロッケ）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

築地江之島丸燒的旁邊是築地可樂餅，這間也很有名，排隊的人潮也超級爆炸，築地可樂餅有五種口味可以選擇，人氣款是明太子，海鮮也很多人點。

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

結果凱文當天點的是海鮮和日式柴魚口味，可樂餅內餡是蔬菜醬料，甜鹹味道很特別，與一般常吃的馬鈴薯可樂餅很不一樣，搭配滿滿海鮮，海味十足整體口感滋味也不錯，但滿分這次沒吃到明太子，聽說味道超級濃郁，有機會再訪，會想要吃吃看明太子口味啊！

8.丸豐御飯糰屋

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

丸豐御飯糰屋也是築地市場的排隊名店，本來一開始滿分覺得還好，感覺就是飯糰，但後來看了一下介紹，丸豐是在地的老字號店家，最大的特色是擁有超過40種口味的飯糰，採現點現做，也有可現場拿了就走的飯糰。更特別的是，還有將肥美的生魚片包入壽司，價格不貴，喜歡的朋友不要錯過啦！

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

雖說我們已經吃得很飽，但滿分還是忍不住買了兩顆，一個是明太子鮭魚，另一個是鮭魚飯糰。超開心的買了丸豐御飯糰屋，每顆飯糰都飽滿扎實，大口咬下超級好吃，其中又以明太子口味的讓滿分最愛，飯糰米飯好香，一口接著一口，真的會停不下來。

9.YONEMOTO COFFEE LAB

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

在築地市場眾多老字號人氣店面之間，有一間很可愛的咖啡館，創立1960年，販售各式咖啡、氣泡飲，還有冰淇淋喔！要是想吃甜食或是喝飲料，也能來這間。

10.丸武玉子燒

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

11.甲羅姐

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

12.築地鐵板燒

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

13.東京築地黑銀

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

另外還有四間滿分的築地市場口袋名單，因為排隊人潮真的太多了，再加上滿分也吃不下，但還是有拍照記錄，這幾間也是築地市場人氣的排隊店，像是黑銀生魚片和握壽司也是吃過都說讚，現點現做的丸武玉子燒也不輸築地山長玉子燒喔！下次再訪，一定再來好好的踩點嚐鮮。

築地魚河岸

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

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別以為逛築地市場，就只有市場可以覓食採購，東京築地市場的築地魚河岸也很好逛，整棟樓為室內空間，有電梯，也有無障礙空間，若是親子同行，不想曬太陽、或是排隊的朋友，滿分也很推薦可以直接來逛東京築地市場。

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

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▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

東京築地市場可以買到種類豐富的生鮮食材，有生魚片、海膽、和牛、蔬菜水果及各式海鮮等。築地魚河岸佔地大又寬廣，店家也超級多，朋友們可以來這裡貨比三家，選擇喜歡的食材。

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

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築地魚河岸這裡有生食也有熟食可以採購，其中最吸引滿分的就是裝盒的生魚片和握壽司，還有現烤的鰻魚，零售的海鮮握壽司和玉子燒，市集裡只能購買，部分店家不能拍照，採購後，可以到二樓餐館坐位區去用餐喔！

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

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三樓食堂也有超多店家
可以吃到拉麵、咖哩飯、餃子、炸豬排、各式定食餐點等等，整體用餐環境乾淨舒服，人潮也很踴躍。滿分當天把在築地魚河岸買到的生魚片，拿到餐廳來享用，整體的味道真的很棒。

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

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不僅僅是生魚片好吃，日本的草莓也超級甜的，我們買了來信熊本和靜岡的草莓，飽水又香甜，還有和拳頭一樣大的草莓，美食當前真的好享受！

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

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築地魚河岸有室內餐廳和用餐區
也有戶外庭院用餐區，環境規劃得很棒，也有自助回收區、洗手間和咖啡館，很推薦親子同遊來這裡覓食用餐喔！超好玩的築地場外市場半日遊行程，本以為來逛東京築地市場就簡單吃美食，沒想到築地市場真的太好逛、太好吃，也太好買，滿分和凱文吃吃喝喝，逛了將近3個多小時。

休憩所＆紀念品店

▲▼東京築地市場Top10必吃美食推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

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要是在東京築地市場逛累了也不用擔心，築地市場裡有規劃洗手間、休憩所，還有外幣兌換機，以及伴手禮店喔！想要帶點築地市場的紀念品可以來這裡走走。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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